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Кулеба посетит с рабочим визитом Польшу: Примет участие во встрече Люблинского треугольника

Кулеба посетит с рабочим визитом Польшу: Примет участие во встрече Люблинского треугольника

4-5 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Республику Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

В Варшаве министр примет участие во встрече Люблинского треугольника с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом, где стороны обсудят безопасность в Балто-Черноморском регионе, противодействие Северному потоку - 2, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

"Кулеба проведет отдельные переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, ключевыми темами которых станут укрепление политического диалога Украины и Польши, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в сфере энергетики, координация позиций в контексте польского председательства в ОБСЕ в 2022 году", - говорится в сообщении.

Министр примет участие в работе Варшавского форума безопасности и выступит на дискуссионной панели на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона". Он также проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.

Программа визита также предусматривает поездку в Люблин для встречи с украинской общиной Польши, посещение мемориала воинам Украинской Народной Республики, памяти жертв нацистского концлагеря Майданек.

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а куди поділась Вишеградська четвірка???
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04.10.2021 11:33 Ответить
Появился Криворагульный треугольник!
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04.10.2021 11:43 Ответить
Люблинские треугольники ждут Кулебу.
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04.10.2021 11:44 Ответить
 
 