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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27371) отставка (3145) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

"СН" пока не отправила в ВР собранные подписи за отзыв спикера, - Разумков

По состоянию на текущий момент "Слуга народа" еще не направила в Аппарат ВР собранные подписи за отзыв главы парламента.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подписных листов (с собранными подписями, - Ред.) еще не было. Когда поступят - будет запущена процедура. Она занимает до 10 дней. Готовится отчет главы ВР. Эти материалы должны быть розданы всем депутатам...Будет 226 - будет новый глава ВР, не будет 226 - будем работать дальше", - отметил он.

Комментируя вчерашнее заявление главы государства Владимира Зеленского о том, что Разумков активно обсуждает в СМИ информацию о процедуре отзыва спикера, Разумков отметил: "Я не пользуюсь услугами советников и политтехнологов".

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Говоря о возможности лишения его депутатского мандата, Разумков отметил: "по закону нет, а по факту все может быть". 

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Топ комментарии
+3
Парубій говорив погано, але в тему, а це наче та потвора, що ******** ана.л, то хай тарить зелю в дупло, то ж знатний пі.дар.
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04.10.2021 12:56
+1
Разумков звичайно ще та відморозок(як і більшість людей, що причетні до становлення презекоМандійвської влади в Україні) проте серед всього того прозеленського біосміття можна було виділити підвищений рівень інтелекту.
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04.10.2021 12:53
+1
или потеряли
или не все подписи подделали
или всрались
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04.10.2021 12:54
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Спикер стефанчук равносилен спикеру последнему порошеновскому, не помню фамилию)
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04.10.2021 12:50 Ответить
Парубій говорив погано, але в тему, а це наче та потвора, що ******** ана.л, то хай тарить зелю в дупло, то ж знатний пі.дар.
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04.10.2021 12:56 Ответить
ждет жертвенный барашек, когда его зарежут зеленые соратники - надеется еще что может обойдется как то
- цепляется бедолага за жизнь спикера
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04.10.2021 12:50 Ответить
Разумков звичайно ще та відморозок(як і більшість людей, що причетні до становлення презекоМандійвської влади в Україні) проте серед всього того прозеленського біосміття можна було виділити підвищений рівень інтелекту.
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04.10.2021 12:53 Ответить
или потеряли
или не все подписи подделали
или всрались
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04.10.2021 12:54 Ответить
лиця нові - лайно старе
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04.10.2021 12:54 Ответить
Не вижу лиц, всё свиньи рыла.
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04.10.2021 14:00 Ответить
Ой как обидно,из туза в шестерки,это тебе наказание за проталкивание законов которые агент кремля гетьманович переписал у путина.
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04.10.2021 12:55 Ответить
та да... теперь в общем зале без кортежа и охраны щеки надувать будет...
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04.10.2021 13:10 Ответить
Да и депутатства могут лишить, если прошел по партийным спискам.
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04.10.2021 14:03 Ответить
 
 