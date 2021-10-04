Саакашвили сам сообщил спецслужбам Грузии о своем местоположении: он был задержан в Рустави, - консультант по вопросам безопасности Патарая
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан сначала в Рустави, затем был доставлен в Тбилиси, где хранились его личные вещи.
О своем местоположении сообщил спецслужбам сам Михеил Саакашвили, позвонив им с мобильного телефона с символическим номером 5XX-55-41-41 (41 - избирательный номер партии "Грузинская мечта", 5 - избирательный номер партии ЕНД. - Ред.). Об этом рассказал учредитель компании CASE, консультант по вопросам безопасности Лаша Патарая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.
По его словам, грузинские спецслужбы действительно ничего не знали о его пребывании в стране.
О том, почему Саакашвили принял такое решение, Патарая рассказал немного, хотя намекнул, что связано это с Россией, и как и в 2012 году, действиями Саакашвили удалось избежать одной, но не единственной угрозы начать внутри Грузии гражданскую войну. Более детально Патарая по этому поводу распространяться не стал.
Следует отметить, что в последние дни СГБ Грузии начало следствие по делу о планировании покушении на главного редактора оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Также было заявлено, что одной из целей является еще один журналист, имя которого названо не было. В тот же день главному редактору газеты "Хроника+" Элисо Киладзе поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что планируется ее убийство.
В одном из своих выступлении премьер-министр Грузии Гарибашвили также заявил, что планировалось убийство нескольких оппозиционных лидеров. Другие детали он не сообщил.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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"Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.
действительно позорище - президент страны сам отказался от гражданства страны, которую возглавлял в течение девяти лет и которую реформировал!
далее: Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину.
"Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня в Украину!". Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? " - сказал глава правительства.
Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI C News . Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.
По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.