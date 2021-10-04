Кулеба анонсировал "прорывные решения" на саммите Украина-ЕС: Мы будем бороться за европейскую перспективу

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться практической интеграции Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это", - заверил он.

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