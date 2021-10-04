Украина идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19, но ситуация может быстро меняться, - Кузин
Украина на сегодня идет по умеренному сценарию пандемии COVID-19. Но ситуация может быстро измениться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина изданию "Фокус".
По его словам, сейчас много самых разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.
"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения", - уточнил он.
Кузин также подчеркнул, что ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий.
"… оптимистичный, пессимистичный и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", - отметил главный санитарный врач.
Он добавил, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с COVID-19. На сегодня насчитывается около 40 000 коек, при ухудшении ситуации можно развернуть до 70 000, а с учетом резервных - до 90 000 коек
"Но мы должны понимать, что при нагрузке в 70 000 система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней. Поэтому Минздрав сегодня призывает всех вакцинироваться, чтобы не допустить этого", - отметил Кузин.
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