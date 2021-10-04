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Главы комитетов Рады выразили недоверие организации работы Разумкова и покинули заседание Согласительного совета, - спикер "Слуги народа" Палийчук
Главы парламентских комитетов выразили недоверие организации работы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"Главы парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Главы Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.
Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.
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+21 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий04.10.2021 12:31
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Всі глави комітетів - соснові "служки".
а встал я видел потураев и еще какой то конь педальный
Такой себе источник. Лучше бабу валю у подъезда спросите - она более авторитетней источник
Неужели еще кто то верит,что человек,рисовавший Зерейтинги за кало-мойские деньги,и прикрывавший улониста и предателя может быть порядочным....
нелизя работать по закону
если Ермак и при нем поцЗедент живут по-понятиям