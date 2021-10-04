ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп "Голоса" Костенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады должна установить четкую пошаговую хронологическую последовательность событий в спецоперации по "вагнеровцах"и с какой целью Президент сообщил Александру Лукашенко о "вагнеровцах".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить свою работу и установить, почему Президент Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников! Вчера Президент Украины сообщил журналистам о том, что он лично рассказал Лукашенко о приезде "вагнеровцев" в Беларусь. Это новый поворот в этом деле. Недавно председатель ВСК на брифинге подтвердила, что спецоперация украинских спецслужб была. Теперь Президент признал, что он лично информировал Лукашенко", - заявил нардеп.

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"Очевидно, что ВСК не только не закончила свою работу, а только ее начинает. Теперь нужно, чтобы силовики, представители Офиса и сам Президент рассказали парламенту четко, пошагово хронологическую последовательность: когда и почему было принято решение о приостановлении операции и с какой целью Президент сообщил белорусскому диктатору о "вагнеровцах", - призвал Костенко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.