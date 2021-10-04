Иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. Это нужно менять, - Кулеба
Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я министр, который меньше всего в Украине встречается с послами "Большой семерки", хотя это мои непосредственные подопечные. Я считаю, что вообще иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. И это тоже то, что нужно менять. Это наша внутренняя проблема, потому что мы сами себе ее создали", - сказал Кулеба в интервью агенству.
Министр объяснил, что иногда украинские послы не могут попасть к его визави, министрам в других странах мира, потому что есть 33 уровня, с которыми их заставляют переговорить до этого.
"Давайте, наконец, начнем себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях существовать", - подчеркнул министр.
Глава МИД указал, что отказ от партнерозависимости не предусматривает отказа от партнеров.
"Мы должны им быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером по отношению к партнерам", - считает Кулеба.
В то же время министр высказал мнение, что партнерозависимость - это стиль украинской дипломатии, наработанный за многие годы.
"Он не является единственным стилем, мы и в прошлом в ряде случаев показывали характер, но в целом такой стиль был. Я просто вырос в этом, я очень хорошо чувствую, о чем идет речь. Это очень простая ситуация, которую можно описать так: "Давайте что-то сделаем? Пусть сначала сделают партнеры, а мы присоединимся" или "Давайте скажем партнерам, что мы этим недовольны? Нет. Зачем раздражать партнеров?" Вот об уходе такой ментальности я говорю, когда говорю, что мы должны избавиться партнерозависимости", - пояснил он.
Глава МИД Украины указал, что Украина не боится быть первой и не боится говорить партнерам правду.
"Мы не боимся быть первыми, не боимся принимать решения инициативно, проанализировав контекст. И мы не боимся говорить партнерам правду. Потому что если ты не соблюдаешь таких линий, то твой статус международных отношений медленно деградирует, и ты можешь сто раз гордиться, что у тебя в лентах новостей нет никаких конфликтов с партнерами или обмена какими-то резкостями, но в сфере реальной политики будет происходить деградация твоего статуса в отношениях", - сказал Кулеба.
Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой.
"То, что мне сейчас навязывают ярлык, что я хочу всех со всеми перессорить, это просто элемент внутриполитической борьбы. Но я хочу только одного - чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой", - добавил он.
В то же время на вопрос о том, вызывает ли недовольство со стороны партнеров, когда Украина говорит сейчас постоянно о членстве в НАТО, Кулеба указал, что "партнеры тоже говорят нам иногда что-то, что вызывает у нас недовольство, но они продолжают нам это говорить".
"Разговор президента Байдена и президента Зеленского в этом плане был очень искренним, потому что президент Зеленский говорил какие-то вещи очень прямо, и президент Байден говорил в ответ очень прямо. Я очень доволен, что этот разговор состоялся именно так, без похлопываний по плечу и дипломатических реверансов. Нужно научиться говорить на равных. Это то, что не замечают СМИ, эксперты. Если ты не ведешь равный разговор, твой статус начинает деградировать. Это не видно сразу, тебя не унижают напрямую, но твой статус начинает деградировать, начиная от уровня, на котором принимают посла, до больших политических инициатив", - пояснил он.
Министр подчеркнул, что Украина очень ценит партнерство, и знает, что партнеры очень ценят Украину, но нужно научиться действовать первыми.
"Например, решение о закрытии авиасообщения с Белоруссией мы приняли до того, как его принял ЕС. Ты видишь что-то - ты действуешь, идешь вперед. Это другая культура ведения международных дел", - сказал он.
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Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества.
вы с какой СОВКОВОЙ методички это списали ? 😀😀
Немає в Україні більше дипломатів, тільки сімейка плазунів кулеб....
І взагалі , що це за суб'єктивний фактор в політиці ?! завжди думав, що в переговорах такого рівня (де всім відомо хто є хто і що має) коли в тебе сильна позиція- то ти автоматично відповідно себе ведеш і вимагаєш шмат згідно з власним статусом і у співвідношенні до вкладеного, плюс трішки за понти. Контрагенти це розуміють і не сперечаються. А якщо будучи в слабкій позиції вимагаєш зайвого - то просто не домовишся і залишишся при власних інтересах поза грою . Ще й думать про тебе будуть як про недоговороздатного. І наступного разу не запросять до гри, а будуть рішать в тебе за спиною.
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Для этого руководство нашей страны должно иметь стальную волю и титановые яйца. Прекратить любые экономические отношения с государством-агрессором, ввести максимально жесткий визовый режим, запрет на поездки украинцев к оккупантам, полное эмбарго на любую торговлю.
Не ныть и не просить денег, а ДЕЙСТВОВАТЬ. И начинать это нужно было давно ! Вот тогда появится и уважение к нам. Но даже если сделать это сейчас - уважение точно появится.
Сказав міністр один, Кулеба,
А я б додав до цього ще б, -
Вся розкіш піде на кулеб.
Так что плохого в переводчиках? Кто тебя обидел?
Причем дело было до войны, они приехали в Газпром - ПРОСИТЬ.
Будешь понты колотить, когда научишься зарабатывать а н просить.
как говорится - если ты такой умный, то почему такой бедный.
Это я про Кулебу и внешнюю политику Зели, похожую на слона в посудной лавке.
Просто зізнайтесь собі, що вас коробить від того що ваша мова перестала бути мовою міжнародного спілкування. Так сталось і вже нічого з цим не поробиш. Прийміть це і стане легше.
Може розмовною "підзаборною" і так, бо вона лунає з кожної праски, але щоб домовленості в технічній царині фіксувати письмово , потрібна людина яка вміє добирати відповідні слова. А у міленіалів з цим проблема.
А точність в термінології з потенційними кидалами більш ніж потрібна, враховуючи що всі наші відносини з ордою так чи інаше конфліктні і призводять у кращому випадку до міжнародних судів.
А стосовно "Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком" - то , як показали наступні події , саме плазування перед ханом на пузі, призвело до того що нам завищили ціну понад ринкову, хоча ми НЕ ПРОСИЛИ, А КУПУВАЛИ за валюту як і всі. Свідоцтвом тому є рішення стокгольмського суду. А , потім , докучі, ще й напали і відкраяли шмат землі. Десь читав , що така поведінка називається "віктимною". Коли жертва провокує своєю безпорадністю хижака до нападу. Тому не надо нам тут "втірать" про мишебратсво і пропагувати поведінку здобичі. Ваша орда не така вже й великі і страшна. І зовсім неприваблива ні культурно, ні цивілізаційно, ні фінансово. В принципі, взагалі ніяк не цікава. Такий собі "Пакистан" на краю географії - далекий, незрозумілий і чужий.
Це я до того, що Івченко був правий коли не став плазувати перед ханом. А ви в своєму пристосуванстві і "какаяразніца"- ні.
те що там говорить Кулеба то інша частина розмови. ми її не обговорювали
я так понимаю ситуацию
Министр говорил именно о проблемах в общении украинских послов с главами МИД стран пребьівания , и как их решить. Респект !
Хочуть їх в стойло поставити. Зеленський же у нас Найвеличніший, а G7 цього не помічає.
Лукашенко приблизно з цього починав
І, взагалі, хто у допомогу потребує: G7 від України чи Україна від G7? (риторично)