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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам: "Дни антинародного режима сочтены"

Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам:

Задержанный в минувшую пятницу бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам, в котором заявил о необходимости продолжения борьбы против "антинародного режима".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Данное письмо зачитал в понедельник журналистам адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили.

"Дни антинародного режима сочтены. Я горжусь вами", - пишет Саакашвили.

Садзаглишвили также отметил, что адвокаты сделают "все возможное, чтобы освободить его (Саакашвили. - Ред.) из заключения". При этом он не стал говорить о деталях защиты экс-президента.

Как заявил журналистам другой адвокат Бека Басилая, Саакашвили выглядит бодро, несмотря на продолжение объявленной голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Он пересек границу нелегально, - Бутусов

Адвокаты Саакашвили заявляют, что все обвинения грузинского правосудия против него имеют политический характер.

В ближайшие часы у тюрьмы в городе Рустави сторонники оппозиции планируют провести масштабную акцию в поддержку экс-президента. По информации грузинских оппозиционных телеканалов МВД уже мобилизует дополнительные силы для защиты периметра тюрьмы.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+13
Феноменальний длб
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04.10.2021 12:54
+9
Против этого урода,зедебилы должны были еще вчера возбудить уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины! Но все молчат.Где там гбр и ген.прокурорша да и бакланов со своими чертями? Не интересно,а это ваши служебные обязанности!!
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04.10.2021 13:06
+6
А может он не видит другого способа похудеть.
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04.10.2021 12:59
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Феноменальний длб
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04.10.2021 12:54 Ответить
А может он не видит другого способа похудеть.
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04.10.2021 12:59 Ответить
Його б на велотренажер і під'єднати до електричної мережі!
І тільки встигай колумбійськи порошок підносити
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04.10.2021 13:12 Ответить
Может счас так и будет
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04.10.2021 13:13 Ответить
Да, "похудеет", как Гадя Савченко.
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04.10.2021 14:39 Ответить
И вечный бой, покой нам только снится !(с)
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04.10.2021 12:54 Ответить
"Репортаж с петлей на шее."
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04.10.2021 14:37 Ответить
незабаром на всіх екранах - "Краватка-2"!
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04.10.2021 12:56 Ответить
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04.10.2021 13:11 Ответить
Смешно, да оппозиция даже не протестует против результатов выборов, о чем он там лепечет.
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04.10.2021 12:58 Ответить
Ну йому з-за ґрат видніше.
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04.10.2021 12:59 Ответить
Да правильно карлсон пишет! Он зелоха имел в виду! ( или куда он там его имел)
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04.10.2021 13:00 Ответить
Молодец! Настоящий лидер Нации!
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04.10.2021 13:01 Ответить
рассмешил !
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04.10.2021 13:03 Ответить
А оно тут с утра всех смешит.
Ну, денежку отрабатывает.
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04.10.2021 13:06 Ответить
походу это гордон строчит..)
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04.10.2021 13:07 Ответить
Какой нации? Скока человек за него вышло?
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04.10.2021 13:03 Ответить
Садись, 2!
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04.10.2021 13:04 Ответить
Сижу за решеткой
в темнице сырой
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04.10.2021 13:01 Ответить
Вскормленный , продажный
Козёл не молодой.
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04.10.2021 13:05 Ответить
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора

Мтацминду хотел увидеть. Тбилисо. Дедушку Валико. Зачем ему международные линии.
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04.10.2021 13:12 Ответить
еще не отпустил волшебный порошок
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04.10.2021 13:02 Ответить
вы все не поняли
под "сочтены" он имел в виду что начал на стене камеры засечки по дням делать чтобы не потеряться с календарем
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04.10.2021 13:04 Ответить
мда... наверное, под коксом сложно и до двух засечки посчитать.
посчитал - отписался.
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04.10.2021 13:23 Ответить
"Дни антинародного режима сочтены"!

Это он про Украину?
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04.10.2021 13:04 Ответить
Клоун
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04.10.2021 13:04 Ответить
Против этого урода,зедебилы должны были еще вчера возбудить уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины! Но все молчат.Где там гбр и ген.прокурорша да и бакланов со своими чертями? Не интересно,а это ваши служебные обязанности!!
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04.10.2021 13:06 Ответить
Олег Петрович ed2c8e0a , как и Зеленский , да Петрович ????
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04.10.2021 13:07 Ответить
Конечно Президент Зеленский лидер Нации
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04.10.2021 13:25 Ответить
санитары! запарольте вай-фай!
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04.10.2021 13:29 Ответить
Тут був такий відбитий один зебіл, Адвокатик. Цікаво, який зараз нік у цієї холери.
Так дістав уже людей (не лише я скаржилася адмінам), бо писав, що тля - Батько українського народу.

Убить мало.
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05.10.2021 04:27 Ответить
в штабе зеленского одним клоуном меньше
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04.10.2021 13:10 Ответить
Точно сценарій ГеБні відпрацьовує.
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04.10.2021 13:10 Ответить
Саакашвили красава,борец по духу,у нас похожим был Ющенко,но сдулся.
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04.10.2021 13:12 Ответить
Між цими двома людьми все ж таки колосальна різниця.
Міхо авантюрист по натурі. А Ющенко -- державник.
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04.10.2021 15:31 Ответить
Зельц напрягся)
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04.10.2021 13:18 Ответить
От цікаво, яких-таких простих рішень треба було натворити в Україні, щоб від них ховатись в грузинській тюрмі?
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04.10.2021 13:23 Ответить
он решил, что на шконке в реформарованной тюрьме сподручнее, чем на голом полу офиса простых решений.
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04.10.2021 13:27 Ответить
Шлак
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04.10.2021 13:28 Ответить
Міхо, терміново пиши книгу "Моя боротьба" поки Клоун тебе на гастролі не забрав.
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04.10.2021 13:30 Ответить
Странный тип этот Саакашвили, - от молодой любовницы сбежал в тюрьму...
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04.10.2021 13:38 Ответить
Президент как и капитан. Должен быть с народом. Неважно экс или действующий. Это у нас - один хатынку прыдбав у Америци( коммунист засранный) и ликуется в Германии ,второй разворовал с олигархами,третий обисрався зи страху и спадкоемця призначив кремливского,передостанний в Испании гниздо звив для втечи,останний тильки пугае всих але його нихто не боиться.
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04.10.2021 13:49 Ответить
Та дайте ему з/п в полмиллиона и "антинародный режим" моментально превратится в чудных няшек)
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04.10.2021 13:49 Ответить
Его надо на обследование к психиатру.
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04.10.2021 13:52 Ответить
Світле вічномайбутнє знову не за гррами - лупайте сю скалу...
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04.10.2021 13:54 Ответить
А кто ж теперь на его должности работать будет? Или он отгулы взял на 10 лет
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04.10.2021 13:57 Ответить
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04.10.2021 14:03 Ответить
Видать Мишу и в грузинской тюрьме снабжают коксом?
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04.10.2021 13:57 Ответить
Полтора года целый "офис простых решений и результатов" за деньги украинских налогоплательщиков изучал плюсы и минусы двух вариантов: жить на воле в Украине или сидеть в грузинской тюрьме. И сделанный ими выбор несколько напрягает...
https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html
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04.10.2021 14:03 Ответить
Главное, что зарплата в Украине капает...
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04.10.2021 14:05 Ответить
Что ж ты старый потаскун, поматросил Анжелу Ясько и в турму от ответственности спрыгнул..???
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04.10.2021 15:06 Ответить
"Октябрьские тезисы"?
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04.10.2021 15:12 Ответить
 
 