Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Он пересек границу нелегально, - Бутусов

В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии", - пишет Бутусов.

По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

"По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер", - отмечает журналист.

"Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", - резюмировал он.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.