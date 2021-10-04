Главы комитетов Рады выразили недоверие организации работы Разумкова и покинули заседание Согласительного совета, - спикер "Слуги народа" Палийчук

Главы парламентских комитетов выразили недоверие организации работы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Главы парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Главы Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

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