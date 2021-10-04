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Бойцы Кадырова избили двух российских болельщиков. Россияне боятся дать отпор чеченцам

Бойцы Кадырова избили двух российских болельщиков. Россияне боятся дать отпор чеченцам

Двух болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" в перерыве матча с ФК "Ахмат" избили бойцы Кадырова.

Об этом изданию Sports.ru сообщил представитель полка имени Ахмата Кадырова, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков "Спартака" в перерыве матча РПЛ с "Ахматом" на стадионе в Грозном.

"Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", - сказал представитель полка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Демократия по-российски": Кадыров набрает 99,63% голосов, избиения на участках и КПРФ как "альтернатива" партии Путина

Автор: 

болельщики (290) избиение (9797) Кадыров Рамзан (801) россия (95502)


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Топ комментарии
+34
Кадыровцы - истинные хозяева *********.
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04.10.2021 09:14
+21
А плакал панове. Читал и плакал!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
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04.10.2021 09:16
+16
Правильно. Макак нужно воспитывать. На бутылке.
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04.10.2021 09:15
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Кадыровцы - истинные хозяева *********.
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04.10.2021 09:14 Ответить
Чечня круто...
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04.10.2021 09:26 Ответить
чечены-это гниды большие. они как все мусульмане только толпой сильны...если бы два чечена сидели на стадионе Спартака,то сидели бы молча и не вякали. но дома при толпе своих с оружием в руках все герои.
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04.10.2021 09:41 Ответить
я 27 лет от рождения жил среди мусульман. и в армии служил в полку,где на 1250 человек,820 были муслимы. так что я совершенно не боялся и не боюсь ни муслимов,ни чеченов. а если ты все тридцать лет был чмом,то извини,такая у тебя судьба.
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04.10.2021 10:02 Ответить
А кто тебе предлагает бояться? У меня десятки тысяч бойцов прошло и я знаю сотни случаев. Любой командир тебе скажет что чеченцы не чмыри. Так о чем разговор?
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04.10.2021 10:10 Ответить
слышь,вояка...я сказал только то что сказал. и то что я сказал,основано на личном опыте жизненном. и заметь,армия,какая бы она не была,советская,роССийская,украинская...-это организация где хоть и есть дедовщина,но нет беспредела. и ещё-армия это не улица!

если ты не понимаешь разницы,то о чём вообще говорим?
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04.10.2021 10:16 Ответить
Ты знаешь почему офицеры не ходили в пивную? Потому что там все герои и басни про геройскую службу рассказывают ВСЕ. А а реале 99% служивших дрыщи и я 30лет нянчил вас героев. А разговор начался с твоего трёпа.
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04.10.2021 10:22 Ответить
у меня никогда в жизни не было желания быть офицером. в армии я закончил учебку и в линейке был ЗКВ управления ГШБ. полк наш стоял на стыке трёх границ-Афган,Китай,Казахстан. так вот,аХвицер..в нашем полку у меня была репутация,и офицеры и моего батальона и других подразделений,со мной за руку здоровались,если тебе это о чём то говорит. это были боевые офицеры!
а тебе,аХвицер,доверили чмошников маЦковских нянчить...ибо каждому по способностям!

и заметь,я не с трёпа начал,а с констатации!
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04.10.2021 10:31 Ответить
Звиздеть это у тебя а крови? Если ты герой так и хрен с тобой. А что ты знаешь обо мне? Ты просто трепло дешёвое. Сделай сотую часть что я достиг и тогда уже будешь гордиться.
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04.10.2021 10:37 Ответить
В учебці перед Афганом, бандерівці завжди бились з чеченцями, але коли доходило до бойових, то йшли в бій разом, з москалями ніхто не бажав, крім кубанців і поморів
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04.10.2021 10:42 Ответить
І да, як можна порівняти узбеків і чеченців, узбеки включали "не понімаю" і все.
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04.10.2021 10:43 Ответить
Ну пусть удмурдов. Просто по сравнению с другими
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04.10.2021 10:50 Ответить
Так то ж Бандеровцы. Солженицын описывал что их в ГУЛАГе боялись все. Если бы их у нас было поболе наш флаг над кремлём реял и президентом не дрыщ был бы
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04.10.2021 10:48 Ответить
Просто вы оба путаете чеченцев и кадыровцев, это всё равно, что Дыровских впопучленцев назвать украинцами.
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04.10.2021 10:31 Ответить
ой не надо.
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04.10.2021 14:34 Ответить
я в армии не служил, но батя еще сссровскую захватил, с ним один чечен служил, только хорошее про него слышал,а вот унтерменшей сковородомодых из ср.азии до конца жизни не любил.гнилые.
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05.10.2021 10:21 Ответить
а росіяни стервятники нападають тіки на менших толпою - Україну, Грузію, країнам Балтії все погрожують, а от хто великий - Китай, Америка, вони навіть не пукнуть напасти
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04.10.2021 09:53 Ответить
Щось вони вас і в Москві нагинають.
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04.10.2021 12:10 Ответить
Правильно. Макак нужно воспитывать. На бутылке.
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04.10.2021 09:15 Ответить
А плакал панове. Читал и плакал!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
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04.10.2021 09:16 Ответить
Небольшая ремарка, платят они не чеченцам, а кадырову, который является тираном-убийцей, что держит в страхе чеченский народ, а также его ближайшим прихвостням.
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04.10.2021 09:34 Ответить
Добавлю,Кадыров-не чеченец.Он азербайджанец.Из тех,кто пришли в Чечню после истребления чеченцев советской властью и заселились на очищенную от людей территорию.Это все в Чечне знают.
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04.10.2021 09:39 Ответить
Ну так и кацапы у нас проделали то же самое, уничтожили миллионы украинцев голодом, высылкой, войной. Эшелонами навезли сюда своих соотечественников, потомки которых и сейчас вопят про "одиннарод" и выбирают во власть кацапских ставленников.
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04.10.2021 09:43 Ответить
Это им ещё повезло,ч то якобы на Чечне не употребляют алкоголь. Посадить на бутылку не получится ))))
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04.10.2021 09:17 Ответить
Пьют. Даже в тех странах где смертная казнь все равно пьют. Так что бутылка не проблема
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04.10.2021 09:20 Ответить
Ну так у этой же алкашни спартаковской отберут и посадят. Ведь "ничего не будет"-это и есть набутыливание кацапни в понимании кадыровцев.
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04.10.2021 09:21 Ответить
Ахмата Кадырова взорвали на стадионе,а теперь и трава не расти....,а Рамзан Ахматович воспитал крутых чуваков....истинных хозяев Мацковии...достойный наследник Хана Батыя....
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04.10.2021 09:19 Ответить
Всего лишь избили, а в 90-х головы отрезали. Не те уже чеченцы нынче.
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04.10.2021 09:20 Ответить
бараны против свиней....
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04.10.2021 09:20 Ответить
Как воины чеченцы заслуживают уважение. Мне довелось жить в тех краях и как соседи они не чета нашим.
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04.10.2021 09:22 Ответить
они уже показали себя как воины в аэропорту Донецка - успешно покрошены в капусту нашими ребятами...
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04.10.2021 09:25 Ответить
То кадыровские коллаборанты. А дудаевцы, воевавшие за свободу Ичкерии, сражались достойно и отчаянно.
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04.10.2021 09:28 Ответить
таки да. согласен
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04.10.2021 10:00 Ответить
Вооруженная охрана на двух вооруженных пивасом придурков？Это воины？
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04.10.2021 09:35 Ответить
Вся чеченская армия напала,? Дурака не включай.
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04.10.2021 09:57 Ответить
Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков "Спартака" на стадионе в Грозном. Источник: почему Московия не защищает своих граждан в своих колониях?
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04.10.2021 09:20 Ответить
Потому что это еще вопрос, кто чья колония.
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04.10.2021 09:23 Ответить
Я понимаю что война Чечни и Московии была есть и будет, кремлёвские допустили большую ошибку что разрешили чеченцам гулять по всей Московии и её колониям, в случае обострения конфликта чеченцы станут ходячими бомбами, ведь многие знают что у этих 20 - 30 летних чеченцев Московия за две войны убила их родителей и то что Московия восстановила Грозный не сравнимо с гибелью отца, матери и др родственников.
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04.10.2021 09:35 Ответить
У одного будет сломан нос,у другого челюсть. "Беседа" проведена. На москвабад смогут вернуться.
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04.10.2021 09:23 Ответить
Когда ты думал, что победил в войне с Чечнёй

вики:

Итог
Победа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 федеральных войск ;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Борьба с бандподпольем продолжалась ещё несколько лет
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04.10.2021 09:24 Ответить
Это только опущенцы лугандона могут считать кацапов великой нацией. По факту это этнос терпил и лохов.
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04.10.2021 09:24 Ответить
Россияне боятся дать отпор чеченцам Источник: \\ а чеченцы это что не россияне ? чечня - круто !
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04.10.2021 09:28 Ответить
тоже мне новость . современные баскаки напомнили холопам кто у них хозяин
вспомним как было раньше . сильно почитаемый в Московии князь Александр Невский совместно с захватчиками монголо-татарами подавлял восстания в городах русских . рубил головы . сажал на кол . а современные москали его видимо за это очень любят
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04.10.2021 09:29 Ответить
аналогия с современной Россией . есть современная Золотая Орда ( Чечня) современные баскаки собирают дань с рабов . а их великий князь ( Путин ) в этом активно помогает
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04.10.2021 09:32 Ответить
В патернах истории никогда, ничего не меняется😀😀😀😀
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04.10.2021 09:40 Ответить
ждем-с ответа, как соловей лета на мацква-река (во время дружескАГА ответного матча).
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04.10.2021 09:32 Ответить
Миллион чеченцев и двести миллион кацапов.
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04.10.2021 09:33 Ответить
Це були переодягнені "біндьоровці", заявить *********, а не кадирівці.
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04.10.2021 09:33 Ответить
Слабо!!!
Треба було переламати кістки всім кацапам в радіусі 250 км.
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04.10.2021 09:38 Ответить
кацапи навоювали собі в Чечні безкоштовне бутилювання і анал по прінуждєнію. Потому што, іх нє пабєдіть🤣
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04.10.2021 09:40 Ответить
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04.10.2021 09:42 Ответить
шо за мусорный бачок?
то московский Спартачок!
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04.10.2021 09:42 Ответить
я не понимаю украинцев,восхваляющих чеченцев. или вы забыли как эти суки воевали и воюют против Украины убивая наших воинов в ОРДЛО?
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04.10.2021 09:44 Ответить
Ну так-то чеченцы по обе стороны фронта. За Украину тоже воюют в батальйоне имени Исы Мунаева.
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04.10.2021 09:48 Ответить
А сколько у нас скотов? Отребье есть конечно и у чеченцев, только у них их меньше. Они войну с парашей выйграли а мы???
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04.10.2021 09:50 Ответить
Их купили.
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04.10.2021 10:09 Ответить
Можно и так сказать. Если бы параша заплатила нам триллион и освободила наши земли - я бы не возражал
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04.10.2021 10:14 Ответить
Теперь у этих двух есть только один путь для очистки Кармы 😀😀😀Нужно вступить в один из добробатов Украины😀😀😀😀😀
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04.10.2021 09:44 Ответить
Зачем нам опущенные?
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04.10.2021 10:34 Ответить
ай да русскіє...непереможний наріт
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04.10.2021 09:54 Ответить
Настоящие чеченцы воевали за Украину... теперь их щимят за это..батальон им. Джохара Дудаева..
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04.10.2021 09:57 Ответить
бачив як в Москві чеченці їздять по місту о величезними чеченськими прапорами із порушенням ПДР зовсім не зважаючи на московську поліцію, яка щімить лише лохів...Ведуть себе як переможці у війні з урусами. А ті старанно платять чеченцям відкупні як репарацію
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04.10.2021 09:57 Ответить
Так кто там в чеченских войнах победил?
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04.10.2021 10:16 Ответить
Вернут на стадион, но уже жэнщинами
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04.10.2021 10:33 Ответить
Су...а) В этой новости прекрасно все. Начнем с названием команды, "АХМАТ"))))))) Блин, классно))) "Полк кадырова", у него тонкое чувства юмора) Мочить казлорылых в свое время и у них же создать, за ихней же счет, боевое подразделение имени себя))) Но это еще не все. Движение в Грозном. Да, именно в том Грозном где в свое время барадатые уложили кучу мокшан. Именно там, от куда колонами вывозили цинковые гробы ванек, которых там никогда не было. Место о котором сочиняли песни рюзьге "камбат батяня камбат" и прочие совкодрочеры. И вот, вяликая победительница терроризма в чечне "РАСЕЯ" в 2021 году просто получает там п...зды от местных осла...бов)))) За то что "Оскорбили Аллллаха!"))) Двое рюзьге "богатырей", болельщики "прославленного мацковскага спартака", просто были посажены на бутылки))) Вот просто за то, что проходило пару барадатых представителей "полка кадырова" и им не понравилось что то))) И главный вопрос, какой будет ответ "мацковских ультрас"? Правильно))) А скоры мы увидим видосик где вся команда "мацковскава спартака", вместе с тренерами, президентом клуба и двумя "аскарбившими аллллллаха" будут извинятся)))) Супер, понедельник начинается с позитивчика))))
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04.10.2021 10:37 Ответить
«Чечня круто
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04.10.2021 11:16 Ответить
 
 