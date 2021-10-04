Ахметов в 2014 через офшорные компании купил самолет, рыночная стоимость которого превышает $50 млн, - СМИ
Финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию олигарха Рината Ахметова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".
26 октября 2015 в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.
В комментарии журналистам пресс-служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.
Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.
"Очень срочно", - говорится в теме письма, которое касается олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust. Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.
"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust. - Ред.), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", - говорится в письме от 29 октября 2014 года.
Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы указывают "владения самолетом".
"Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США", - говорится в расследовании.
Отмечается, что аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.
По данным журналистов, Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которую тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
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И что?
если он наворовал деньги - сажайте его за это.
А осуждать только за то что он богат - это жлобство и глупость.
Я к Ахметову отношусь как к бандиту и все такое, но в чем шок новости? докажете что он убил или украл что-то - сажайте. Я поаплодирую.
А покупка самолета, даже ооочень дорогого - это ни разу не криминал.