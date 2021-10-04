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Гриценко Анатолий (1269) Зеленский (19024) офшор (511)

Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко

Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский и его дорогие друзья-офшорники годами недоплачивали налоги нашим солдатам, учителям, врачам, пенсионерам. Более того, они продолжают эту практику до сих пор.

Об этом написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Где выход? Там, где вход... Президент и его дорогие друзья - офшорники, они годами недоплачивали налоги нашим солдатам, нашим учителям, врачам, пенсионерам; они продолжают эту позорную практику до сих пор, хотя имели и имеют возможность изменить законодательство таким образом, чтобы оффшоры бизнесу в нашей стране не были нужны, чтобы налоги платили все и здесь, в Украине, чтобы солдат, врач, учитель, пенсионер жили достойно", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада в 2020 приняла антиофшорный закон, было сделано все, чтобы ни Зеленский, ни кто-либо другой не уклонялся от уплаты налогов, - Гетманцев

"А теперь - внимание! Эти слова в свое время я публично адресовал президенту-олигарху Януковичу, позже президенту-олигарху Порошенко. Затем населения выбрало Зе-команду новых лиц, с обещанными ими новыми ценностями и новым качеством. К сожалению, новые лица обернулись таким же старым оффшорным мурлом, которое, как и папередники, скрывало и продолжает прятать свое состояние в оффшорах; недоплачивало раньше и недоплачивает сейчас налоги нашей стране, нашим солдатам, учителям, нашим врачам и пенсионерам; так же новое / старое оффшорное мурло не меняет законодательство ради нормальных условий для бизнеса (своего собственного и заодно бизнеса всех предпринимателей страны), наоборот - оффшорное мурло пытается загнать легальный бизнес под плинтус, при этом не затрагивая интересов придворных олигархов", - добавил Гриценко.

"Где выход, спросите? Там, где вход, как всегда. На избирательном участке. Только там могут произойти изменения для страны. При одном лишь условии: если большинство из голосующих будут народом, ответственными и сознательными гражданами. Пока это условие является недостижимым: тупого и продажного населения на участки приходит больше, чем народа. Какие еще резонансные событию или катаклизмы изменят соотношение народ-население - в пользу народа и в пользу достойного будущего нашей страны? Можете упрекать, но я не знаю ответа. Может, знаете Вы?" - резюмировал политик.

Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко 01
Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко 02

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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Топ комментарии
+19
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04.10.2021 12:38
+13
До влади дорвалась шпана з підворотні.
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04.10.2021 12:39
+13
зЕублюдки те ещё, без сомнений! а если Толя открыл рот, то пусть расскажет про "департамент избыточного имущества"...
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04.10.2021 12:41
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04.10.2021 12:38 Ответить
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
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04.10.2021 14:21 Ответить
До влади дорвалась шпана з підворотні.
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04.10.2021 12:39 Ответить
зЕублюдки те ещё, без сомнений! а если Толя открыл рот, то пусть расскажет про "департамент избыточного имущества"...
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04.10.2021 12:41 Ответить
И излишней земельки
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04.10.2021 12:50 Ответить
и че там у дерибанщика оборонки со своими офшорами?
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04.10.2021 13:11 Ответить
Есть такая примета...если вдруг нарисовался пан анатоль...то значит скоро возможны выборы..
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04.10.2021 12:42 Ответить
Пора косить бабло на патриотической теме. Аукцион - Кто больше даст за оттягивание голосов. А то поиздержался Онотоле за 3 года.
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04.10.2021 12:53 Ответить
А я шокований! Анатоль робить вигляд, що він до зелені не має жодного стосунку. 😊 А хто-хто зробив їх разом?
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04.10.2021 13:10 Ответить
вступлю у 95й квартал, мож бригадіром поставлять...
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04.10.2021 12:43 Ответить
Зато как Гетманцев сверкая часами за 40 штук баксов, требует это от простолюда. Оцените красоту. Квартальцы!
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04.10.2021 12:44 Ответить
слышу топот ратиць
игорешка несется в тему
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04.10.2021 12:45 Ответить
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04.10.2021 12:53 Ответить
Як тобі таке,Ігор Л?
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04.10.2021 12:46 Ответить
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04.10.2021 12:53 Ответить
Ну что офшоры,никто же не погиб,ну и что роттердам плюс никто же не пострадал,лицемерные мрази.
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04.10.2021 12:48 Ответить
Я так понимаю предвыборная президентская гонка уже началась? Как бы у Гриценко опять фальстарт не получился. Не о выборах говорить нужно, а требовать выполнение обязательств перед избирателями и принятия необходимых для этого законов. Ибо где гарантия, что когда мы выберем того же Гриценко, то он запретит оффшоры.
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04.10.2021 12:53 Ответить
Житие бедного преподавателя на Дамбе в Конче. Кстати, согласно декларации львиная часть этого участка была куплена как-раз в бытность его министром.

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04.10.2021 12:59 Ответить
Политика и власть грязная штука. Так или иначе замазаны все. Вопрос можно вести только о размерах. Но тем не менее как-то нужно с этим бороться. Я написал свой пост просто потому, что Гриценко начал говорить о выборах. Хотя до них еще далековато.
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04.10.2021 13:16 Ответить
Я просто знаю стоимость сотки в этом месте. Там рядышком живут Ахметка и прочие "небожители". И думаю что выборы уже маячат. Не просто так активно за Розумкова взялись. При досрочных президентских спикер ВР становится и.о. президента.
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04.10.2021 13:22 Ответить
Честно говоря пока не вижу ситуации в политикуме, которые даже косвенно намекали бы на досрочные выборы. Возможно что-то упускаю из виду. Но покуда вот такое мое суждение. Сколько там осталось до конца каденции Зеленского - 2 года по большому счету? Тут даже чисто организационно толком не успеть. Мне это больше фальстарт напоминает. И с фильмом этим про оффшоры квартала и опять же с Гриценко. Ну а там разумеется посмотрим что да как будет разворачиваться. Ну а в отношении Разумкова мне кажется там больше внутрипартийные разборки относительно сил влияния.
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04.10.2021 13:29 Ответить
Есть финт ушами, который когда-то делал и Саак. Принять популистские и бесполезные законы и пока народ не понял что и как, пока социология позволяет, подать в отставку и провести досрочные выборы. Но для этого нужен свой глава ВР, т.к на время выборов вся власть переходит к нему. Поэтому так усиленно и пихают в кресло спикера Стефанчука. Отсюда и весь цирк последних недель.
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04.10.2021 13:36 Ответить
Что-то пока не наблюдаю, чтобы Зеленский в отставку подавать собирался. Даже признаков не вижу. Тут даже наоборот такое впечатление складывается, что он на второй срок идти собирается.
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04.10.2021 13:38 Ответить
Этот движ начался еще летом. Это и есть хитрый вариант второго срока. Поэтому, кстати, и заморозили тарифы для населения до апреля. Правда за счет бизнеса, но то такое.
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04.10.2021 14:05 Ответить
Ну посмотрим на сколько Вы правы. Возможно Вы видите больше чем я.
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04.10.2021 15:42 Ответить
Будем посмотреть. Все зависит от социологии.
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04.10.2021 15:49 Ответить
Да уж. Покуда нам ничего другого собственно не остается.
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04.10.2021 15:50 Ответить
Кстати, час назад нам объявили новые тарифы эл.энергии для бизнеса. Подорожало сразу на 50 коп.
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04.10.2021 15:53 Ответить
Ну этим не удивили. Все знали что будет дорожать. По-моему еще летом такая информация пробегала. Я уже тарифы даже не отслеживаю и не пытаюсь понять логику их образования. Еще с времен каденции Петра. По-моему сейчас тарифы это баланс между хотелками олигархов и стремом власти нарваться на народные протесты.
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04.10.2021 15:57 Ответить
Это не для народа. Это для бизнеса. Здесь себе не отказывают с 2019 года. Стоимость выросла более чем в 2 раза. А потом народ удивляется ценам на товары и услуги. За все платит конечный "дядя Вася" потребитель.
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04.10.2021 16:02 Ответить
Спасибо, кэп. Я знаю, то в конце концов весь праздник жизни оплачивает конечный потребитель. Тут даже простой пример на сливах. В этом году их большой в Украине урожай. Оптовая цена упала до 7-8 грн за кг. При этом на базаре 14-18 грн. за кг. В маркетах до 40 грн за кг доходит.
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04.10.2021 16:11 Ответить
Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет. Есть ли у него какие-то обязательства перед Игорем Коломойским? Заверил, что нет никаких", - сообщил Гриценко.

"Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда я, наверное, проголосую (за Зеленского во втором туре - ред.), чтобы дать ему и стране шанс", - сообщил он и добавил, что они "договорились продолжить общение".
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04.10.2021 12:54 Ответить
Грыць сам приложил руку ик этому,пора бы уже как истинному офицеру застрелиться но Мостовая пестик не даёт Анатолию вот так.
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04.10.2021 12:54 Ответить
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04.10.2021 12:55 Ответить
Полковника никто не ждет.
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04.10.2021 13:00 Ответить
Эти слова в свое время я публично адресовал президенту-олигарху Януковичу, позже президенту-олигарху Порошенко. Затем населения выбрало Зе-команду новых лиц, с обещанными ими новыми ценностями и новым качеством. К сожалению, новые лица обернулись таким же старым оффшорным мурлом, которое, как и папередники, скрывало и продолжает прятать свое состояние в оффшорах;
Усього пару речень - а скільки обісрав зразу
Ну а що про Юльку ?
А що про жопоблоківців ?
Непорядок !
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04.10.2021 15:50 Ответить
Невзирая на истерики оппонентов команда Зеленского уверенно ведёт Украину в европейское сообщество. Молодцы!
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04.10.2021 13:03 Ответить
ухаха агитками времён кукарекания зелиного папани в анти сионском комитете начали кидаться подоляковские
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04.10.2021 13:06 Ответить
...петрович, доктор Охлобыстин тебе, похоже, так и не помог Прими мои соболезнования...
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04.10.2021 13:57 Ответить
Ааааа)грицацуев сам топил за зекрысу,а теперь про "тупое продажное " население заволал -капец цирк))))))))
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04.10.2021 13:07 Ответить
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04.10.2021 13:08 Ответить
Ну настаящий палковнек!
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04.10.2021 13:10 Ответить
Як активізувалися зеботи!!
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04.10.2021 13:13 Ответить
зараз порохоботи і зеляботи почнуть суперечку ) , хто у них більший офшорник, хто більше грошей заховав у офшори,
у кого де дачі і квартири прикуплені
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04.10.2021 13:15 Ответить
Згоден на 100%
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04.10.2021 13:20 Ответить
Навіщо багато розповідати коли можна просто порівняти скільки податків сплатили компанії під контролем Порошенка і скільки сплатив Квартал 95 та беніни прокладки..
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04.10.2021 13:31 Ответить
Толик,так это было понятно и до выборов,умным людям. Как там твоя шахматная студия? Как успехи?
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04.10.2021 13:58 Ответить
Банда офшорників захопила владу.
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04.10.2021 14:03 Ответить
С подачи Гриценко в руководствоМинобороны пришли старые совковые солдафоны .только за это надо Гриценко в мусорный бак бросить
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04.10.2021 14:07 Ответить
На останніх виборах Гриценко мене здивував: фактично він мочив Пороха на користь Зе-шмарклі. Не думаю, що він настільки наївний і не уявляв, що таке Каломойський і Зе-блювота. Зараз знову надів біле пальто і невідомо, кому зараз він підіграє
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04.10.2021 14:26 Ответить
Для себя любимого и играет,т.к.до "зеленого корыта"не был допущен..
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04.10.2021 14:40 Ответить
Так, якби він, як "єдиний кандидат від дем.сил", обрав хоча б нейтральну позицію на другий тур, тоді б мав моральне право наразі дорікати.
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04.10.2021 15:38 Ответить
Все зеля, собирай чумоданы. Тебе и твоему кодлу пора. Следующий през в уши уже на*ет по крупному, поверите в честные глаза.
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04.10.2021 15:46 Ответить
А Толяну підспідничнику, єфрейтору, краще помовчати. Вчи їх грати в шахмати, ти першим дурив нарід.
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04.10.2021 16:00 Ответить
 
 