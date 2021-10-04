СБУ в сентябре заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в сентябре текущего года прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Это произошло в результате непосредственного анализа более 33 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце.

В большинстве случаев основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Армия" в 50 тысяч ботов: СБУ накрыла на Харьковщине ботоферму, распространявшую заказные материалы из РФ. ФОТОрепортаж

- Соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)

- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)

- Атаки на веб-приложение (Web App Attack)

- Вредоносное программное обеспечение (Malware)

и другие.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Также смотрите: СБУ ликвидировала мощную ботоферму в Киеве: по заказу с РФ "Крымскую платформу" критиковали с 15 тыс. аккаунтов. ФОТОрепортаж