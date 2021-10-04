Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Он пересек границу нелегально, - Бутусов
В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии", - пишет Бутусов.
По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.
"По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер", - отмечает журналист.
"Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", - резюмировал он.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мені небайдуже, що потвора, яка відверто нехтує законодавством України сере на голови українцям, що він є "патріотом" України, а частина українців радо жере цю його маячню.
они становятся токсичными каловыми камнями этого организма и в конце концов погубят его
Об этом https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI сообщил грузинский информационный портал CNews, пишет https://www.svoboda.org/a/mihail-saakashvili-pribyl-v-gruziyu-vospoljzovavshisj-treylerom/31490759.html Радио Свобода .
Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю возвращался в Грузию.
чи буде по 25 тис. долларів щомісяця одержувати поки сидить в грузинській тюрмі ?
И в Грузии решения суда нет
бедосик случайно не его внебрачный сын?
Як у фільмі "Життя Девіда Гейла"
Стаття 204-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Да, это именно то, что в первую очередь заявит грузинская сторона в ответ на грозное надувание недолугих зелёных щек типа вызова в МИД грузинского посла. Ведь первое, что заявили эти дурачки - Саакашвили не пересекал границу Украины. И с таким Кулебой Украина должна противостоять лаврову, хоть лошади, но умной?
Цулукиани также прокомментировала вопрос возможной экстрадиции Саакашвили на Украину
"Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - заявила она.