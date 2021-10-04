За неделю во время пожаров в Украине погибли 29 человек, на водоемах - 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 27.09 по 03.10) во время пожаров погибли 29 человек, на водных объектах - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 56 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 38 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 479 пожаров, спасены во время пожаров 24 человека и не допущено уничтожение огнем 393 зданий и 52 ед. техники. Во время пожаров погибли 29 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 53 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 451 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 575 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

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