Венедиктова отреагировала на фильм об офшорах: Информация по "Приватбанку" давно в распоряжении НАБУ и проверяется "под микроскопом"

Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом".

Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Как и многие, завершила просмотр фильма авторства редакции "Слідство. Інфо". Журналисты предполагают, что целый ряд оффшорных владений имеют непосредственное отношение к топ-менеджменту государства.

Как юрист и человек, занимающий должность Генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать - лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Детективы НАБУ (в рамках своих коментенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала - очередной знак вопроса. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически", - написала она.

Также Венедиктова рассказала, что в фильме ее по настоящему зацепило: и профессионально, и по-человечески: "Автор пытается намекнуть зрителю, что Офис Генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследования дел с орбиты "Приватбанка". Так, прямо об этом в сюжете не сказано, но запах легко улавливается. Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится намек на нашу бездеятельность - чистая спекуляция".

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Генпрокурор подчеркнула, что лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств.

"Аудитория уже не вспомнит все подробности и сложности, с которыми мы сталкивались: от нежелания или, если хотите, страха правоохранителей принимать процессуальные решения, до сердечных приступов у экспертов. Артем Сергеевич Сытник и Максим Александрович Грищук хорошо понимают всю "подноготную" сказанного.

Уже не первый раз вижу, что кому-то приходит в голову предполагать, что именно из стен Офиса Генпрокурора "протекла" информация о возможном сообщении о подозрении одному из фигурантов дела "Приватбанка", самолет с которым нам удалось посадить в Украине. И Артем Сытник, и я имеем информацию о том, что ни ОГП, ни лично я к утечке не причастны. Уверена, у вас есть все возможности это проверить. У нас есть версии случившегося и на сегодняшний день еще устанавливаем причастных. Прошу прекратить распространять глупости.

Надеюсь, вы понимаете, что в силу обязанностей, возложенных на меня на моей должности, я владею очень важной и чувствительной информации о ходе следственных действий во всех резонансных делах. Как вы успели заметить, расследование этих дел проводится компетентно и в условиях информационного вакуума.

Хочу сказать, что мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как это - задача не из простых. Олигархи - это не просто беда государства, это еще и власть, сила, незаурядные возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое.

В Украине мало кто верил, что у кого-то хватит мужества поставить свою подпись под подозрением хоть кому-то, у кого в обойме все, о чем я написала выше - мне хватило. И не раз. Я брала ответственность на себя лично и демонстрировала готовность принимать сложные непопулярные решения", - написала генпрокурор.

Также Венедиктов напомнила, что еще 27 апреля 2020 судьи Верховного Суда обратились к ВСП с жалобой на ее действия: "Тогда я считала нужным сделать видеообращение на тему принципиальной позиции Офиса Генпрокурора в вопросе судебного рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела по иску группы лиц, которые во время национализации "Приватбанка" были квалифицированы Нацбанком и Минфином, как связанные с банком. На кону был 1 млрд гривен (какой бы быстро перерос в 29 млрд) и интерес государства. Я ни в коем случае не планировала осуществлять любого давления на суд, который очень уважаю. Я осознаю каждое сказанное слово и осторожно и внимательно отношусь ко всем решениям всех без исключения судов. Таким образом я обратилась не только в суд, а и к гражданам Украины - позиция Офиса Генпрокурора должна быть для всех понятной и прозрачной, а решение принимает суд, а не прокурор. В тот раз судьи, входящие в состав Большой Палаты Верховного Суда, приняли решение 15 июня 2020, которым отменили все другие решения, поскольку, по их мнению, административная судебная вертикаль не могла слушать такие иски и принимать по ним решения. Офис Генпрокурора был стороной в этом судебном деле"

"И напоследок, хочу обратиться к журналистам "Слідство. Інфо", которым был предоставлен ответ на их запрос. В своем письме сотрудники управления информационной политики ОГП отметили, что запрашиваемая вами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств. Извините, но Офис Генпрокурора не работает и не может работать на художественный результат и зрительские симпатии от просмотров фильмов вашего авторства. Естественно, что такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован - ошибка, которую я прошу исправить", - резюмировала Венедиктова.





