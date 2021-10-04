Сегодня посол Грузии Закарашвили даст разъяснения в МИД Украины по задержанию Саакашвили
Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст Министерству иностранных дел Украины верительные грамоты и даст все разъяснения по поводу задержания Михеила Саакашвили в Тбилиси.
Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала "Имеди", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"С прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - заявил министр.
Залкалиани напомнил, что до получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, и в отношении него на родине было открыто четыре уголовных дела.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что ситуация с задержанием Саакашвили не отразится на стратегическом партнерстве Украины и Грузии и никаких осложнений в отношения Киева и Тбилиси не будет.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Зеленский избавился от Саакашвили гораздо мудрее чем Порошенко, надо признать.
У Украины не развивались отношения с Грузией - нашим основным партнером, также пострадавшим от агрессии России. Потому что Украина в лице Зеленского дала гражданство Саакашвили - человеку, предавшему свою родину!
Этот негодяй 9 лет (!) был президентом страны, а потом БРОСИЛ ее, сменив гражданство, точно трусы!
Позорище а не человек.
Упал и разбился в глазах всех, кто ему доверял, как я в свое время.
А вот ежели он гражданин Украины, то должен отвечать перед Фемидой Грузии за незаконное пересечение границы и вмешательство в выборы Грузии.