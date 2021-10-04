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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Он пересек границу нелегально, - Бутусов

Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Он пересек границу нелегально, - Бутусов

В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

"1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело - по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии", - пишет Бутусов.

По его словам, Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

"По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер", - отмечает журналист.

"Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников", - резюмировал он.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

Госпогранслужба (6421) граница (5269) Грузия (4499) нелегалы (452) Саакашвили Михеил (3307) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+15
Як Ленін в опломбованому вагоні.
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04.10.2021 11:39
+14
Директор простих рішень здійснив просте рішення. Шо тут не ясно?
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04.10.2021 11:37
+10
Саакашвили выехал делать революцию в контейнере со жратвой.))
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04.10.2021 11:37
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Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран. -Украина стала отстойником для преступников, - Саакашвили/ Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".- А такое может заявить только террорист. Саакашвили и его команда планировали убийство, - Гарибашвили . Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 11:36 Ответить
Паром в Іллічівську це дирка в кордоні, так було завжди, там 1000 способів потрапити в Україну та виїхати з України без документів і без потрапляння в базу ДПСУ. Просто потрібно трохи приплатити і так всі 30 років.
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04.10.2021 11:43 Ответить
Потрібно відзначити що паромний комплекс Чорноморського морського торгового порту не має умов для огляду прикордонниками всіх вагонів та машин які заїжджають на паром. Там можна провести батальйон нелегалів, що і робиться регулярно, за гроші.
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04.10.2021 11:46 Ответить
єдине, що треба відзначити так це те, що шмат лайна на прізвище саакашвілі плювати хтів (та власне й плює) на українське законодавство й вже двічі незаконно перетинав державний кордон України.
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04.10.2021 12:50 Ответить
І правильно робив що перетинав кордон, це було на користь Україні і Грузії.
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04.10.2021 12:55 Ответить
довбойоб.
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04.10.2021 13:02 Ответить
Саакашвілі - колишній прикордонник. Для нього не проблема перетнути кордон в обхід встановлених процедур.
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04.10.2021 13:16 Ответить
мені глибоко байдуже, що для нього проблема, а що ні.
мені небайдуже, що потвора, яка відверто нехтує законодавством України сере на голови українцям, що він є "патріотом" України, а частина українців радо жере цю його маячню.
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05.10.2021 06:47 Ответить
ЗЕбеня своих дружбанов не бросает -
они становятся токсичными каловыми камнями этого организма и в конце концов погубят его
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04.10.2021 11:49 Ответить
ЗЕбеня своих дружбанов не бросает.- А Михрютку бросит. И не потому что Ближний восток-дело тонкое. А потому что Зеленский не знал: По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили.
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04.10.2021 11:59 Ответить
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу своей страны в вентиляционной кабине трейлера.
Об этом https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI сообщил грузинский информационный портал CNews, пишет https://www.svoboda.org/a/mihail-saakashvili-pribyl-v-gruziyu-vospoljzovavshisj-treylerom/31490759.html Радио Свобода .

Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю возвращался в Грузию.
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04.10.2021 11:36 Ответить
Саакашвили выехал делать революцию в контейнере со жратвой.))
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04.10.2021 11:37 Ответить
Як Ленін в опломбованому вагоні.
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04.10.2021 11:39 Ответить
От тільки броньовика у Батумі не знайшлось😉
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04.10.2021 11:48 Ответить
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію і взяти владу. А вийшло як у імператора ЦАР Жана Беделя Бокасси - сів не на престол, а у в'язницю.
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04.10.2021 11:52 Ответить
вот какая у нас граница, но миллиарды каждый год на погранцов выклянчиваются ежегодно....
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04.10.2021 11:37 Ответить
Якщо цей боров непомітно перейшов кордон, то навчені кацапські диверсанти і поготів😟
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04.10.2021 11:42 Ответить
Директор простих рішень здійснив просте рішення. Шо тут не ясно?
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04.10.2021 11:37 Ответить
він звільнився з цієї контори "Складних рогів та простих копит"?
чи буде по 25 тис. долларів щомісяця одержувати поки сидить в грузинській тюрмі ?
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04.10.2021 11:54 Ответить
чи соломяна вдова Яресько буде за нього одержувати ?
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04.10.2021 11:55 Ответить
Михо Молодец!
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04.10.2021 11:37 Ответить
Молодець біля овець.
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04.10.2021 11:53 Ответить
Втік від Ясько? Іноді отакі фєвочкі можуть з@їбати😉
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04.10.2021 11:40 Ответить
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04.10.2021 11:40 Ответить
Каросон не знает границ
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04.10.2021 11:41 Ответить
ну для Михо это нормально, он просто очень не любит границ
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04.10.2021 11:41 Ответить
Він аферист по натурі. І ідіот, одночасно.
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04.10.2021 11:43 Ответить
и стимуляторов нюхает много
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04.10.2021 11:53 Ответить
Хорошо, что наш президент не аферист.
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04.10.2021 12:08 Ответить
Это большая спецоперация, не раскрываю тайну, Михо выполняет важнейшую миссию, лет через шесть, возможно, прольется свет на это дияние, а может добавят.
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04.10.2021 11:42 Ответить
😂
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04.10.2021 11:56 Ответить
Михуел реально дурак, не успел еще на родине отсидеть скоро заработает реальный срок и в Украине, и такое было у грузин президентом.
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04.10.2021 11:42 Ответить
Все как по маслу)зедерьмаки на.... Миху ,наобещав ему в три короба,играя на самомнении грузинского павлина...и отправили прямиком в тюрягу ...потом для вида повозмущались )то ж не прАтивный Порошенко -вышвырнул саака в Нидерланды,то честнейшие зебобы -в тюрягу,чтоб уже точно под ногами не мельтешил
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04.10.2021 11:42 Ответить
Вова сдал карлсона
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04.10.2021 11:43 Ответить
Человек невиновен пока обратное не докажет суд-ст.62 Конституции Украины
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04.10.2021 11:44 Ответить
Требуй завести дело за злостное повторное нарушение закона о пересечении границы Украины этим слабоумным аферистом!
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04.10.2021 11:51 Ответить
Ти це серйозно? І це про наші суди? Що ж ти такий короткий? Ти часом не Татаров?
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04.10.2021 11:51 Ответить
суд ничего не доказывает. Ты уже за-ся
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04.10.2021 12:15 Ответить
прикинулся мешком картошки?...
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04.10.2021 11:45 Ответить
СБУ ищите банку варенья которой Карлсона заманили на паром!
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04.10.2021 11:45 Ответить
этого заманили чурчхелой на палочке
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04.10.2021 12:19 Ответить
Михо никогда не нарушал Закон.
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04.10.2021 11:47 Ответить
Украине
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04.10.2021 11:52 Ответить
а сейчас? а в 2017 г.?
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04.10.2021 11:56 Ответить
А что есть решение суда?
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04.10.2021 11:58 Ответить
Ты дурака не включай. Факт нарушения гос. границы был? И в Грузии решения суда нет, пока. Но вентилятора уже "приземлили "
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04.10.2021 12:12 Ответить
Как нет в Грузии суда? У него уже 6+3 по двум делам. Остальное сейчас добавят.
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04.10.2021 13:40 Ответить

И в Грузии решения суда нет
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04.10.2021 14:51 Ответить
даже сбежать из страны не может так чтобы не подставить кучу людей
бедосик случайно не его внебрачный сын?
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04.10.2021 11:51 Ответить
Какое руководство в Украине, такая и граница Вот зачем Зебильный харант этому Карлсону украинское гражданство вернул ? Чтобы Порошенко насолить? А теперь пусть сам и обтекает, Михо-прохиндей своим поступком плюнул прямо в Зе-морду
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04.10.2021 11:55 Ответить
Саакашвілі своїм прикладом показав нашу гнилу прикордонну та взагалі всю систему.
Як у фільмі "Життя Девіда Гейла"
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04.10.2021 11:56 Ответить
А що Чаусу можна, а Саакашвілі ні?
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04.10.2021 11:57 Ответить
Просто Михо отрабатывал для Зели скрытые пути отхода !
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04.10.2021 11:57 Ответить
А проти того, хто дозволив йому в'їхати в країну після видворення за нелегальний перетин кордону і повернув українське громадянство службове розслідування буде?
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04.10.2021 11:58 Ответить
Михо преследуют олигархи и бандиты за его принципиальную позицию в борьбе с нарушителями Закона
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04.10.2021 11:59 Ответить
и в чем эта борьба? И какие результаты этой борьбы?
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04.10.2021 12:13 Ответить
поэтому он сам нарушает закон когда ему надо
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04.10.2021 12:43 Ответить
Доречі:
Стаття 204-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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04.10.2021 12:01 Ответить
Саакашвили своим выездом показал очередную "дыру" в границе
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04.10.2021 12:04 Ответить
Его что, вывезли в мешке, как паршивого кота?
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04.10.2021 12:15 Ответить
Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников" Источник:
Да, это именно то, что в первую очередь заявит грузинская сторона в ответ на грозное надувание недолугих зелёных щек типа вызова в МИД грузинского посла. Ведь первое, что заявили эти дурачки - Саакашвили не пересекал границу Украины. И с таким Кулебой Украина должна противостоять лаврову, хоть лошади, но умной?
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04.10.2021 12:39 Ответить
ахах клоунада ! типо заведут дело что бы дать запрос на экстрадицию ! ахахах

Цулукиани также прокомментировала вопрос возможной экстрадиции Саакашвили на Украину

"Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности. Я не думаю, по крайней мере не знаю, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности в Украине. Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом", - заявила она.
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04.10.2021 12:59 Ответить
Михо перенюхал.
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04.10.2021 13:06 Ответить
Одно радует, это недоразумение таки свалило из Украины.
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04.10.2021 13:17 Ответить
Был такой сралинский пограничник Карацупа немало он нарушителей китайско-советской границы задержал,пострелял..Но никто не пишет,что 99% из них -советскиеграждане,пытавшиеся убежать из коммунистического рая..А у наших пограничников и Ткачейс Бигусами вода в попе не держится.Стукачи.
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04.10.2021 13:24 Ответить
заглянул пограничник в кузов трейлера, а там в корзинке для кинзы Саакашвили сидит. Не поверил пограничник своим глазам и закрыл брезент.
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04.10.2021 13:59 Ответить
Так если пересёк границу нелегально---так кто угодно должен это проверять---но только не погранслужба. Это же их вина. И они же и проверяют? Себя? Ребятки---вы хорошо устроились!
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04.10.2021 20:38 Ответить
 
 