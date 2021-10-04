"СН" пока не отправила в ВР собранные подписи за отзыв спикера, - Разумков

По состоянию на текущий момент "Слуга народа" еще не направила в Аппарат ВР собранные подписи за отзыв главы парламента.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подписных листов (с собранными подписями, - Ред.) еще не было. Когда поступят - будет запущена процедура. Она занимает до 10 дней. Готовится отчет главы ВР. Эти материалы должны быть розданы всем депутатам...Будет 226 - будет новый глава ВР, не будет 226 - будем работать дальше", - отметил он.

Комментируя вчерашнее заявление главы государства Владимира Зеленского о том, что Разумков активно обсуждает в СМИ информацию о процедуре отзыва спикера, Разумков отметил: "Я не пользуюсь услугами советников и политтехнологов".

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Говоря о возможности лишения его депутатского мандата, Разумков отметил: "по закону нет, а по факту все может быть".