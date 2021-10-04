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Кулеба анонсировал "прорывные решения" на саммите Украина-ЕС: Мы будем бороться за европейскую перспективу

Кулеба анонсировал

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться практической интеграции Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - заверил он.

Читайте также: Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

Автор: 

евроинтеграция (2124) НАТО (9980) членство в НАТО (1510) Евросоюз (17119) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
борцуны... от вашего трепа все устали уже в стране, не говоря о Европе.
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04.10.2021 10:55
+4
Дивись щоб у Зелі памперс на прорвало.
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04.10.2021 10:55
+3
Да-да-да. Вы уже боритесь дальше некуда. Только за что?

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04.10.2021 10:59
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борцуны... от вашего трепа все устали уже в стране, не говоря о Европе.
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04.10.2021 10:55 Ответить
Дивись щоб у Зелі памперс на прорвало.
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04.10.2021 10:55 Ответить
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04.10.2021 10:58 Ответить
Да-да-да. Вы уже боритесь дальше некуда. Только за что?

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04.10.2021 10:59 Ответить
Прорывные решения, как сказано, но для этого нужны выездные заседания в Трускавцы, два раза в месяц, а лучше перенести Раду туда.
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04.10.2021 11:02 Ответить
После Вагнергейта вряд ли кто вложит хоть 1 евро в украинскую экономику..."стукачество" и типа НАМ Кучмистам все,а врагам закон и деолигахализация,уже не прокатят...
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04.10.2021 11:02 Ответить
Молодцы! Так держать!
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04.10.2021 11:02 Ответить
Стукачки Кучмисты...счетчик в ЕС и НАТО работает автоматически....болваны блин...
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04.10.2021 11:05 Ответить
Все как дедушка тупин учил: прорывы, которые на самом деле являются очередным пробиванием дна...
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04.10.2021 11:08 Ответить
Як же вони задовбали цими дуполизними епітетами: "велічайшеє", "впервиє", "прорывные решения".
Пройшло більше половини терміну найвеличніВшого, де ж РЕАЛЬНІ здобутки?
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04.10.2021 11:35 Ответить
Як де? В ОПУ. (Офіс преЗЕдента України) 😀😀😀 вони знали як називалися 😎
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04.10.2021 14:25 Ответить
 
 