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Раскрыли одну из тайн природы: Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США Джулиусу и Патапутяну

Раскрыли одну из тайн природы: Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США Джулиусу и Патапутяну

Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2021 года стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, объявили в понедельник в нобелевском комитете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Премию присудили за "открытия рецепторов температуры и тактильных рецепторов".

"Их работа позволила раскрыть одну из тайн природы. Они сумели объяснить, какова на молекулярном уровне база, позволяющая чувствовать температуру и прикосновение", - отметил один из членов комитета, объясняя решение присудить премию именно этим специалистам.

"Лауреаты премии выявили важные, недостающие звенья в нашем понимании сложного взаимодействия между нашими ощущениями и окружающей средой", - отмечается в пресс-релизе.

В частности, оба ученых занимались исследованиями механизмов ощущений человеком различных температур, а также ощущения от механического воздействия на тело. В частности, Джулиус в основном исследовал, каким образом нервные окончания тела человека реагируют на различные характеристики окружающей среды - тепло или холод, а Патапутян - на механическое воздействие.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке. Он получил степень доктора философии в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли. В 1989 году его приняли на работу в Калифорнийский университет Сан-Франциско, и в данный момент он является его профессором.

Патапутян родился в 1967 году в ливанской столице Бейруте, но позднее переехал в Лос-Анджелес и в 1996 году получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В настоящее время он работает профессором в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе в Швеции объявят имена Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе
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Топ комментарии
+6
та нехай хоч раз американці отримають ту премію, а то все росіяни, та росіяни...
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04.10.2021 13:14
+3
Всё равно не дотягивает до петуха их говна.)
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04.10.2021 13:07
+2
Та куди їм до новітніх досліджень антиваксів.
Невдахи якісь жалюгідні.
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04.10.2021 13:12
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Патапутян не родственник уйла?)
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04.10.2021 13:06 Ответить
В принципе это и так было понятно
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04.10.2021 13:06 Ответить
и снова садись 2
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04.10.2021 13:13 Ответить
Всё равно не дотягивает до петуха их говна.)
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04.10.2021 13:07 Ответить
Та куди їм до новітніх досліджень антиваксів.
Невдахи якісь жалюгідні.
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04.10.2021 13:12 Ответить
та нехай хоч раз американці отримають ту премію, а то все росіяни, та росіяни...
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04.10.2021 13:14 Ответить
оба доктора философии, а нобелевка по медицине. какое отношение недонаука философия имеет к медицине?
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04.10.2021 13:18 Ответить
PHD - лишь номинальное название из средних веков. Можно получить в любой сфере
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04.10.2021 13:25 Ответить
Крім природи ніхто не знає її таємниць!
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04.10.2021 13:24 Ответить
Нічого в слідуючому році Україна отримає купу нобелів ,а все тому, що Україна №1 по технологіям у всій Європі,чули таке,це заява президента Зеленського-найвеличнішого лідера світу,та символа ******** доби(С).
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04.10.2021 13:26 Ответить
"Их работа позволила раскрыть одну из тайн природы. Они сумели объяснить, какова на молекулярном уровне база, позволяющая чувствовать температуру и прикосновение"

Всю жизнь думал и как же это я чувствую температуру и прикосновение, тем более на молекулярном уровне
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04.10.2021 13:27 Ответить
"Кажану" китайскому вручите, на коленья поставил всю медицину мира
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04.10.2021 13:57 Ответить
Ждем бугурт фемиинсток, что премию получили опять мужчины, а не женщины.
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04.10.2021 14:26 Ответить
а зачем такая новость на этом сайте? Как тут Зе обвинить?
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04.10.2021 16:14 Ответить
 
 