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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в РФ впервые с января свыше 25,7 тыс. инфицированных за сутки, умерли 883 человека

COVID-19: в РФ впервые с января свыше 25,7 тыс. инфицированных за сутки, умерли 883 человека

Еще 25 781 случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в России, это максимальное значение со 2 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.

Число новых выявлений COVID-19 в РФ в понедельник приблизилось к данным начала года, но в тот период в РФ наблюдался спад заболеваемости после роста, наблюдавшегося в октябре - декабре 2020 года. Показатель также соотносится со значениями начала июля текущего года, когда шел подъем, связанный с распространением штамма "дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 4 410 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 198 случаев, в Московской области - 1 733. Новые зараженные регистрировались во всех 85 регионах.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 883 человека, накануне в воскресенье был зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся за всю пандемию - 890. Больше всего смертей на понедельник зафиксировано в Москве - 66, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 43.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 887 человек

Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 210 801.

Поправились и выписаны за весь период 6,740 млн пациентов, в том числе 14 526 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 612 317 случаев коронавирусной инфекции.

карантин (16729) россия (95502) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Верной дорогой идёте ,но на достигнутом ни в коем случае не останавливаться !
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04.10.2021 12:09 Ответить
на паРаше дохнет намного больше кацапов, а пишут по 800 потому, что патологоанатомы всей паРаши могут за сутки "обслужить" только 800 дохлых кацапов.
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04.10.2021 12:10 Ответить
в РФ впервые с января свыше 25,7 тыс. инфицированных за сутки


9 июля - 25766
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04.10.2021 12:13 Ответить
Так шо, антиваксеры! Простой грипп?
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04.10.2021 12:42 Ответить
Во всём мире мрут в основном уколотые. Но упоротые прививенцы в это не хотят верить.
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04.10.2021 13:09 Ответить
Уколотые чем? "кремлёвской иглой"?

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04.10.2021 13:11 Ответить
Мрут там в основном уколотые шмурдяком т.к. жижа убивает иммунитет. К тому же к смерти от гновида приписываются умершие от побочек шмурдяка.
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04.10.2021 13:08 Ответить
 
 