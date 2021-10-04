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Новости Нормандские переговоры
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Газовый кризис и вопрос "Северного потока - 2" необходимо обсуждать в Нормандском формате, - Кулеба

Газовый кризис и вопрос

Украина считает, что "Северный поток-2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе - это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас переговоры в Нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток 2" и военная безопасность Украины, ситуация на Востоке Украины - это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, сейчас в Нормандском формате работа на уровне советников ведется над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.

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"В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ - ИФ), как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", - добавил глава МИД.

"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе существует мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все же их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что кризис в Европе газовый кризис в Европе является искуственно созданным: "Он накладывается на ускорение "зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток 2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку 2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, пока не известно".

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Автор: 

Донбасс (26956) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+3
В Криворагульном формате! Кому вы нужны с вами обсуждать что либо!
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04.10.2021 09:39
+1
Кулеба молодец!
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04.10.2021 09:40
+1
а помоему пустая трата времени и сил... меркель сделала все что бы ГТС Украины была уичтожена! факт построенного газопровода на лицо, а сертификацию дадут сразу же как только похолодает серьезно, ну не будет бабушка меркель сильно переживать за Украину, когда немцы замерзать будут.. короче чтема ни о чем, с пустого в порожнее переливы!
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04.10.2021 09:41
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В Криворагульном формате! Кому вы нужны с вами обсуждать что либо!
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04.10.2021 09:39 Ответить
Кулеба молодец!
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04.10.2021 09:40 Ответить
а помоему пустая трата времени и сил... меркель сделала все что бы ГТС Украины была уичтожена! факт построенного газопровода на лицо, а сертификацию дадут сразу же как только похолодает серьезно, ну не будет бабушка меркель сильно переживать за Украину, когда немцы замерзать будут.. короче чтема ни о чем, с пустого в порожнее переливы!
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04.10.2021 09:41 Ответить
То слід обговорювати вже в форматі США-ЄС-ОПЕК... а не в норманському...

Що ж... Кулєба - відомий "інтелектуал". А міністр з нього як №з цибулі-куля"
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04.10.2021 11:42 Ответить
бред какой то
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04.10.2021 09:41 Ответить
Той Нормандський формат так ж фікція як одна монобільша фракція Ради.
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04.10.2021 09:42 Ответить
Сертификат РАБссии никто не даст...,на Северном говне Путлера поставит крест Анджей Дуда,ему ЕС доверило эту приятную Миссию...,а Меркель вполне возможно будет выполнять обязанности канцлера аж до Рождества....,пока не сообразят Коалицию в Бундестаге...
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04.10.2021 09:48 Ответить
На сегодня известно только одно в Германии...главой МИД станет Анналена Бербок,глава партии Зеленых...
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04.10.2021 09:50 Ответить
Лучше загляните ***** еще пару раз в ..... ну, сами знаете куда.
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04.10.2021 09:56 Ответить
Ну типа Брацкие народы Германии-Пруссии-РАБссии это одиннарот....,так это я знаю еще с 1710 года...,когда сЦарь Мацковии Петруха первый женил свою племянницу на Герцоге Фердинанде Курляндском,из Рода Готторп-Гольштейнов.... родственички блин....
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04.10.2021 10:20 Ответить
В 1943-м году Черчилль и Гитлер обсуждали необходимость продолжения прохода судов с нефтью в Германию через пролив Ла-Манш.
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04.10.2021 10:36 Ответить
 
 