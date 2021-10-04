Бойцы Кадырова избили двух российских болельщиков. Россияне боятся дать отпор чеченцам
Двух болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" в перерыве матча с ФК "Ахмат" избили бойцы Кадырова.
Об этом изданию Sports.ru сообщил представитель полка имени Ахмата Кадырова, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков "Спартака" в перерыве матча РПЛ с "Ахматом" на стадионе в Грозном.
"Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", - сказал представитель полка.
Топ комментарии
+34 Vasya Kirpych #484960
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+21 Старый зольдат
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+16 aleks kyb
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если ты не понимаешь разницы,то о чём вообще говорим?
а тебе,аХвицер,доверили чмошников маЦковских нянчить...ибо каждому по способностям!
и заметь,я не с трёпа начал,а с констатации!
Да, московиты и их прихвостни, как там у вас с выплатой дани чеченцам? Не задерживаете?
вики:
Итог
Победа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 федеральных войск ;
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Борьба с бандподпольем продолжалась ещё несколько лет
вспомним как было раньше . сильно почитаемый в Московии князь Александр Невский совместно с захватчиками монголо-татарами подавлял восстания в городах русских . рубил головы . сажал на кол . а современные москали его видимо за это очень любят
Треба було переламати кістки всім кацапам в радіусі 250 км.
то московский Спартачок!