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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Патрульный оштрафовал машину с Саакашвили в Батуми и не узнал его, - соратница экс-президента Грузии Херхеулидзе

Патрульный оштрафовал машину с Саакашвили в Батуми и не узнал его, - соратница экс-президента Грузии Херхеулидзе

Член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, посетившая сегодня в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, рассказала со слов экс-президента, что гуляя по бульвару в Батуми патрульный оштрафовал Саакашвили, но не узнал его.

"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято", - передает слова Саакашвили Эка Херхеулидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили сам сообщил спецслужбам Грузии о своем местоположении: он был задержан в Рустави, - консультант по вопросам безопасности Патарая

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+5
"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято "

под какими веществами можно это родить вообще?
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04.10.2021 09:50
+4
шо ето за поток сознания, хто ходил по бульвару, хто в машине ехал, кого пусть спросят, ни хрена не понял
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04.10.2021 09:49
+2
Сценарий Ленка писала?
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04.10.2021 09:43
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Сценарий Ленка писала?
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04.10.2021 09:43 Ответить
А все грузинские патрульные обязаны знать какого-то клоуна из офиса простых решений Украины?

Шот мне кажется, что шестерки ЗЕ не так уж популярны в Грузии.
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04.10.2021 09:46 Ответить
Там разное к нему отношение, примерно як у нас к Пете, пол страны молится на него, пол страны ненавидит лютой ненавистью.
Но шо его там все в лицо знают и помнят- ето 100%
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04.10.2021 09:51 Ответить
просто вжe виросло поколiння якe його нe знає. привiд з минулого.
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04.10.2021 11:34 Ответить
Откормился так, что и не узнать. Избыточная кормежка в конце концов губит.
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04.10.2021 09:46 Ответить
А фамилия у этой соратницы подозрительная какая то!
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04.10.2021 09:48 Ответить
шо ето за поток сознания, хто ходил по бульвару, хто в машине ехал, кого пусть спросят, ни хрена не понял
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04.10.2021 09:49 Ответить
я так понимаю сторонников сцака подсадил на то чем сам увлекается
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04.10.2021 09:51 Ответить
найвеличнійший мабуть тренінги проводить, з ораторського містецтва)) Як сказати так , щоб у всіх слухачів кульки за ролики заїхали при спробі зрозуміти сказане....

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05.10.2021 18:14 Ответить
па уліцам хаділа бАААльшая кракаділа)
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04.10.2021 09:49 Ответить
"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято "

под какими веществами можно это родить вообще?
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04.10.2021 09:50 Ответить
превысил скорость при хотьбе - вот до чего доводит работа в министерстве простых решений
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04.10.2021 11:25 Ответить
питань нема
за что задержали водителя с которого надо спросить?
сцаку оштрафовали а водителя то задержали?
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04.10.2021 11:29 Ответить
Ну да, простые министры сами ведь не водят машинки они или на великах гоняют или же рядом с авто идут вот бедолаги и скорость превышают.

Трудна у них однако жизнь, трудна
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04.10.2021 11:37 Ответить
вся эта трешевая история с сааком, рубероидом - попытка отвлечь от полного провала работы самого клована и истории с вгнергейтом....
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04.10.2021 09:51 Ответить
А зачем нам отвлекаться на Саакашвили?
Мне по барабану что с ним.
С него толку, как с козла молока.
Не отвлекайся.
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04.10.2021 09:53 Ответить
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04.10.2021 09:51 Ответить
так за прості рішення йому торчок з бюджету насипає 600 тис. грн щомісяця. трошки попоїв. доречі коли він в тюрязі ми продовжемо платити?
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04.10.2021 09:53 Ответить
Что за бред, он гулял и его оштрафовали за превышение скорости.))
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04.10.2021 09:59 Ответить
Так в нього ж пропелер є. Тому він може гуляти дуже швидко...
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04.10.2021 10:47 Ответить
Ха... У него пропеллер с Nitrous Oxide System.С закисью азота переборщил.
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04.10.2021 11:04 Ответить
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04.10.2021 10:13 Ответить
Когда штрафовали на кого протокол составляли, ФИО? Что за ахинея? Михо ещё тот актёр, любит вокруг себя шумиху устраивать, хоть бы такую мелочную
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04.10.2021 10:38 Ответить
Новость. НЕ забывайте за грузина!!!
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04.10.2021 11:25 Ответить
 
 