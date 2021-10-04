"Земля перетравила молодого москаля": Россияне жалуются террористу Прилепину на песни украинской группы "Пирятин"

Россияне жалуются террористу Прилепину на песню украинской группы "Пирятин", называя ее якобы идеологической диверсией.

Текст поста Прилепна группа опубликовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, некто написал террористу Прилепину письмо: "Хочу рассказать об интересном случае идеологической диверсии, с которой только что столкнулся. Решил я послушать составленный на основе моих предпочтений плейлист YouTube Music. И на одной из первых песен попадается "Арта" группы Пирятин. Текст песни - про то как хорошо убивать москалей. Решил проверить, что с Яндекс Музыкой - а там тоже эта "замечательная" композиция лежит в открытом доступе. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Не должен такой контент присутствовать в открытых общедоступных сервисах".

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