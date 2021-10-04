Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам: "Дни антинародного режима сочтены"

Задержанный в минувшую пятницу бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал из тюрьмы письмо к грузинским гражданам, в котором заявил о необходимости продолжения борьбы против "антинародного режима".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Данное письмо зачитал в понедельник журналистам адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили.

"Дни антинародного режима сочтены. Я горжусь вами", - пишет Саакашвили.

Садзаглишвили также отметил, что адвокаты сделают "все возможное, чтобы освободить его (Саакашвили. - Ред.) из заключения". При этом он не стал говорить о деталях защиты экс-президента.

Как заявил журналистам другой адвокат Бека Басилая, Саакашвили выглядит бодро, несмотря на продолжение объявленной голодовки.

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Адвокаты Саакашвили заявляют, что все обвинения грузинского правосудия против него имеют политический характер.

В ближайшие часы у тюрьмы в городе Рустави сторонники оппозиции планируют провести масштабную акцию в поддержку экс-президента. По информации грузинских оппозиционных телеканалов МВД уже мобилизует дополнительные силы для защиты периметра тюрьмы.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.