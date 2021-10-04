РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12660 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
1 072 25
армия РФ (18012) Крым (26002) призыв (729)

В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовал осенний призыв: первые отправки в армию начнутся 5 октября, - Генштаб ВСУ

Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.

В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК 01
В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А скільки мільйонів українців було незаконно призвано в окупаційну російську (вона ж красная, савєцкая, рабочє-крєстьянская...) армію?
показать весь комментарий
04.10.2021 13:24
+2
да покуй
показать весь комментарий
04.10.2021 13:17
+1
Не украинцев,а манкуртов. За уральский хребет нах всех.
показать весь комментарий
04.10.2021 13:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не украинцев,а манкуртов. За уральский хребет нах всех.
показать весь комментарий
04.10.2021 13:10 Ответить
пушечное мясо, дармовое, запуганое гэбнёй,
а руцкие грязные свиньи никогда не отказываются грести жар чужими копытами
показать весь комментарий
04.10.2021 13:16 Ответить
Они и в Афганистан отправляли в основном украинцев, узбеков, белорусов.
показать весь комментарий
05.10.2021 02:09 Ответить
да покуй
показать весь комментарий
04.10.2021 13:17 Ответить
А что там насчет разрабатывания закона о амнистии и признании документов выданных окупантами? Глядишь еще и признают военные билеты выданных окупационной администрацией. Расчет на то что у украинской власти нет яиц.
показать весь комментарий
04.10.2021 13:20 Ответить
А скільки мільйонів українців було незаконно призвано в окупаційну російську (вона ж красная, савєцкая, рабочє-крєстьянская...) армію?
показать весь комментарий
04.10.2021 13:24 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2021 13:25 Ответить
Якщо вони прийняли громадянство Росії, тоді все законно.
показать весь комментарий
04.10.2021 13:34 Ответить
Надеюсь служили они не дальше Солнечного Магадана.??
показать весь комментарий
04.10.2021 13:37 Ответить
Не, практически все призывники службу проходят в Крыму
показать весь комментарий
04.10.2021 13:43 Ответить
Скот не имеет права голоса.
Они какцапов один раз пригласили, теперь имеют то что заслужили.
По правде сказать, было бы справедливо если бы все, кто бегал на "референдумы", кто звал кацапов в Украину, кто жег украинские паспорта, оскорблял украинских военных, оказались в кацапской армии.
И не просто в армии а в "горячей точке".
показать весь комментарий
04.10.2021 13:50 Ответить
А мне вот интересно, чем российская армия хуже/лучше украинской? Людей призывного возраста в любой случае призвали бы в армию и им впринципе всё равно в какую армию их призвали.
На референдумы бегали обычные меркантильные людю, а вот что делали два десятка тысяч военных Украинской армии когда пришли зелёные человечки? напомню, украинскую территорию отжали без единого выстрела, ниодин патриот не попытался защитить целостность своего государства. Так чего же требовать от народа, даже если армия отказалась защищать свои территории? Сразу за тебя отвечу - да , я тупой ватник .
показать весь комментарий
04.10.2021 14:50 Ответить
Для того что бы задавать вопрос что делали 20 000 украинских военных, нужно сперва ответить, что происходило с украинской армией с 1991 года по 2014 год.
Вот тогда и станет понятно, что она делала и где была.
Ну и по поводу собственно людей: в Одессе и Днепре, тоже были попытки создать если и не кусок парашки, то во всяком случае, помойку вроде лугандона.
И именно люди не дали это сделать.
И далее: как относиться к человеку, который прожив всю свою жизнь в Украине, Украину ненавидит, считает что Украина ущемляет какие то там его права и зовет войска другого государства, чтобы уничтожить Украину?
Мне кажется ответ очевиден.

показать весь комментарий
04.10.2021 15:18 Ответить
Тоесть в Одессе и Днепре обычные люди смогли оказать сопротивление, а в Крыму армия даже не попыталась? С армией всё понятно, позорное поведение.
Если луганск вновь будет полноценной территорией Украины то вы так же будете их лугандонами называть? Представляю как приятно людям которые там живут, которые хотят быть Украинской территорией и не звали никакие войска. Они там страдают , а в нагрузку их свои же лугандонами называют. Надо быть очень сидьным патриотом, что бы не перестать хорошо относиться к своей стране.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:28 Ответить
Почему я должен уважать таких людей и сочувствовать им?
Они целенаправленно звали врага в Украину, когда люди отстаивали свои гражданские права на Майдане.
А по поводу страдают, так тут очень много таких, которые считают что люди, дескать ошиблись, надо понять и простить!
Ну а я считаю что за все ошибки надо заплатить.
Ошибки бывают разные, есть очень даже дорогостоящие.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:34 Ответить
И по поводу армии, я выше написал, не надо перекручивать.
В 2014 году, армии практически не было.
Сейчас в 2021 году, армия есть.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:36 Ответить
Понимаешь какая штука. Украинская армия давно вернула бы территорию Донбасса, но есть вероятность что Кремль тут же броситься "защищать" русских. И против полномасштабной агрессии России, Украина ничего не сможет сделать, это во первых. А во вторых, попытка освободить оккупированные территории Донбасса военным путём, приведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения... Сейчас единственный правильный вариант, просто ждать. Когда власть в Кремле сменится, Украина вернёт эту территорию мирным путем
показать весь комментарий
05.10.2021 02:20 Ответить
Видимо я как то непонятно выразился. Попробую по другому: было и есть огромное количество людей которые никого никуда не звали, они не хотели отделяться и они хотели жить в Украине. Сейчас они там страдают из-за дебилов, а ты их называешь лугандонами. За какую ошибку они должны заплатить, за то что родились там?
показать весь комментарий
04.10.2021 17:05 Ответить
я правильно понимаю - это тоже "наши люди"?
показать весь комментарий
04.10.2021 18:06 Ответить
Интересно, в армию какой страны призывают жителей ОРДЛО?
показать весь комментарий
05.10.2021 02:05 Ответить
 
 