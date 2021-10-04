Бойцы Кадырова избили двух российских болельщиков. Россияне боятся дать отпор чеченцам

Двух болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" в перерыве матча с ФК "Ахмат" избили бойцы Кадырова.

Об этом изданию Sports.ru сообщил представитель полка имени Ахмата Кадырова, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники полка имени Ахмата Кадырова избили двух болельщиков "Спартака" в перерыве матча РПЛ с "Ахматом" на стадионе в Грозном.

"Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", - сказал представитель полка.

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