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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили сам сообщил спецслужбам Грузии о своем местоположении: он был задержан в Рустави, - консультант по вопросам безопасности Патарая

Саакашвили сам сообщил спецслужбам Грузии о своем местоположении: он был задержан в Рустави, - консультант по вопросам безопасности Патарая

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан сначала в Рустави, затем был доставлен в Тбилиси, где хранились его личные вещи.

О своем местоположении сообщил спецслужбам сам Михеил Саакашвили, позвонив им с мобильного телефона с символическим номером 5XX-55-41-41 (41 - избирательный номер партии "Грузинская мечта", 5 - избирательный номер партии ЕНД. - Ред.). Об этом рассказал учредитель компании CASE, консультант по вопросам безопасности Лаша Патарая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.

По его словам, грузинские спецслужбы действительно ничего не знали о его пребывании в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили

О том, почему Саакашвили принял такое решение, Патарая рассказал немного, хотя намекнул, что связано это с Россией, и как и в 2012 году, действиями Саакашвили удалось избежать одной, но не единственной угрозы начать внутри Грузии гражданскую войну. Более детально Патарая по этому поводу распространяться не стал.

Следует отметить, что в последние дни СГБ Грузии начало следствие по делу о планировании покушении на главного редактора оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Также было заявлено, что одной из целей является еще один журналист, имя которого названо не было. В тот же день главному редактору газеты "Хроника+" Элисо Киладзе поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что планируется ее убийство.

В одном из своих выступлении премьер-министр Грузии Гарибашвили также заявил, что планировалось убийство нескольких оппозиционных лидеров. Другие детали он не сообщил.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Грузия (4499) задержание (6675) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+5
Михо всегда боролся с олигархами бандитами и в Грузии и в Украине
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04.10.2021 09:24
+3
Странно что Бидзина Иванишвили с которым боролся этот баламут-рехВОРматор,жив и процветает в Грузии,на своей Родине,а это чучело беготней по крышам и границам рейтинг набирает... такого дурака еще поискать надо...
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04.10.2021 09:28
+2
Баламут.
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04.10.2021 09:22
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Баламут.
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04.10.2021 09:22 Ответить
Провокатор.
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04.10.2021 09:24 Ответить
Михаил Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отбудет на родине весь тюремный срок. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу Imedi.
"Мы говорим о человеке, который был президентом (Грузии) в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по собственному желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отбудет (тюремный) срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.

действительно позорище - президент страны сам отказался от гражданства страны, которую возглавлял в течение девяти лет и которую реформировал!

далее: Глава правительства отметил, что бывший президент просит сотрудников тюрьмы, в которую он помещен, вернуть его в Украину.

"Сейчас он (Саакашвили) настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня в Украину!". Вы представьте, в котором человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы здесь спали и за его приезд (ему) ничего бы не было? " - сказал глава правительства.
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04.10.2021 09:22 Ответить
Дороги в прошлое не бывает...,так что ЭКС...он и в Африке экс президент Кучманоидзе,или экс президент Сссра Михо Горбачишвили
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04.10.2021 09:24 Ответить
Миша уехал делать цырк на родину. У Миши душа требует, теперь по крышам в Тбилиси будет бегать.
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04.10.2021 09:24 Ответить
Михо всегда боролся с олигархами бандитами и в Грузии и в Украине
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04.10.2021 09:24 Ответить
Сильно с Кучмой боролся...за убийство Гонгадзе....
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04.10.2021 09:29 Ответить
он боролся с Коломойским? КАДА?!
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04.10.2021 09:33 Ответить
олег сегодня в ударе - топит и за шмарклю и за михо одновременно) правильно - с двух концов капает)
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04.10.2021 09:38 Ответить
Тепер ЗЕ мав би виступити в ООН... Бо Саакашвілі також його радник, як і Шефір і мабуть здатний порадити йому толково з проблем, які дійсно стоять перед Україною, а не про офшори- як і де сховати тіньові гроші...
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04.10.2021 10:18 Ответить
Странно что Бидзина Иванишвили с которым боролся этот баламут-рехВОРматор,жив и процветает в Грузии,на своей Родине,а это чучело беготней по крышам и границам рейтинг набирает... такого дурака еще поискать надо...
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04.10.2021 09:28 Ответить
Клоуны на арене, чтобы народ о серьезно не задумывался
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04.10.2021 09:32 Ответить
Цікаво ,а як він проник на територію Грузії . ? Гірськими стежками , чи що .? Хто його впустив в країну , як і чому його - не впізнали прикордонники .?
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04.10.2021 09:32 Ответить
в фургоне с зеленью.

Попасть на территорию Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили помог водитель фуры, который перевозил зелень, передаёт местное новостное агентство https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI C News . Как сообщается, политик пересёк границу в вентиляционной кабине грузовика.

По данным местных СМИ, уже на границе, которая находится в городе Поти, на западе Грузии, перевозчик зелени поменял машину на легковушку, и Саакашвили вместе с ним отправился дальше. Также уточняется, что водитель фуры занимается перевозкой зелени из Грузии на Украину.
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04.10.2021 09:35 Ответить
.... То Міху везли як капусту .? Дожився ..
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04.10.2021 09:39 Ответить
Шоу должно продолжаться. ТОлько помоему на этот раз Саакашвили просчитался ... и может застрять в тюрьме надолго... Не исключаю также, что его могли выманить в Грузию спецслужбы
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04.10.2021 09:33 Ответить
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
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04.10.2021 10:49 Ответить
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04.10.2021 09:33 Ответить
Олигархат Кучмы работает с 1994 года и никто его не сбросит....Болваны блин... Порошенко правда остановил их,национализацией Приватбанка,...но не надолго...
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04.10.2021 09:37 Ответить
Пригадуєте, як після прориву українського кордону рехВОРматор намагався зробити революцію в Києві: намети біля Верховної ради, заклики до киян нести їжу й теплі речі... . Тільки кияни проігнорували і революція карлсона накрилась мідним тазом. Зараз чомусь забули, як тоді в таборі знайшли зброю. Може у справі Семенченка цей факт фігурує? ЗМІ писали, що у планах революціонерів рехВОРматора був штурм Верховної ради. Також https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgv6WZpLDzAhUM_aQKHWPyC1cQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9-5Lw2FWAZU&usg=AOvVaw0HqrQqYmErduwepiPupQVz Телефонна розмова Курченко і Саакашвілі . Тому версія про безпорядки і вбивства не така вже й безпідставна.
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04.10.2021 11:04 Ответить
кацапы в восторге от ареста Саакашвили.
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04.10.2021 12:17 Ответить
 
 