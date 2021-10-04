Новые лица обернулись офшорным мурлом, прячут налоги, чтобы не платить в бюджет, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский и его дорогие друзья-офшорники годами недоплачивали налоги нашим солдатам, учителям, врачам, пенсионерам. Более того, они продолжают эту практику до сих пор.

Об этом написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Где выход? Там, где вход... Президент и его дорогие друзья - офшорники, они годами недоплачивали налоги нашим солдатам, нашим учителям, врачам, пенсионерам; они продолжают эту позорную практику до сих пор, хотя имели и имеют возможность изменить законодательство таким образом, чтобы оффшоры бизнесу в нашей стране не были нужны, чтобы налоги платили все и здесь, в Украине, чтобы солдат, врач, учитель, пенсионер жили достойно", - отметил он.

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"А теперь - внимание! Эти слова в свое время я публично адресовал президенту-олигарху Януковичу, позже президенту-олигарху Порошенко. Затем населения выбрало Зе-команду новых лиц, с обещанными ими новыми ценностями и новым качеством. К сожалению, новые лица обернулись таким же старым оффшорным мурлом, которое, как и папередники, скрывало и продолжает прятать свое состояние в оффшорах; недоплачивало раньше и недоплачивает сейчас налоги нашей стране, нашим солдатам, учителям, нашим врачам и пенсионерам; так же новое / старое оффшорное мурло не меняет законодательство ради нормальных условий для бизнеса (своего собственного и заодно бизнеса всех предпринимателей страны), наоборот - оффшорное мурло пытается загнать легальный бизнес под плинтус, при этом не затрагивая интересов придворных олигархов", - добавил Гриценко.

"Где выход, спросите? Там, где вход, как всегда. На избирательном участке. Только там могут произойти изменения для страны. При одном лишь условии: если большинство из голосующих будут народом, ответственными и сознательными гражданами. Пока это условие является недостижимым: тупого и продажного населения на участки приходит больше, чем народа. Какие еще резонансные событию или катаклизмы изменят соотношение народ-население - в пользу народа и в пользу достойного будущего нашей страны? Можете упрекать, но я не знаю ответа. Может, знаете Вы?" - резюмировал политик.





Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.