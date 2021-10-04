За сутки от коронавируса в Киеве умерли 12 человек. Выявлено 169 новых случаев, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 169 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 235985), зафиксировано 12 летальных случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за сутки заболели 94 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 6 девочек от 2 до 15 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.
Также зафиксировали 12 летальных случаев от вируса (всего 5450).
За сутки госпитализировали 21 больного коронавирусом и 158 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
24 жителя столицы преодолели коронавирус (всего 221434).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Оболонском (46), Дарницком (23) и в Святошинском (18).
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Кличко спел песню про мэра
В клубе Caribbean Club выступала группа Karta Svitu. Во время песни про мэра Виталий Кличко вышел на сцену и тоже спел.
А маски где у посетителей? Или в клубы, где отдыхает Виталька, ковид не рискует соваться?