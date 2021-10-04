Саакашвили сам сообщил спецслужбам Грузии о своем местоположении: он был задержан в Рустави, - консультант по вопросам безопасности Патарая

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан сначала в Рустави, затем был доставлен в Тбилиси, где хранились его личные вещи.

О своем местоположении сообщил спецслужбам сам Михеил Саакашвили, позвонив им с мобильного телефона с символическим номером 5XX-55-41-41 (41 - избирательный номер партии "Грузинская мечта", 5 - избирательный номер партии ЕНД. - Ред.). Об этом рассказал учредитель компании CASE, консультант по вопросам безопасности Лаша Патарая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.



По его словам, грузинские спецслужбы действительно ничего не знали о его пребывании в стране.

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О том, почему Саакашвили принял такое решение, Патарая рассказал немного, хотя намекнул, что связано это с Россией, и как и в 2012 году, действиями Саакашвили удалось избежать одной, но не единственной угрозы начать внутри Грузии гражданскую войну. Более детально Патарая по этому поводу распространяться не стал.



Следует отметить, что в последние дни СГБ Грузии начало следствие по делу о планировании покушении на главного редактора оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Также было заявлено, что одной из целей является еще один журналист, имя которого названо не было. В тот же день главному редактору газеты "Хроника+" Элисо Киладзе поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что планируется ее убийство.



В одном из своих выступлении премьер-министр Грузии Гарибашвили также заявил, что планировалось убийство нескольких оппозиционных лидеров. Другие детали он не сообщил.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.