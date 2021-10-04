Патрульный оштрафовал машину с Саакашвили в Батуми и не узнал его, - соратница экс-президента Грузии Херхеулидзе

Член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, посетившая сегодня в пенитенциарном учреждении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, рассказала со слов экс-президента, что гуляя по бульвару в Батуми патрульный оштрафовал Саакашвили, но не узнал его.

"Он ходил и по бульвару, и вообще, патруль его остановил, оштрафовал и не узнали. Ими задержан водитель и пусть спросят. Патрульный оштрафовал за .... скорости. Наверно и это на камерах заснято", - передает слова Саакашвили Эка Херхеулидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на apsny.ge.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.