Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ

Финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию олигарха Рината Ахметова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

26 октября 2015 в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.

В комментарии журналистам пресс-служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.

Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.

"Очень срочно", - говорится в теме письма, которое касается олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust. Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust. - Ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", - говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы указывают "владения самолетом".

"Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США", - говорится в расследовании.

Отмечается, что аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

По данным журналистов, Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которую тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

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