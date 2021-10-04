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Главы комитетов Рады выразили недоверие организации работы Разумкова и покинули заседание Согласительного совета, - спикер "Слуги народа" Палийчук

Главы комитетов Рады выразили недоверие организации работы Разумкова и покинули заседание Согласительного совета, - спикер

Главы парламентских комитетов выразили недоверие организации работы спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Главы парламентских комитетов покинули заседание Согласительного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Главы Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пока я глава ВР - здесь будет работать закон и Конституция. Потом может быть, как в позапрошлый четверг, - Разумков. ВИДЕО

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Топ комментарии
+21
Главное,чтоб так же слажено продефилировали с зала суда в камеру)
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04.10.2021 12:31
+18
Нічого дивного.
Всі глави комітетів - соснові "служки".
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04.10.2021 12:23
+13
глянем теперь на "соцопросьі" центра разумкова)
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04.10.2021 12:25
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Нічого дивного.
Всі глави комітетів - соснові "служки".
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04.10.2021 12:23 Ответить
Молодцы! Слаженная работа!
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04.10.2021 12:24 Ответить
Главное,чтоб так же слажено продефилировали с зала суда в камеру)
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04.10.2021 12:31 Ответить
Крысы они такие. , они всегда крысы.
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04.10.2021 12:24 Ответить
Пархатые проститутки членососы Вовиного писсинюана
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04.10.2021 12:32 Ответить
глянем теперь на "соцопросьі" центра разумкова)
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04.10.2021 12:25 Ответить
вот и будет видно, правда они изгоняют Розумкова,или это план "б" на случай если Зе пролетит на выборах.
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04.10.2021 12:29 Ответить
что то я такого не видел на трансляции
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04.10.2021 12:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ulyOHOI0wTw
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04.10.2021 12:43 Ответить
было - когда Порох начал говорить о *********** )))))
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04.10.2021 12:44 Ответить
так потом же главы комитетов выступали по запросу разумкова
а встал я видел потураев и еще какой то конь педальный
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04.10.2021 12:47 Ответить
об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа"

Такой себе источник. Лучше бабу валю у подъезда спросите - она более авторитетней источник
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04.10.2021 12:30 Ответить
Пора на разумчика уголовное дело открывать,хорошо служил болотным лягушкам,а теперь пусть поплачет от их злобности.
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04.10.2021 12:30 Ответить
Ну уж нет так не договаривались,разыграть шоу - "Розумков наш враг" для дела нада,чтобы власть противному Порошенко не досталась,а вы тут уголовку шьете ,а Розумков на "боевом "задании.
Неужели еще кто то верит,что человек,рисовавший Зерейтинги за кало-мойские деньги,и прикрывавший улониста и предателя может быть порядочным....
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04.10.2021 12:59 Ответить
Иди на со своим липецким потрохом,.это давно политический труп,воняющий и тухнущий.
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04.10.2021 13:02 Ответить
Скоро ты пойдешь на со своим кипрским клоуном ,воимстину трупом политическим,который потерпел полное фиаско и в политике и в эеономике , это чмо смердело еще когда ты его выбирало
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04.10.2021 13:34 Ответить
Брэхня: они ушли под разнос представителями разных фракций олигарха-зеленского, тарифной политики слуг урода, вагнергейта, оффшоров нелоха))) т т.д.
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04.10.2021 12:33 Ответить
Так из 23 комитетов где-то 20 возглавляют обладатели трускавецких дипломов
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04.10.2021 12:34 Ответить
Бубачка дав команду "Ату его!"
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04.10.2021 12:34 Ответить
І не подумав, що може бути "отвєтка".
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04.10.2021 13:54 Ответить
У этого сборища ущербных недоумков осталась альтернатива, либо оставить все, как есть и продолжать воровать, либо оказаться на улице с не известной перспективой, выбрали продолжать воровать, значит слова за народом Украины.
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04.10.2021 12:37 Ответить
головки от комитетов выразили недоверие-
нелизя работать по закону
если Ермак и при нем поцЗедент живут по-понятиям
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04.10.2021 12:47 Ответить
Гроші за прогул повернуть?
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04.10.2021 12:55 Ответить
ЦИРК ПРОДОВЖУЄТЬСЯ, ТРЕБА Ж ЯКОСЬ ЩЕ БІЛЬШЕ ОЧОРНИТИ РАЗУМКОВА, ОСЬ І ШУКАЮТЬ ПРИВІД.
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04.10.2021 12:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8 https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8

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04.10.2021 13:18 Ответить
Ти бач, а Стефанчуку довіряють проводити голосування з порушенням регламенту. Перейдуть до процедури голосування "руками і ногами" як це було в січні 2014 року при прийнятті "диктаторського" закону.
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04.10.2021 13:52 Ответить
 
 