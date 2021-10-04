Патрульный оштрафовал машину с Саакашвили в Батуми и не узнал его, - соратница экс-президента Грузии Херхеулидзе
Член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, посетившая сегодня в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, рассказала со слов экс-президента, что гуляя по бульвару в Батуми патрульный оштрафовал Саакашвили, но не узнал его.
"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято", - передает слова Саакашвили Эка Херхеулидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Шот мне кажется, что шестерки ЗЕ не так уж популярны в Грузии.
Но шо его там все в лицо знают и помнят- ето 100%
под какими веществами можно это родить вообще?
за что задержали водителя с которого надо спросить?
сцаку оштрафовали а водителя то задержали?
Трудна у них однако жизнь, трудна
Мне по барабану что с ним.
С него толку, как с козла молока.
Не отвлекайся.