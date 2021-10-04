РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10386 посетителей онлайн
Новости
2 803 28

Украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток - 2". В любом газовом вопросе есть большая политика, - Кулеба

Украинский транзит убивает не

Огромный урон украинскому транзиту газа наносит не "Турецкий поток", а именно "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

"Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией и огромного объема стратегически важных совместных проектов и направлений совместной работы. При этом мы с вами понимаем, что украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток - 2". Я понимаю сентимент, который раскручивается определенными экспертами, но это действительно две разные ситуации с точки зрения политического и безопасностного контекста и с точки зрения непосредственного влияния на функционирование украинской трубы", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что если не будет работать "Северный поток 2", но будет работать "Турецкий поток", украинская труба останется загруженной, а вот если будет работать и "Турецкий поток", и "Северный поток-2", это непосредственно влияет на наполненность украинской трубы.

"Газ - это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос ни возьми - там всегда есть большая политика. Аргумент о том, что определенный проект является сугубо экономическим не "слетает", потому что ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора, так как современные газовые технологии позволяют диверсифицировать поставки газа при наличии такого политического желания. Поэтому когда мы даем оценку тому или иному газовому проекту или контракту, мы учитываем политический и безопасностный контекст", - подчеркнул Кулеба.

Министр также заявил, что какими бы хорошими ни были отношения с Германией, "Северный поток 2" - это та точка, где страны принципиально расходятся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовый кризис и вопрос "Северного потока - 2" необходимо обсуждать в Нормандском формате, - Кулеба

"Есть много вопросов, где Украина и Германия нужны друг другу, где Германия нужна нам, и где мы благодарны ей. С Россией в этом плане проще, потому что статус России как государства-агрессора и уровень наших отношений, точнее их отсутствие, вполне понятны. Но какими бы хорошими ни были наши отношения с Германией, "Северный поток 2" - это та точка, где мы принципиально расходимся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов. Собственно, этим мы и занимаемся", - заверил он.

Кулеба отметил, что в Германии есть раскол вокруг "Северного потока 2".

"Есть силы, которые поддерживают его и видят в нем экономическую добавленную стоимость, есть силы, которые выступают категорически против него. И это все немецкие силы, они не инспирированы никем извне. Это проект, который создает экономические преимущества для Германии на внутреннем рынке ЕС. Мы должны об этом откровенно говорить. Но нельзя, например, наши отношения с Германией сводить исключительно к проблеме "Северного потока 2", так как происходит гораздо больше важных вещей", - считает он.

Автор: 

Германия (6952) россия (95502) Турция (3379) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880) Турецкий поток (46) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
И как это, например, Южная Корея без всяких "транзитов" стала передовой экономикой мира? Понимаю, что за такую постановку вопроса можно и тепленького места лишиться. Разумкова и за меньшее турнули как только он посмел вытащить свой язык их жопы Зеленского. У Кулебы хватает мозгов не повторять ошибку Разумкова. Только вот к национальным интересам Украины, все выссеры жополиза Кулебы, не имеют никакого отношения!
показать весь комментарий
04.10.2021 10:23
+2
Отказаться от Мавзолейного транзита и жить без этого дерьма Свободно и независимо...главная задача Украины...,тем более Китай массово переходит на зеленую энергетику...,и Сила Сибири Путлера ему и на...не нужна...,а добычу угля Китай сократил вдвое...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:23
+2
Блин. Я фигею. Такой ажиотаж вокруг каких то газопроводов. А какой же тогда смысл вкладывается в понятие незалежність?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обережно з турками...це ті ще зрадники...кинуть і оком повести не встигнемо
показать весь комментарий
04.10.2021 10:14 Ответить
До чого тут турки ? Хіба вони нам щось обіцяли . ? .
показать весь комментарий
04.10.2021 10:19 Ответить
Если кулеба защищает турецкий поток значит что то тут мутно
показать весь комментарий
04.10.2021 10:45 Ответить
- Щас я вам про газ всё объясню.

показать весь комментарий
04.10.2021 10:18 Ответить
Зачем постоянно берут тупых в МИД?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:19 Ответить
Грамотньій анализ текущей ситуации , респект министру !
показать весь комментарий
04.10.2021 10:22 Ответить
Отказаться от Мавзолейного транзита и жить без этого дерьма Свободно и независимо...главная задача Украины...,тем более Китай массово переходит на зеленую энергетику...,и Сила Сибири Путлера ему и на...не нужна...,а добычу угля Китай сократил вдвое...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:23 Ответить
Потому и спотовая цена газа сейчас больше 1000$
показать весь комментарий
04.10.2021 12:10 Ответить
И как это, например, Южная Корея без всяких "транзитов" стала передовой экономикой мира? Понимаю, что за такую постановку вопроса можно и тепленького места лишиться. Разумкова и за меньшее турнули как только он посмел вытащить свой язык их жопы Зеленского. У Кулебы хватает мозгов не повторять ошибку Разумкова. Только вот к национальным интересам Украины, все выссеры жополиза Кулебы, не имеют никакого отношения!
показать весь комментарий
04.10.2021 10:23 Ответить
газ в Угорщину прийшов саме по Турецькому потоку...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:25 Ответить
Анналена Бербок похоронит Северныйц Потоп Путлера зуб даю...Партия Зеленых Германии рулит...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:25 Ответить
Южная Корея и Япония обошлись без мавзолейного дерьма...и отстали от США и Британии навсегда...,а представьте если бы у них были Мавзолейные потоки...шоб было...полный капздец...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:31 Ответить
Турецкий поток уже забрал половину транзита а по мнению Кулебы урон наносит незапущенный СП-2.))
показать весь комментарий
04.10.2021 10:34 Ответить
а где наша собственная дОбыча?? или Шуфрич не пускает на рынок???
показать весь комментарий
04.10.2021 10:37 Ответить
К 2024 году ситуация на энергорынке Мира станет совсем простой.... газ нефть и уголь станут и нафиг никому не нужны....,разве что за 5 копеек купит тонну другую Илан Маск для опытов в лаборатории...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:38 Ответить
Примерно с 2014 года слежу за вашими прогнозами. Пока ничего не сбылось, но они радуют, а это уже не мало..
показать весь комментарий
04.10.2021 10:40 Ответить
Вапщет я на этом сайте с декабря 2004 года...опоздал ты малыш...все сбылось..РАБссия в глубоком жо..... а санкции за Крым и ДАУНбасс я не предрекал...то Батя Сенатор покойный говорил...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:47 Ответить
Врёшь ты опять. Я тебе даже скриншоты с твоими несбывшимися прогнозами скидывал. Предсказамус из тебя никудышний. Степан Демура, и тот адекватней.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:54 Ответить
Вот из-за таких предсказателей как Вы, цены на уголь и газ сейчас ушли в космос, а рашка ставит рекорды по их продаже, в том числе и в Китай. Вы бы хоть за новостями что-ли следили иногда.
показать весь комментарий
04.10.2021 10:58 Ответить
Як він буде слідкувати за новинами? Комп в кабінеті чергової медсестри. "Сенатор" інколи туди заскакує, коли вона відлучається, серне в коментарях і мерщій назад, в свою палату, до "Наполеона" і "Леніна", щоб не попастись, бо тоді гамівної сорочки на кілька діб йому не уникнути...
показать весь комментарий
04.10.2021 11:21 Ответить
Зелебобіки, ви мені нагадуєте кейс про Боржомі і відпалі бруньки, по піздно вже.))
показать весь комментарий
04.10.2021 10:39 Ответить
В мировой табели о рангах по загрязнению окружающей среды по выбросам в атмосферу из за газ-метановых примесей РАБссия впереди планеты всей 25 % мирового говна выбрасывают именно мавзолейные болваны...
показать весь комментарий
04.10.2021 10:44 Ответить
Блин. Я фигею. Такой ажиотаж вокруг каких то газопроводов. А какой же тогда смысл вкладывается в понятие незалежність?
показать весь комментарий
04.10.2021 10:51 Ответить
Нельзя 30 лет сидеть тупо на трубе.
Надо развиваться и вкладывать деньги не в офшоры, а в свою страну!
показать весь комментарий
04.10.2021 10:54 Ответить
Олігархат, який 30 років править Україною, вкладати нічого не збирається, не для того вони владу захоплювали.
показать весь комментарий
04.10.2021 11:23 Ответить
А як ви хотіли, щоб агресор якому перекрили подачу води - продовжував транспортувати газ через територію України? Чи щоб європейські партнери вважали такий транзит надійним?
Все це було прогнозовано.
показать весь комментарий
04.10.2021 11:28 Ответить
Господин Кулеба! Молчали бы, а то говно льётся!
показать весь комментарий
04.10.2021 12:20 Ответить
 
 