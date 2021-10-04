В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК
Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.
"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.
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+3 віктор федорович 31ee1569
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+2 Yuriy Karyy
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+1 Garry Grant
показать весь комментарий04.10.2021 13:10
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а руцкие грязные свиньи никогда не отказываются грести жар чужими копытами
Они какцапов один раз пригласили, теперь имеют то что заслужили.
По правде сказать, было бы справедливо если бы все, кто бегал на "референдумы", кто звал кацапов в Украину, кто жег украинские паспорта, оскорблял украинских военных, оказались в кацапской армии.
И не просто в армии а в "горячей точке".
На референдумы бегали обычные меркантильные людю, а вот что делали два десятка тысяч военных Украинской армии когда пришли зелёные человечки? напомню, украинскую территорию отжали без единого выстрела, ниодин патриот не попытался защитить целостность своего государства. Так чего же требовать от народа, даже если армия отказалась защищать свои территории? Сразу за тебя отвечу - да , я тупой ватник .
Вот тогда и станет понятно, что она делала и где была.
Ну и по поводу собственно людей: в Одессе и Днепре, тоже были попытки создать если и не кусок парашки, то во всяком случае, помойку вроде лугандона.
И именно люди не дали это сделать.
И далее: как относиться к человеку, который прожив всю свою жизнь в Украине, Украину ненавидит, считает что Украина ущемляет какие то там его права и зовет войска другого государства, чтобы уничтожить Украину?
Мне кажется ответ очевиден.
Если луганск вновь будет полноценной территорией Украины то вы так же будете их лугандонами называть? Представляю как приятно людям которые там живут, которые хотят быть Украинской территорией и не звали никакие войска. Они там страдают , а в нагрузку их свои же лугандонами называют. Надо быть очень сидьным патриотом, что бы не перестать хорошо относиться к своей стране.
Они целенаправленно звали врага в Украину, когда люди отстаивали свои гражданские права на Майдане.
А по поводу страдают, так тут очень много таких, которые считают что люди, дескать ошиблись, надо понять и простить!
Ну а я считаю что за все ошибки надо заплатить.
Ошибки бывают разные, есть очень даже дорогостоящие.
В 2014 году, армии практически не было.
Сейчас в 2021 году, армия есть.