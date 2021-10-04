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Иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. Это нужно менять, - Кулеба

Иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. Это нужно менять, - Кулеба

Иностранные послы в Украине "пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я министр, который меньше всего в Украине встречается с послами "Большой семерки", хотя это мои непосредственные подопечные. Я считаю, что вообще иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. И это тоже то, что нужно менять. Это наша внутренняя проблема, потому что мы сами себе ее создали", - сказал Кулеба в интервью агенству.

Министр объяснил, что иногда украинские послы не могут попасть к его визави, министрам в других странах мира, потому что есть 33 уровня, с которыми их заставляют переговорить до этого.

"Давайте, наконец, начнем себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях существовать", - подчеркнул министр.

Глава МИД указал, что отказ от партнерозависимости не предусматривает отказа от партнеров.

"Мы должны им быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером по отношению к партнерам", - считает Кулеба.

В то же время министр высказал мнение, что партнерозависимость - это стиль украинской дипломатии, наработанный за многие годы.

"Он не является единственным стилем, мы и в прошлом в ряде случаев показывали характер, но в целом такой стиль был. Я просто вырос в этом, я очень хорошо чувствую, о чем идет речь. Это очень простая ситуация, которую можно описать так: "Давайте что-то сделаем? Пусть сначала сделают партнеры, а мы присоединимся" или "Давайте скажем партнерам, что мы этим недовольны? Нет. Зачем раздражать партнеров?" Вот об уходе такой ментальности я говорю, когда говорю, что мы должны избавиться партнерозависимости", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба анонсировал "прорывные решения" на саммите Украина-ЕС: Мы будем бороться за европейскую перспективу

Глава МИД Украины указал, что Украина не боится быть первой и не боится говорить партнерам правду.

"Мы не боимся быть первыми, не боимся принимать решения инициативно, проанализировав контекст. И мы не боимся говорить партнерам правду. Потому что если ты не соблюдаешь таких линий, то твой статус международных отношений медленно деградирует, и ты можешь сто раз гордиться, что у тебя в лентах новостей нет никаких конфликтов с партнерами или обмена какими-то резкостями, но в сфере реальной политики будет происходить деградация твоего статуса в отношениях", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой.

"То, что мне сейчас навязывают ярлык, что я хочу всех со всеми перессорить, это просто элемент внутриполитической борьбы. Но я хочу только одного - чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой", - добавил он.

В то же время на вопрос о том, вызывает ли недовольство со стороны партнеров, когда Украина говорит сейчас постоянно о членстве в НАТО, Кулеба указал, что "партнеры тоже говорят нам иногда что-то, что вызывает у нас недовольство, но они продолжают нам это говорить".

"Разговор президента Байдена и президента Зеленского в этом плане был очень искренним, потому что президент Зеленский говорил какие-то вещи очень прямо, и президент Байден говорил в ответ очень прямо. Я очень доволен, что этот разговор состоялся именно так, без похлопываний по плечу и дипломатических реверансов. Нужно научиться говорить на равных. Это то, что не замечают СМИ, эксперты. Если ты не ведешь равный разговор, твой статус начинает деградировать. Это не видно сразу, тебя не унижают напрямую, но твой статус начинает деградировать, начиная от уровня, на котором принимают посла, до больших политических инициатив", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что Украина очень ценит партнерство, и знает, что партнеры очень ценят Украину, но нужно научиться действовать первыми.

"Например, решение о закрытии авиасообщения с Белоруссией мы приняли до того, как его принял ЕС. Ты видишь что-то - ты действуешь, идешь вперед. Это другая культура ведения международных дел", - сказал он.

МИД (6949) посол (1799) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
розкошів захотілося зеленим гнидам
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04.10.2021 11:01
+7
Кому интересно, зайдите, к примеру, в Бразильское посольство, посмотрите на ту "роскошь"
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04.10.2021 11:00
+7
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04.10.2021 11:02
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Да уж....вести из психушки
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04.10.2021 10:59 Ответить
Адресовано Кулебе и его шефу:
Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества.
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04.10.2021 11:37 Ответить
« социалистического общества ?»
вы с какой СОВКОВОЙ методички это списали ? 😀😀
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04.10.2021 14:54 Ответить
Кому интересно, зайдите, к примеру, в Бразильское посольство, посмотрите на ту "роскошь"
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04.10.2021 11:00 Ответить
или в японское. Кабинет посла Японии - похож на библиотеку где-нибудь в Швеции. Голые стены и металлические стеллажи с папками. Посредине - стол из ИКЕА. Все.
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04.10.2021 11:32 Ответить
Посольство это не территория Украины считается. А послы там не живут)
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04.10.2021 12:47 Ответить
Бывал я и дома у посла (предыдущего). Не скажу, что шикарно. Большой дом, и только.
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04.10.2021 12:50 Ответить
розкошів захотілося зеленим гнидам
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04.10.2021 11:01 Ответить
У вас від сої мозок атрофувався, стаття геть про інше
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04.10.2021 11:08 Ответить
може не от сои....може от рождения...
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04.10.2021 11:15 Ответить
Молодец Кулеба!
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04.10.2021 11:01 Ответить
зп на карточку кинули раз так топишь с утра?)
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04.10.2021 11:20 Ответить
А хто ж вам дохтур?
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04.10.2021 11:02 Ответить
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04.10.2021 11:02 Ответить
Доведено виборами 19 року.
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04.10.2021 11:03 Ответить
разумков мочит служек на согласительном совете ВР
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04.10.2021 11:03 Ответить
А почему нам про это сообщает пропагандонский путинский интерфакс.
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04.10.2021 11:04 Ответить
Вот это не в бровь, а в глаз!
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04.10.2021 11:08 Ответить
100 баллов
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04.10.2021 14:56 Ответить
Если ты не ведешь равный разговор, твой статус начинает деградировать.-Таки да. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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04.10.2021 11:07 Ответить
Свой треш, когда папаша Кулебы является его подчиненным, послом Украины в Армении, Кулеба-младший не хочет менять.
Немає в Україні більше дипломатів, тільки сімейка плазунів кулеб....
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04.10.2021 11:08 Ответить
Кулеба гарно працює
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04.10.2021 11:10 Ответить
По яких результатах діяльності Кулеби ви зробили такий висновок?
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04.10.2021 11:12 Ответить
великий патріот, і захищає країну як лев ))
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04.10.2021 11:14 Ответить
Де результати? Чого він досяг своїми гоп-стоп-заявами?
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04.10.2021 11:15 Ответить
згоден , це дурість таке вслух озвучувати. як що вже ти це усвідомив - то потихеньку прогинай контрагентів під себе, а не вмикай як дівчинка "обідку".
І взагалі , що це за суб'єктивний фактор в політиці ?! завжди думав, що в переговорах такого рівня (де всім відомо хто є хто і що має) коли в тебе сильна позиція- то ти автоматично відповідно себе ведеш і вимагаєш шмат згідно з власним статусом і у співвідношенні до вкладеного, плюс трішки за понти. Контрагенти це розуміють і не сперечаються. А якщо будучи в слабкій позиції вимагаєш зайвого - то просто не домовишся і залишишся при власних інтересах поза грою . Ще й думать про тебе будуть як про недоговороздатного. І наступного разу не запросять до гри, а будуть рішать в тебе за спиною.
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04.10.2021 12:06 Ответить
А по-моему, просто подгавкивает зеленскому, научился плохому у начальника - хамить.
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04.10.2021 11:41 Ответить
Бендера понесло...
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04.10.2021 11:09 Ответить
Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой.
------------------------------
Для этого руководство нашей страны должно иметь стальную волю и титановые яйца. Прекратить любые экономические отношения с государством-агрессором, ввести максимально жесткий визовый режим, запрет на поездки украинцев к оккупантам, полное эмбарго на любую торговлю.

Не ныть и не просить денег, а ДЕЙСТВОВАТЬ. И начинать это нужно было давно ! Вот тогда появится и уважение к нам. Но даже если сделать это сейчас - уважение точно появится.
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04.10.2021 11:09 Ответить
я даже хочу, чтобы Украина разорвала отношения с Россией. Чтобы все убедились, что ни уважения в мире, ни денег в карманах украинцев нам это не прибавит.
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04.10.2021 11:33 Ответить
Поддержание активной торговли с оккупантами уважения в мире точно не прибавляет.
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04.10.2021 12:43 Ответить
Зелемойские грехи уже никто не догонит...
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04.10.2021 11:10 Ответить
Шо сие значит? Он хочет утопить в роскоши послов Украины в странах ЕС или утопить в нищете послов стран ЕС в Украине?
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04.10.2021 11:11 Ответить
- Нам більшу розкіш мати треба! -
Сказав міністр один, Кулеба,
А я б додав до цього ще б, -
Вся розкіш піде на кулеб.
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04.10.2021 11:34 Ответить
Я просто вырос в этом, я очень хорошо чувствую, о чем идет речь. Источник:
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04.10.2021 11:12 Ответить
Кулеба-клон бывшего главы Нафтогаза Ивченко, который приехал на переговоры в Газпром и потребовал переводчика. Кулеба, в силу большого ума тоже желает стать в демонстративную позу и не приним ать послов Ж7. Пусть мол, пройдут 33 уровня наших чиновников-потом я подумаю, принимать, не принимать....
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04.10.2021 11:13 Ответить
А что плохого в переводчиках? Ты не любишь переводчиков? Детская травма?
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04.10.2021 11:17 Ответить
Твои детские травмы-твоя проблема . И тебе, как человеку детства скажу-у взрослых это называется "дешевые понты",независимо кто их выкидывает, патриот или не патриот. Вместо решения стратегического вопроса газоснабжения, чувак, своей пацанской выходкой просто сорвал переговоры.
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04.10.2021 11:30 Ответить
Не сливайся так быстро. К примеру, я знаю нескольких переводчиков и могу сказать, что это понты, порой, совсем не дешёвые. Благодаря некоторым из этих моих знакомых переводчиков, кстати, на Нетфликс появился Украинский язык.
Так что плохого в переводчиках? Кто тебя обидел?
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04.10.2021 11:32 Ответить
Валера, украинцу требовать переводчика на переговорах с россиянами - это понты. Ни уважения к тебе не добавят. ни твою позицию в переговорах не усилят.
Причем дело было до войны, они приехали в Газпром - ПРОСИТЬ.
Будешь понты колотить, когда научишься зарабатывать а н просить.
как говорится - если ты такой умный, то почему такой бедный.
Это я про Кулебу и внешнюю политику Зели, похожую на слона в посудной лавке.
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04.10.2021 11:35 Ответить
Ты ищешь уважения у кацапов?
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04.10.2021 11:57 Ответить
не транслюйте свій власний комплекс меншовартості на інших. Ніхто не їхав до Газпрому "просить" , а їхали домовлятися. І за весь газ ми платили реальними грошима - вільноконвертованими доларами. Більше того, навіть переплатили понад існуючу тоді ціну на ринку. Це факт підтверджений рішенням Стокгольмського арбітражу.
Просто зізнайтесь собі, що вас коробить від того що ваша мова перестала бути мовою міжнародного спілкування. Так сталось і вже нічого з цим не поробиш. Прийміть це і стане легше.
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04.10.2021 14:04 Ответить
Парень-тебе внизу все расписали. Не поймешь, задавай вопросы дальше.
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04.10.2021 11:54 Ответить
Про уважение кацапов? Ты тоже у кацапов ищешь уважения?
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04.10.2021 11:58 Ответить
Парень-"тебе шашечки нужны, или ехать надо"? Это газовый кризис 2005-го. Контракта на поставку газа нет. Альтернативного поставщика, благодаря стараниям Кучмы нет.Чувака назначают, что бы разрулить вопрос, а он понты гоняет, тем самым срывая поставки газа! Так понимаю, шо и ты и Кулеба сделали бы то же самое?
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04.10.2021 12:26 Ответить
Так в чем проблема с переводчиками? кацапы сами верещат, что "нипарусски нипанимают" и требуют им всё переводить. Почему не должно работать и в другую сторону?
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04.10.2021 12:27 Ответить
напевно ви вже зовсім пристаркуваті коли думаєте що в цій країні всі вільно володіють російською.
Може розмовною "підзаборною" і так, бо вона лунає з кожної праски, але щоб домовленості в технічній царині фіксувати письмово , потрібна людина яка вміє добирати відповідні слова. А у міленіалів з цим проблема.
А точність в термінології з потенційними кидалами більш ніж потрібна, враховуючи що всі наші відносини з ордою так чи інаше конфліктні і призводять у кращому випадку до міжнародних судів.
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04.10.2021 12:17 Ответить
Не флудите. Ивченко 1963 года рождения и с высшим образованием, полученным на русском языке. Вы прекрасно понимаете, что со строны Ивченка это была выходка. Он захотел попонтоваться за государственный счет. Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком, который придя за кредитом гонит понты про то какой он крутой и не желает предоставлять необходимые документы, или залог.
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04.10.2021 12:55 Ответить
шуфрич! Перелогинься
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04.10.2021 13:29 Ответить
, я так розумію, що для вас взагалі використання української мови в будь-яких сферах неприйнятне. І , неважливо це перемовини на державному рівні, чи звичайне спілкування в чаті як оцей. Імовірно , ви ще неприйняли факт того що Україна є держава, і досі живете в парадигмі "руського міра" де "намєстнікі" провінцій плазують за ніштяками до хана на пузі. Звісно , ваше право жити у внутрішній еміграції. Але невіщо ваше бачення нав'язувати іншим? особливо молодшим, для яких існування під російською окупацією є історією.

А стосовно "Поставив под удар энергетическую безопасность страны. Аналогия с понтовитым заемщикиком" - то , як показали наступні події , саме плазування перед ханом на пузі, призвело до того що нам завищили ціну понад ринкову, хоча ми НЕ ПРОСИЛИ, А КУПУВАЛИ за валюту як і всі. Свідоцтвом тому є рішення стокгольмського суду. А , потім , докучі, ще й напали і відкраяли шмат землі. Десь читав , що така поведінка називається "віктимною". Коли жертва провокує своєю безпорадністю хижака до нападу. Тому не надо нам тут "втірать" про мишебратсво і пропагувати поведінку здобичі. Ваша орда не така вже й великі і страшна. І зовсім неприваблива ні культурно, ні цивілізаційно, ні фінансово. В принципі, взагалі ніяк не цікава. Такий собі "Пакистан" на краю географії - далекий, незрозумілий і чужий.
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04.10.2021 14:33 Ответить
Дядьку! Агов! Ти хоча би маєш уявлення про що саме зараз мова?
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04.10.2021 15:56 Ответить
, конкретно в нашій з вами частині загальної розмови якраз і є предметом обговорення, те що форма має не менше значення ніж суть. а конкретно зараз в ситуації війни з ордою мова як форма є інструментом і ціллю у війні. тобто мова є як формою так і одночасно є і суттю.
Це я до того, що Івченко був правий коли не став плазувати перед ханом. А ви в своєму пристосуванстві і "какаяразніца"- ні.

те що там говорить Кулеба то інша частина розмови. ми її не обговорювали
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04.10.2021 16:10 Ответить
ДОГОВОР ОБЫЧНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ НА ДВУХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ , потому важны правильные юридические формулировки .
я так понимаю ситуацию
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04.10.2021 15:03 Ответить
Да, так и было и будет. Но речь то идет не об том, на каких языках договор. Чувак, посланный в Газпром РЕШИТЬ вопрос по обеспечению Украины газом, начал тупо быковать и сорвал тем самым переговоры. Еще раз. Это все происходило после выборов Ющенко -Янукович, с третьим туром и проиграшем ставленника Москвы. Контракт на поставкугаза закончился. В Москве сидели и радостно потирали руки в ожидании когда Украина станет несанкционированно отобирать газ у европейских потребителей. Ющенко лоббирует назначение Ивченко главой Нафтогаза и отправляет в Газпром с задачей- добится подписания контракта с ЕДИНСТВЕННЫМ на тот момент монополистом. Ивченко, приехав, с понтами, первым делом обьявил, что будет разговаривать с чиновниками Газпрома только через переводчика ( причем ранее, когда Ивченко был в часном нефтегазовом бизнесе-прекрасно общался с этими же людьми на русском). Переговоры окончились не начавшись. После этого цена газа для Украины выросла втрое. Понты -дороже денег.
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04.10.2021 15:53 Ответить
Кулеба работает пресс-секретарем агента Штирлица,типа Козыря-дЕрмака...
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04.10.2021 11:14 Ответить
"Самая большая роскошь - єто роскошь человеческого общения" .
Министр говорил именно о проблемах в общении украинских послов с главами МИД стран пребьівания , и как их решить. Респект !
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04.10.2021 11:17 Ответить
из того что я увидел, его единственное предложение - начать унижать послов стран Бошой Семерки, которые находятся У НАС.
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04.10.2021 11:36 Ответить
иностранные послы в Украине / Старший приказал: Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. И: Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине».
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04.10.2021 11:22 Ответить
Я так розумію, що набридло Кулебі, Зеленському ляпаси отримувати від послів G7.
Хочуть їх в стойло поставити. Зеленський же у нас Найвеличніший, а G7 цього не помічає.

Лукашенко приблизно з цього починав

І, взагалі, хто у допомогу потребує: G7 від України чи Україна від G7? (риторично)
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04.10.2021 11:42 Ответить
Срочно дайте Кулебе "зеленную роскошь", а то у него закончилась и беднягу кумарит.
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04.10.2021 14:13 Ответить
Ага, це то хочеш соснути послам китаю чи рашки?
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04.10.2021 15:15 Ответить
Ми у казапів перейняли поклоніння перед закордонням.От же ж рабське сраковилизування…Ніяк гордість не найдемо в собі!
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04.10.2021 16:50 Ответить
А КЛИМКИН ТАК НЕ ГОВОРИЛ !!!
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05.10.2021 07:44 Ответить
 
 