Информация о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину не соответствует действительности, - глава Оператора ГТС Макогон

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что информация о возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину не соответствует действительности.

О бэтом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - написал Макогон.

Отметим, что согласно данным венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ, транзит российского газа через территорию Украины якобы возобновлен.

По состоянию на 08:50 утра понедельника, 4 октября, поток газа через пункт "Берегово" составлял более 2 млн куб. м/ч.

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Напомним, с 1 октября российский "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год - с 1 октября 2021-го до 30 сентября в 2022-го.