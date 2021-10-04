Рада в 2020 приняла антиофшорный закон, было сделано все, чтобы ни Зеленский, ни кто-либо другой не уклонялся от уплаты налогов, - Гетманцев

Президент Зеленский сделал все возможное, чтобы ни он сам, ни кто-либо другой не использовал механизм уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, в расследовании журналистов "не хватает одной важной детали".

"Именно команда Зеленского через чуть более полугода после прихода к власти и продажи Зе упомянутых офшоров - в январе 2020го приняла первый антиофшорный закон (antiBEPS), которым обложила налогами контролируемые иностранные компании (в простонародье КИКи или офшоры), усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей (помните, Ленинскую кузню?), а чуть ранее приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира", - подчеркнул парламентарий.

Таким образом, по словам Гетманцева, Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский, ни кто либо еще в стране не использовал этот механизм, не платя налоги в бюджет.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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