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Новости
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"Китай является торговым партнером номер один. С ним нужно дружить, в том числе для сдерживания России", - Кулеба

В отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Китай является торговым партнером номер один. С Китаем нужно развивать отношения и дружить, в том числе для сдерживания России. Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства", - сказал Кулеба.

На вопрос о том, звучали ли от представителей Соединенных Штатов предостережения для Украины об отношениях с Китаем, Кулеба ответил отрицательно.

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"Нет. У Соединенных Штатов есть две "красные линии", как модно сейчас говорить. Это доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасность в целом. Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрите на объем торговли Китая и США. Когда я читаю в Facebook или в новостях все эти страшилки о развороте Украины в Китай или что Украина будет учиться у Китая, как управлять государством, что мы всех предали, это пишут или люди, просто лишенные здравого смысла, или люди, которые должны по контракту отрабатывать распространение такой повестки дня", - отметил министр.

Он подчеркнул, что чувствует повышение заинтересованности Китая Украиной.

"Я думаю, что у китайцев вообще есть определенный азарт относительно Украины, потому что им просто интересно, что это за страна такая, в которой они до сих пор не смогли достичь того, чего достигли в других странах", - считает Кулеба.

Он сообщил, то Украина будет рада осуществить визит президента Украины в Китай и также будет рада принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине.

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"Также очень важно понимать, что Россия является союзником Китая. Соответственно, нельзя бороться с Китаем и при этом тем или иным образом не заниматься сдерживанием и борьбой с Россией", - добавил глава МИД.

Китай (2966) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Суки да определитесь уже, тупые зелёные выродки со своим Офшорником ЗЕкоротким
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04.10.2021 10:33
+7
В украинской политике как в припортовом борделе....кто платит тот и ПАРТНЕР!)
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04.10.2021 10:34
+7
Кулеба - это кошмар! А многие ещё были Климкиным недовольны.
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04.10.2021 10:39
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Суки да определитесь уже, тупые зелёные выродки со своим Офшорником ЗЕкоротким
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04.10.2021 10:33 Ответить
майте совість та змініть... Зе!- гігант думки, на 2мм вищий за середніх карликів, а розумові здібності- взагалі захмарні... А як він любить дЄрмака- це ж кохання через дупу???
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04.10.2021 12:39 Ответить
Ага , Китай спит и видит, чтобы с зелеными полудурками подружиться, особенно после Мотор-Сич.
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04.10.2021 10:33 Ответить
В украинской политике как в припортовом борделе....кто платит тот и ПАРТНЕР!)
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04.10.2021 10:34 Ответить
Оман у нас видно партнёр тоже...там ЗЕлень наркошына лежит....
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04.10.2021 10:36 Ответить
Оман накрила повінь. Совпаденіє?))
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04.10.2021 10:38 Ответить
Бедоносец он и в Африке бедоносец...
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04.10.2021 10:40 Ответить
Китай имеет кучу денег,которые,если их не пристроить хоть куда нибудь,являются страшной инфляционной бомбой. именно поэтому Китай предлагает всем подряд финансовую помощь,особенно тем,кто железно не сможет отдать долг и у которых потом Китай забирает земли,часть суверенитета...

а у ЗЕлёных денег нет,и они их усиленно ищут....а тут ещё с транзитом швах...
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04.10.2021 10:36 Ответить
Огромны болт перед глазами ЗЕни маячил с первого дня гетманства...вот он и прилетел! А Польша тем временем прикинула себе ветку из Норвегии....и поц ложила на хотелки Кремля
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04.10.2021 10:39 Ответить
А по какой цене Польша покупает газ а Норвегии?
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04.10.2021 11:01 Ответить
немає нічого більш небезпечного для країни ніж "китайські інвестиції"...можна ж легко подивитися на країни які їх брали і фактично опинилися в китайському рабстві...
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04.10.2021 11:06 Ответить
Порноактриса з 95 кварталу вирішила приймати в необмеженій кількості зі Сходу, хтиво облизуючи песохлі від жаги грошей гарячі зуби.)
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04.10.2021 10:37 Ответить
Для государства Украина тесная дружба с Китаем ничего хорошего не сулит.
Укр.чиновникам очень интересны возможные китайские инвестиции, на предмет их "эффективного освоения", несмотря на цену, в которую они обойдутся стране.
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04.10.2021 10:38 Ответить
слухай, кулеба, а в чому наш торгівельний оборот? ми їм зерно та руду, вони нам ширпотреб китайської якості? І яке в нас сальдо? Хто виграє від такої торгівлі? І щодо стримування кацапів - скільки разів китайці голосували за українські резолюції в оон, скільки разів вони вимагали від кацапів закінчити окупацію Криму та вивести війська з дон-луг областей? Жодного !!! Тоді про що мова ?
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04.10.2021 10:38 Ответить
После первой начал изучать иероглифы, после третьей начал их читать, после пятой они начали меня понимать. Да здравствует Китай, привет от Лехи Косого.
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04.10.2021 10:39 Ответить
Кулеба - это кошмар! А многие ещё были Климкиным недовольны.
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04.10.2021 10:39 Ответить
Це природний феномен - всі, хто торкається зеленого лайна перетворюється на зелене лайно. Кулеба - не виключення.
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04.10.2021 10:41 Ответить
Оно то так, но куда более естественно выглядит лайно шЫколадного цвета....
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04.10.2021 10:53 Ответить
З гурманами не сперечаюсь.)
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04.10.2021 11:05 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/d/5/c/f/d5cfe9cce2fe1c9f4e3df70f12e73f88/original.jpg
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04.10.2021 10:41 Ответить
Ну так что? Скоро на наших БТРах в обнимку с неграми будут китайцы танцевать?)
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04.10.2021 10:45 Ответить
Вони зроблять вас с Китаем разом!) Как в Бразерс...) Запасайтесь вазелином наивные дурачки...
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04.10.2021 10:48 Ответить
нас уперто пихают по пути белоруси
китайцы никогда ничего не делают в ущерб себе
они кредитами захватили пол африки, они не инвестировали а дали кредиты луке чтобы он построил завод по сборке китайских авто и подсадили его на иглу именно своих китайских банков.
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04.10.2021 10:50 Ответить
Там пополам инвестиции - 50% китайских (Geely), 50% белорусских за китайский кредит. И там не совсем сборка - локализация больше 50%, иначе на российский рынок не пускают. Лука он тоже очень тертый и совсем не простой.
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04.10.2021 10:58 Ответить
лизнув? Тепер лягай та чекай бонусів.
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04.10.2021 12:44 Ответить
Китаю нужно отдать в аренду Донбасс. На льготных условиях. Создать там некий китайский Сингапур с ближним выходом на Запад. И тогда кацапы сами бы побежали прочь под натиском такого грозного соседа.
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04.10.2021 10:51 Ответить
створити Сінгапур можна лише з працелюбних китайців а не з донецької алкашні...
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04.10.2021 11:04 Ответить
Зелені виродки повернулись до багатовекторності виставили країну на аукціон, а в результаті получать з усіх сторін і в любих кількостях тільки не те чого вони хотіли
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04.10.2021 11:02 Ответить
да у них азарт, наконец то можно добраться до украинских черноземов
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04.10.2021 11:03 Ответить
знову сидіти на кількох стільцях? нафіга нам дружити з цими комуняками?
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04.10.2021 11:03 Ответить
Только не говорите им, шо мы проводим декоммунизацию
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04.10.2021 11:04 Ответить
Китай пришлет в Украину небольшую группу наблюдателей.,..20…30 миллионов
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04.10.2021 11:21 Ответить
Дружить с Китаем, для сдерживания России? Он с дуба недавно не падал? Или это у него с детства травма головы? Россия - уже младший партнер Китая... Они действуют вместе....
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04.10.2021 11:47 Ответить
І яким чином нам допоможе Китай у протистоянні з рашкою? В ООН вони ніколи не голосують на підтримку України. Надія у нас тільки на США.
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04.10.2021 11:58 Ответить
Коммунисты - партнеры №1 ?
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04.10.2021 12:03 Ответить
Совершенно верно заявил.
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04.10.2021 12:12 Ответить
Он много говорит последнее время, и мне всегда за него стыдно, после прочтения сказанного почему-то (
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04.10.2021 12:48 Ответить
Зе-хвойда, офшорна жлобiха та злодiйка... приймає зi всiх сторiн!


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04.10.2021 12:49 Ответить
 
 