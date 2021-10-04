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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Сегодня посол Грузии Закарашвили даст разъяснения в МИД Украины по задержанию Саакашвили

Сегодня посол Грузии Закарашвили даст разъяснения в МИД Украины по задержанию Саакашвили

Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст Министерству иностранных дел Украины верительные грамоты и даст все разъяснения по поводу задержания Михеила Саакашвили в Тбилиси.

Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала "Имеди", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"С прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - заявил министр.

Залкалиани напомнил, что до получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, и в отношении него на родине было открыто четыре уголовных дела.

Глава МИД Грузии выразил надежду, что ситуация с задержанием Саакашвили не отразится на стратегическом партнерстве Украины и Грузии и никаких осложнений в отношения Киева и Тбилиси не будет.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Грузия (4499) задержание (6675) МИД (6949) посол (1799) Саакашвили Михеил (3307)


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Скоро Михо отпустят и он станет Президентом
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04.10.2021 09:29 Ответить
Ага, президентшей, в исправительной колонии где то возле Гори.
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04.10.2021 09:42 Ответить
ага, президентом Кабо-Верде...
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04.10.2021 09:52 Ответить
внимание: ГРУЗИЯ ОТЗЫВАЛА ПОСЛА ИЗ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА СААКАШВИЛИ! У нас все это время не было даже посла - он назначен ТОЛЬКО ЧТО, сразу после поимки этого негодяя!
Зеленский избавился от Саакашвили гораздо мудрее чем Порошенко, надо признать.
У Украины не развивались отношения с Грузией - нашим основным партнером, также пострадавшим от агрессии России. Потому что Украина в лице Зеленского дала гражданство Саакашвили - человеку, предавшему свою родину!
Этот негодяй 9 лет (!) был президентом страны, а потом БРОСИЛ ее, сменив гражданство, точно трусы!
Позорище а не человек.
Упал и разбился в глазах всех, кто ему доверял, как я в свое время.
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04.10.2021 11:10 Ответить
Скорее всего опустят и тогда он точно станет Президентшей...
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04.10.2021 11:50 Ответить
Ежели он гражданин Грузии то с чего бы нашему МИД беспокоиться о прохвосте? Только в вопросе незаконного пересечения границы Украины. А это уже работа не дипломатов а следователей.
А вот ежели он гражданин Украины, то должен отвечать перед Фемидой Грузии за незаконное пересечение границы и вмешательство в выборы Грузии.
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04.10.2021 09:41 Ответить
этот предатель своей родины ОТКАЗАЛСЯ от своего грузинского гражданства. 9 лет быть президентом страны а потом отказаться от своего гражданства - позорище.
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04.10.2021 11:10 Ответить
Забирайте его себе без объяснений и 100 баксов в придачу.

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04.10.2021 09:58 Ответить
Дай то бог отсидеть дяде ******* долго и без преключений на свой грузинский тухэс...)
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04.10.2021 11:48 Ответить
 
 