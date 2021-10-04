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Новости Агрессия России против Украины
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ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп "Голоса" Костенко

ВСК по делу

Временная следственная комиссия Верховной Рады должна установить четкую пошаговую хронологическую последовательность событий в спецоперации по "вагнеровцах"и с какой целью Президент сообщил Александру Лукашенко о "вагнеровцах".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить свою работу и установить, почему Президент Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников! Вчера Президент Украины сообщил журналистам о том, что он лично рассказал Лукашенко о приезде "вагнеровцев" в Беларусь. Это новый поворот в этом деле. Недавно председатель ВСК на брифинге подтвердила, что спецоперация украинских спецслужб была. Теперь Президент признал, что он лично информировал Лукашенко", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики"

"Очевидно, что ВСК не только не закончила свою работу, а только ее начинает. Теперь нужно, чтобы силовики, представители Офиса и сам Президент рассказали парламенту четко, пошагово хронологическую последовательность: когда и почему было принято решение о приостановлении операции и с какой целью Президент сообщил белорусскому диктатору о "вагнеровцах", - призвал Костенко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

ВСК по делу вагнеровцев должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп Голоса Костенко 01

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) Лукашенко Александр (3613) ЧВК Вагнер (1332) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+13
ОТВЕТ очевиден--- Вовочка варианты ответов А.---Агент Путина и РФ и выполняет задачи по развалу и сдаче в Россию Украины ответ Б.- Зеленский просто врожденный придурок идиот даун и недалеко ушел от макаки визус.. ответ Г. - просто подонок и деньга не пахнет... С-- все в месте...
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04.10.2021 10:14
+8
ща 95квартал нарисует хронологию, смеяться будут все...
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04.10.2021 10:14
+5
Так Безумна ж заявила, що президент "нєпрікасаємий" для допиту!
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04.10.2021 10:14
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ща 95квартал нарисует хронологию, смеяться будут все...
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04.10.2021 10:14 Ответить
Так Безумна ж заявила, що президент "нєпрікасаємий" для допиту!
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04.10.2021 10:14 Ответить
Збрехала.
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04.10.2021 10:22 Ответить
ОТВЕТ очевиден--- Вовочка варианты ответов А.---Агент Путина и РФ и выполняет задачи по развалу и сдаче в Россию Украины ответ Б.- Зеленский просто врожденный придурок идиот даун и недалеко ушел от макаки визус.. ответ Г. - просто подонок и деньга не пахнет... С-- все в месте...
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04.10.2021 10:14 Ответить
Скорее всего-вариант "С".
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04.10.2021 10:20 Ответить
С-без вариантов
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04.10.2021 10:41 Ответить
Когда Ермак просит, клоун не может отказать.
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04.10.2021 10:15 Ответить
"Голос" ПЕСыка опять заявлят...
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04.10.2021 10:17 Ответить
пейсика, ты хотел сказать. ты тож "пейсатенький"?
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04.10.2021 10:25 Ответить
Протух в Украине шЫколад....
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04.10.2021 10:38 Ответить
В твоих штанишках
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04.10.2021 12:10 Ответить
патаму что - годится такой ответ ? все дело закрыто . можно расходиться а членам комиссии потом зайти к Ермаку за конвертами
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04.10.2021 10:17 Ответить
Уже можно с чистой совестью четаертовать Зе и выбросить бродячим собакам.
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04.10.2021 10:17 Ответить
собакам зачем это дерьмо?
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04.10.2021 10:23 Ответить
дайте йому ще один строк...наріт бажає бачити свого Бубочку ще один термін
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04.10.2021 10:28 Ответить
Еще не дай Бог собаки потравятся, жалко
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04.10.2021 11:39 Ответить
вы что не читали ответ поцЗедента в Трускавце??
-виноват Порошенко!!!
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04.10.2021 10:20 Ответить
звичайно, а хто ж ще...але пройде рік і вірити в це перестануть навіть самі упороти зелохі...
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04.10.2021 10:30 Ответить
Зассал!
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04.10.2021 10:21 Ответить
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04.10.2021 10:21 Ответить
или как Иуда продал Таракану за 33 мешка бульбы
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04.10.2021 10:22 Ответить
Пачіму, пачіму... Патамушта ЗЕ ************.
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04.10.2021 10:24 Ответить
А в это время! https://www.ukrmilitary.com/2021/10/borg-roste.html
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04.10.2021 10:24 Ответить
Ага,щас. Для дуры безуглой таких задач не ставилось.
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04.10.2021 10:25 Ответить
і ще мають працювати принаймні дві комісії по Зельонкіну - Офшори і Оман...
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04.10.2021 10:27 Ответить
Вислюк заявил что он дурачок.
Украина занимает первое место в Европе по количеству километров качественных автомобильных дорог. Этого удалось добиться, несмотря на то, что ранее у нас не было необходимой инфраструктуры.
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04.10.2021 10:38 Ответить
Честно говоря, думал что слив - дело рук Ермака или Татарова. Заявление Зеленского немного удивило. "Немного" потому, что вспоминаются слова одного опера, когда он рассказывал о работе со "стукачами": Манипулировать дураками - это наше все.
Уверен, что это НЕ инициатива "недонаполеона". Нашептали. Кто? На манеже - все те же ...
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04.10.2021 10:39 Ответить
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04.10.2021 10:39 Ответить
пятнашечку зеленій гниді
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04.10.2021 10:41 Ответить
Ярмак сказав - Зеля сказав, він же президент, хоче каже - хоче не каже, як Ярмак скаже.
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04.10.2021 10:45 Ответить
Что то олег петрович со своими зелеными фантазиями опаздывает на ми**ьет к зеленскому
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04.10.2021 10:54 Ответить
Порох щойно підняв це питання на погоджувальній раді (разом з офшорами по розграбуванню ПБ, з-за участі Зе).
У відповідь окремі лакузи вийшли з залу засідання ради
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04.10.2021 11:39 Ответить
"Алло! Бабушка приехала!" (из к/ф "В августе 44-го")
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04.10.2021 12:02 Ответить
Пережили власть Совецкую, переживём и Трускавецкую.

https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html
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04.10.2021 12:36 Ответить
 
 