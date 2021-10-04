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Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ

Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ

Финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию олигарха Рината Ахметова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

26 октября 2015 в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.

Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ 01

В комментарии журналистам пресс-служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.

Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.

"Очень срочно", - говорится в теме письма, которое касается олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust. Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust. - Ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", - говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы указывают "владения самолетом".

"Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США", - говорится в расследовании.

Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ 02

Отмечается, что аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

По данным журналистов, Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которую тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) офшор (511) самолет (3590)


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Топ комментарии
+6
Если по словам имбицила Лещенко, скандала тут нет во всем., то почему люди должны честно платить налоги и тянуть с себя жилы, чтобы содержать ваш крысятник.
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04.10.2021 10:42
+5
риторический вопрос - достаточно взлянуть на люксовый автопарк на дорогах Киева - иностранцы в ****...
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04.10.2021 10:45
+3
Ну и шо? У нас многие могут купить самолет, открыли тайну. Это некоторым, как мне выпить 50 грамм. У них шо, плюс 12 на сегодня? в жилом помещении.
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04.10.2021 10:47
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Если по словам имбицила Лещенко, скандала тут нет во всем., то почему люди должны честно платить налоги и тянуть с себя жилы, чтобы содержать ваш крысятник.
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04.10.2021 10:42 Ответить
риторический вопрос - достаточно взлянуть на люксовый автопарк на дорогах Киева - иностранцы в ****...
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04.10.2021 10:45 Ответить
а в чем тут скандал? Самый богатый человек Украины купил себе самолет.
И что?
если он наворовал деньги - сажайте его за это.
А осуждать только за то что он богат - это жлобство и глупость.
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04.10.2021 11:20 Ответить
Да за него никто и не говорит, он не госчиновник и не президент.
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04.10.2021 11:26 Ответить
Ту-тууууу на вас всех в трубу.
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04.10.2021 10:42 Ответить
Так а в чем тут скандал?! Он известно богатый человек, купил себе самолет через офшорку и? Где криминал?
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04.10.2021 10:45 Ответить
Уклонение от налогов.
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04.10.2021 10:48 Ответить
в уклонении от налогов обвиняют Манафорта. При чем тут Ахметов?
Я к Ахметову отношусь как к бандиту и все такое, но в чем шок новости? докажете что он убил или украл что-то - сажайте. Я поаплодирую.
А покупка самолета, даже ооочень дорогого - это ни разу не криминал.
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04.10.2021 11:22 Ответить
обыкновенный СУ 27 которых не хватает в Украине стоит 27 млн долларов НОВЫЙ с завода... если бы скромный не олигарх Наперсток к самолету Фалькон прикупил бы с 10 штук СУ 27 можно было бы и закрыть глаза... человек так сказать внес в обороноспособность страны существенный вклад...
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04.10.2021 10:47 Ответить
Ну и шо? У нас многие могут купить самолет, открыли тайну. Это некоторым, как мне выпить 50 грамм. У них шо, плюс 12 на сегодня? в жилом помещении.
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04.10.2021 10:47 Ответить
Хочешь жить - убей партнера и завладей его имуществом. - Поняли ,лохи ? ))
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04.10.2021 10:48 Ответить
Стань "собственником" бандитского общака.
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04.10.2021 10:53 Ответить
Законопроект 5600 об увеличении налогов написал и принимают те, кто уходит от уплаты налогов.
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04.10.2021 10:51 Ответить
Тю. Кому надо - в Жулянах два таких стоит с ВИП-салонами на продажу и дешевле. Правда, ЯКи...
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04.10.2021 10:51 Ответить
Яки - "летающие гроби"?
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04.10.2021 10:55 Ответить
Ну так уже давно пора вручить несколько ЯКов кое кому из наших олигархов
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04.10.2021 10:57 Ответить
Всего 50 лямов? так это ж урон какой...мать моя мама Бенямойский чтобы сделать Зелю президентом а фрикцию СН потратил 200 ярдов долларов(его слова,не я придумал)и без всяких офшоров....
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04.10.2021 10:51 Ответить
Ну это же Ахметов, кто ж его посадит.
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04.10.2021 10:57 Ответить
Такого садить уже и не надо, есть другие способы...
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04.10.2021 11:11 Ответить
а что, покупка самолета - это тяжкое преступление? Давно? С октября 1917 года?
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04.10.2021 11:23 Ответить
Рано или поздно Ахметов сорвется, как сорвался Фирташ, как сорвался Беня, как сорвался Лазаренко и имуществом завладеют США, которые выжидают, чтобы уж наверняка.
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04.10.2021 11:04 Ответить
Это чмо всю школу просидело на подоконнике, играя в карты. Вот как надо!
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04.10.2021 11:10 Ответить
Субсидию не давать
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04.10.2021 11:11 Ответить
У него на одном металлоломе такая экономия выходит, что может покупать по несколько самолетов в год.
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04.10.2021 11:18 Ответить
А почему бы и нет. Дурачки за все заплатят по *зельоным тарифам*.
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04.10.2021 11:26 Ответить
Самолет куплен, чтоб Благотворительный фонд Рината Ахметова продуктовые пакеты быстрее доставлял.
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04.10.2021 12:07 Ответить
пффф.... І ЩО? Ось хату в Іспанії воно купило за 200 млн. євро! І все офіційно і законно, і всі знають, і нічого ви тому татарину не зробите...
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04.10.2021 12:17 Ответить
зебилы, почему ахметов не сидит по антиолигархическому закону?
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04.10.2021 12:23 Ответить
Жидовско-татарскмй людоед! Кучмовский байстрюк!
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05.10.2021 11:21 Ответить
Все на своем месте! Просто хипстер навейпил в Украине. У модников свой путь и всегда все получается! Завистники.
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03.11.2021 17:18 Ответить
 
 