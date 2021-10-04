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СБУ в сентябре заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти

СБУ в сентябре заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в сентябре текущего года прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Это произошло в результате непосредственного анализа более 33 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце.

В большинстве случаев основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

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- Соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
- Атаки на веб-приложение (Web App Attack)
- Вредоносное программное обеспечение (Malware)
и другие.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

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киберпреступление (762) СБУ (19890) кибербезопасность (674)


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Да на власть не грех, всеравно толку от нее ноль.
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04.10.2021 11:41 Ответить
А офшоры лейтенанта Баканова?
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04.10.2021 11:43 Ответить
По больше критикуем власть, быстрее закроют сайт. У них такая логика.
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04.10.2021 11:44 Ответить
А сколько АТАК ОТ ВЛАСТЕЙ НА СМИ типа Цензор и Прямой, зафиксировало СБУ?!
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04.10.2021 11:52 Ответить
Критические события это эвфемизм полного доступа к трафику.
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04.10.2021 12:17 Ответить
 
 