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"Земля перетравила молодого москаля": Россияне жалуются террористу Прилепину на песни украинской группы "Пирятин"

Россияне жалуются террористу Прилепину на песню украинской группы "Пирятин", называя ее якобы идеологической диверсией.

Текст поста Прилепна группа опубликовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, некто написал террористу Прилепину письмо: "Хочу рассказать об интересном случае идеологической диверсии, с которой только что столкнулся. Решил я послушать составленный на основе моих предпочтений плейлист YouTube Music. И на одной из первых песен попадается "Арта" группы Пирятин. Текст песни - про то как хорошо убивать москалей. Решил проверить, что с Яндекс Музыкой - а там тоже эта "замечательная" композиция лежит в открытом доступе. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Не должен такой контент присутствовать в открытых общедоступных сервисах".

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Земля перетравила молодого москаля: Россияне жалуются террористу Прилепину на песни украинской группы Пирятин 01

Автор: 

музыка (790) россия (95502) Прилепин Захар (54)


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Топ комментарии
+89
Чудова пісня про коротке життя московського окупанта.
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04.10.2021 09:33
+43
Закопали москаля край дороги...
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04.10.2021 09:33
+37
https://www.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg Пирятин Гурт - Арта [ Немає москаля ]
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04.10.2021 09:46
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Чудова пісня про коротке життя московського окупанта.
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04.10.2021 09:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oAwdfG5Mveg Пирятин Гурт - Арта [ Немає москаля ]
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04.10.2021 09:46 Ответить
Спасибо хороший клип.
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04.10.2021 09:57 Ответить
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04.10.2021 11:55 Ответить
можна номінацію створити в пісні року "Краща пісня про мертвого москаля"
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04.10.2021 10:12 Ответить
и конкурс постепенно расширить до уровня Евровидения с последующим выходом на межконтинентальный уровень...
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04.10.2021 11:23 Ответить
В мене постійно грає, наряду з іншими чудовими українськими піснями. Ще й донечка підспівує - радість татова!
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04.10.2021 11:33 Ответить
Закопали москаля край дороги...
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04.10.2021 09:33 Ответить
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04.10.2021 09:40 Ответить
Видно руки, видно ноги, видно роги

Закопали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Закопали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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04.10.2021 09:44 Ответить
Памятаю коли вперше наткнувся на цю пісню в ютубі, то на одному диханні раз 20 підряд прослухав)
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04.10.2021 09:34 Ответить
Хорошая песня, дайте две )))
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04.10.2021 09:34 Ответить
Душевная
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04.10.2021 10:03 Ответить
Бугагага. Упоротыш нашёл кому пожаловаться. Трусу,подонку и мародёру. Всё что сможет захарка-это пукнуть громко.
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04.10.2021 09:35 Ответить
опять эффект Стрейзанд
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04.10.2021 12:11 Ответить
Ссутся москали. Могут еще пожаловаться в спортлото.
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04.10.2021 09:35 Ответить
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04.10.2021 09:42 Ответить
трі русскіх багатиря прішлі с раті...
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04.10.2021 09:55 Ответить
Хвилинка якісної русофобії.
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04.10.2021 09:35 Ответить
Ну це ж бІмба.....піду послухаю))
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04.10.2021 09:36 Ответить
ше є в них гарна пісня "с чого починається родіна"
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04.10.2021 09:38 Ответить
И как кацапам с этим жить...
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04.10.2021 09:36 Ответить
А зачем им вообще жить?
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04.10.2021 10:47 Ответить
Щас зацінимо . Добре що прилєпін підказав .
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04.10.2021 09:36 Ответить
А что, этот кацапский ***** афтаритет?????
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04.10.2021 09:37 Ответить
он целый месяц воевал в Украине ( жил в комфортабельном отеле Донецка и бухал по местным ресторанам ) поэтому считается героем . комбатом и знает о войне больше чем остальные москали
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04.10.2021 09:41 Ответить
Смерть прилепину и кацапским оккупантам!
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04.10.2021 09:37 Ответить
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04.10.2021 09:37 Ответить
не фанат именно этой группы . но какие собственно претензии к тексту песни ? очевидно россияне недостаточно хорошо знают украинский язык ? ведь в целом песня историческая . основана на фактах и рассказывает о судьбе молодого ополченца . который по зову сердца ( и телевизора ) поехал в Украину и погиб за русский мир не оставив даже могилки
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04.10.2021 09:37 Ответить
А чого ж, пророча пісня про бажаючих воювати москалях.
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04.10.2021 09:38 Ответить
А ще пісня розкриває таємницю звідкіля в Україні родючі чорноземи.
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04.10.2021 09:39 Ответить
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04.10.2021 09:39 Ответить
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04.10.2021 09:41 Ответить
Гарна пісня, знаходимо в ютубі, ставимо вподобайки, залишаємо коментарі!
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04.10.2021 09:43 Ответить
Пирятин - це ж група, де Буткевич грає))
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04.10.2021 09:44 Ответить
Ну и в чём проблема ,отличная песня .
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04.10.2021 09:51 Ответить
Хіба може українець бути московиту прилепіну братом?
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04.10.2021 09:57 Ответить
Хорошая песня, душевная
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04.10.2021 09:59 Ответить
на слідуючому Параді потрібно зробити стройовою
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04.10.2021 10:03 Ответить
Послухав, ну так, суперечливо.

https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

Не можна вихваляти лише за правильний зміст, інакше вийдуть чергові "Гринджоли".

Треба, щоб і рима була, звісно і музика, також бажано щоб і літературна мова, хоч останнє для ******** умов, як виявляється, необов'язково, деякі групи навмисне пропагують суржик.

І краще без матюків, до II WW українці не матюкалися, і лайки їх були необразливі, "мат" це особливий винахід кацапа, первісно невластивий для українців, але заразили.

Все ж таки такий стиль кращий:

Закопали москаля край дороги,
Видно руки, видно хвіст, видно роги.

Можна також записувати вже на відомі пісні патріотичний зміст, як робить "Мірко Саблич".
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04.10.2021 10:05 Ответить
Ви б призупинилися в роздумах та послухали інші пісні. Ці хлопці неймовірні. Самі себе вони назвали здається "ансамблем народного гніву".

До речі, матюки зовсім не кацапські, не треба знов самим віддавати їм те, що їм ніколи не належало.
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04.10.2021 12:50 Ответить
Мабуть, я людина іншої генерації, але зрештою мені ж подобалася естрада 1960-1970-х рр., хоч мене тоді не було, або я ходив у школу, чому ******* тінейджери, у більшості, схибнулися на примітиві?
Що не так з естетичним смаком молоді?
Я не сумніваюся, що учасники групи - українські патріоти, але йдеться лише про естетичні уподобання, нехай я поганий, але мені, на жаль, небагато що з ******** естради подобається, на мою думку вона давно занепала.
Але знаєте, на мій смак, переспів півачкою Донченко пісні 100 бійців в'єтнамського ветерана 1960-х рр. набагато кращий ніж ця пісня, хоч, як я сказав, ми належимо до різних поколінь, і у нас різні естетичні уподобання.
У даному питанні головне не патріотизм, я не сумніваюся що співаки патріоти, але ваше покоління, припускаю, буде переслуховувати цю пісню, а моє ніколи не послухає її вдруге, бо, на жаль, з погляду мого покоління, естрада перетворилася, у кращому випадку, у напівтруп.
Про деградацію ******** музики це суб'єктивно, але зрештою, якщо таким музикантам можна зібрати і "завести" аудиторію, то вони мають повне право на життя, якщо аудиторія забезпечує виконавцям виживання за рахунок прибутку від каси.
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04.10.2021 13:11 Ответить
Різниця між сивими 60-ми та ********** в кількості інформаційних каналів. Колись лише поважні дяді в кабінетах вирішували, шо будуть слухати мільйони по радіо та ТБ. Хоча в нас мало що змінилося, проте зараз є тирнети. З Пирятином мене саме ця пісня познайомила, причому випадково - була накладена на відос наших військових, я загуглив і знайшов їх, бо починаючи з 2014 на мене напав дикий голод на українську музику. Від "Веснянки" Go_A ще тоді кайфував.

Пирятин я б не назвав примітивом, та ж "Родіна", наприклад, дуже тонка, а в, здавалося б, простому як двері "смт" я сам для себе знаходжу нові змісти, і який з них закладав автор хз. Вони промінь надії, дещо нове, свіже, а головне - наше. А це головне, бо наші виконавці, тим більше українською, в піснях піднімають наші проблеми, співають про виклики нашої країни, а не якихось полковників, яким ніхто не пише.

Те що ви називаєте примітивною ******** естрадою, таке існує. Але тут треба відрізняти. Зараз є стилі, яких раніше просто не існувало, і тому зараз подібна музика може просто не розумітися. Але в кожному стилі є як шедеври, так і примітивізм. Чомусь примітивізму аж багато в т.з. популярній музиці. Думаю тут просте пояснення. Чи то більшості, чи то великій частині населення дійсно складно розуміти музику, їм треба простіше, такт і слова, які вони вже десь чули. Раніше цих людей теж було багато, але вони просто ніяку музику не слухали.
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04.10.2021 14:11 Ответить
Як я сказав, ми живемо у паралельних всесвітах смаку, я на тижні відкрив для себе ось таке, те що Андрій Петров був чудовим композитором я знав, але Амарантова, якого знищив совок, лише щойно відкрив.

https://www.youtube.com/watch?v=lEhXiTOHF4E

Можливо бачив колись і щось таке, але не зафіксував. А зараз насолоджувався разів 5-10.

Те що я подивився від чергових "Гринджол", якщо вони опинилися у вашій золотій колекцій, що я можу сказати, я радий що ви відчуваєте від цього задоволення, але ж на "слух і смак "товариш не всяк".
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04.10.2021 14:36 Ответить
В моїй колекції багато чого, від https://www.youtube.com/watch?v=t6nXzkzh5x4 Івасюка до https://youtu.be/W9R4uy_oXQ0?t=101 Тапольського . Кайфую від і народних, і від Силянів. Гринджол там ніколи не буде.

Але що у вас я так і не зрозумів. Пісні дитинства? Так життя ж іде, не можна відставати.
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04.10.2021 16:30 Ответить
Не знаю про що ви, як на мене, зі спілкування, ваше покоління ніколи не чуло про музику Бетховена, Вівальді, Баха, Штрауса, але збирайте у колекцію що хочете, дивно що представники покоління дисонансної за музикою і позбавленою за музикою тексту, типу "Я вз0рослаю уже, ти люби меня везде", мають нахабство думати що є піснями мого дитинства (і не дитинства), я краще відстану від вашого життя.
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04.10.2021 17:03 Ответить
Даремно ви так різко. Мої діти ще в пузі слухали Бетховена та Вівальді. У нас із дружиною мрія потрапити до органного залу, але діти ще малі. Класика - це не золота клітка, навколо ще багато прекрасного, треба вміти відчувати, розуміти нове також. Музика - не лише ноти та ритм. Це спілкування, ніяка класика не поговорить про нинішні реалії, не запалить світло на ******* проблеми і не згуртує нас.
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04.10.2021 18:02 Ответить
Яка файна пісня. Слухав би й слухав.
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04.10.2021 10:09 Ответить
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04.10.2021 10:15 Ответить
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04.10.2021 10:16 Ответить
А московити не задумувались як москаль опинився в Україні зі зброєю в руках? Ось тепер нехай і не скиглять.
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04.10.2021 10:17 Ответить
В чем суть то возмущения? Крепостные бабы еще ведь нарожают. Был ванька, нет ваньки.
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04.10.2021 10:20 Ответить
Отличный текст, пойду на Утуб слушать ))))
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04.10.2021 10:21 Ответить
Гурт "Пирятин" дякує ватнікам за рекламу та піар їхньої пісні.
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04.10.2021 10:21 Ответить
Гурт Пирятин дуже вдячний москалям за такий шикарний безкоштовний піар.
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04.10.2021 10:22 Ответить
Українофоби кляті...
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04.10.2021 10:31 Ответить
лучшая реклама песни!)) сейчас послушаю)
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04.10.2021 11:04 Ответить
Вогонь)))
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04.10.2021 11:12 Ответить
Шикарна пісня!!!!! Я став фаном "Пирятина"
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04.10.2021 11:13 Ответить
Спасибо террористу прилепину за популяризацию такой хорошей песни) Да, и земля прилепину бетоном, на будущее..)
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04.10.2021 13:12 Ответить
Претензій декілька! ..вторий.., ..вопше.. - зверніть увагу на кожному кроці впровадження русифіцизмів, матів, стереотипів, що українці неграмотні. "Перетравила"? Все ж таки перетравила, а не відригнула - москалі мають радіти, що ще не все так погано! Ну і останнє: вивертає тільки тих москалів, які власне позиціонують себе як москалі.
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04.10.2021 17:21 Ответить
Не тільки Пирятин, є ще й Орест Лютий...))
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06.10.2021 08:18 Ответить
 
 