Сегодня посол Грузии Закарашвили даст разъяснения в МИД Украины по задержанию Саакашвили

Посол Грузии в Украине Гиоргий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст Министерству иностранных дел Украины верительные грамоты и даст все разъяснения по поводу задержания Михеила Саакашвили в Тбилиси.

Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире телеканала "Имеди", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"С прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - заявил министр.

Залкалиани напомнил, что до получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, и в отношении него на родине было открыто четыре уголовных дела.

Глава МИД Грузии выразил надежду, что ситуация с задержанием Саакашвили не отразится на стратегическом партнерстве Украины и Грузии и никаких осложнений в отношения Киева и Тбилиси не будет.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.