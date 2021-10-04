Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам: "Дни антинародного режима сочтены"
Задержанный в минувшую пятницу бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам, в котором заявил о необходимости продолжения борьбы против "антинародного режима".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Данное письмо зачитал в понедельник журналистам адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили.
"Дни антинародного режима сочтены. Я горжусь вами", - пишет Саакашвили.
Садзаглишвили также отметил, что адвокаты сделают "все возможное, чтобы освободить его (Саакашвили. - Ред.) из заключения". При этом он не стал говорить о деталях защиты экс-президента.
Как заявил журналистам другой адвокат Бека Басилая, Саакашвили выглядит бодро, несмотря на продолжение объявленной голодовки.
Адвокаты Саакашвили заявляют, что все обвинения грузинского правосудия против него имеют политический характер.
В ближайшие часы у тюрьмы в городе Рустави сторонники оппозиции планируют провести масштабную акцию в поддержку экс-президента. По информации грузинских оппозиционных телеканалов МВД уже мобилизует дополнительные силы для защиты периметра тюрьмы.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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І тільки встигай колумбійськи порошок підносити
Ну, денежку отрабатывает.
в темнице сырой
Козёл не молодой.
Туда, где за тучей белеет гора
Мтацминду хотел увидеть. Тбилисо. Дедушку Валико. Зачем ему международные линии.
под "сочтены" он имел в виду что начал на стене камеры засечки по дням делать чтобы не потеряться с календарем
посчитал - отписался.
Это он про Украину?
Так дістав уже людей (не лише я скаржилася адмінам), бо писав, що тля - Батько українського народу.
Убить мало.
Міхо авантюрист по натурі. А Ющенко -- державник.
https://ibigdan.livejournal.com/27355361.html