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Разумков отрицает, что предал идеи "СН": Ни в программе президента, ни партии мы не говорили, что пойдем в СНБО вместо судов

Разумков отрицает, что предал идеи

Спикер ВР Дмитрий Разумков уверяет, что он не предал ни одного принципа, с которым шел на выборы вместе со "Слугой народа".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Я больше за конкретику, в чем я оторвался (от "Слуги народа". - Ред.). Я помню все принципы и обещания, которые давали избирателям. Если мы говорим о СНБО, я не помню ни в прогамме президента, ни "Слуги народа", чтобы мы говорили, что мы будем идти в СНБО вместо судов", - отметил он.

При этом он отметил, если у "слуг народа" есть конкретные претензии по данному вопросу, он готов их обсуждать. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Разумкову есть миллионы вопросов. Это его выбор, - Зеленский

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Топ комментарии
+6
А зачем суды если десяток друзей Нелоха могут порешать что угодно в СНБО.
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04.10.2021 13:19
+5
лицемер! никто тебе не мешал голосовать против а не воздерживаться всякий раз...
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04.10.2021 13:18
+5
Зеленский и его соратники причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Вот такой у нас Голоборьдько.
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04.10.2021 13:23
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лицемер! никто тебе не мешал голосовать против а не воздерживаться всякий раз...
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04.10.2021 13:18 Ответить
народ защищать некому- а главных ворюг- олигархов прямь вся страна встала
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04.10.2021 13:19 Ответить
В наші суди? Він що знущається?
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04.10.2021 13:19 Ответить
Особенно когда у руля был тупицкий и который до сих пор чето там по поводу компенсации выделывается за то время как был отстранен от работы
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04.10.2021 14:46 Ответить
А зачем суды если десяток друзей Нелоха могут порешать что угодно в СНБО.
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04.10.2021 13:19 Ответить
ВІН ЇХ УРИЄ -яваспородивявас ... класика!
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04.10.2021 13:21 Ответить
Да нам все равно как вы будете давить ахметок и беней,через снбо или через обнс,главное давите уже их,а вот про давление на малый бизнес при помощи законов от фаната лукашенки гетьмановича мы не договаривались.
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04.10.2021 13:21 Ответить
расстрєл решеніеєм троєк как прі Сталіне!!!
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04.10.2021 13:23 Ответить
Поставить к стенке ахметку - да хоть единица.
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04.10.2021 13:32 Ответить
Ахмєтці участь БЄні не гріє душу, тому він скорше стане грати за цивілізованими правилами , ніж ... Далі перелік- або у Раші на других ролях, чи для Заходу ізгоєм
тай Пінчуку теж- скоро й його канали почнуть уривати БЄню...
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04.10.2021 13:43 Ответить
Да нам все равно как вы будете давить

Так само все починалося на кацапії 20 років тому.
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04.10.2021 13:24 Ответить
Справа в тому, що ахмети та бені під дію цього закону не потрапляють. Вони по цьому закону НЕ ОЛІГАРХИ.
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04.10.2021 13:31 Ответить
Так я не закон обсуждаю.
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04.10.2021 13:33 Ответить
Ты хочешь, чтобы граждан Украины ограничивали в каких-то правах без законов и судов? С помощью чего-то типа сталинских троек?
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04.10.2021 13:38 Ответить
Зеленский и его соратники причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Вот такой у нас Голоборьдько.
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04.10.2021 13:23 Ответить
А какие у зелени ещё идеи кроме набивания собственного кармана?
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04.10.2021 13:24 Ответить
А справді цікаво, ЗЕублюдки будуть замовляти соцопитування Центру імені Батька Разумкова?
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04.10.2021 13:25 Ответить
будуть. Проблема ДмитраРазумкова в тому, що в тій конторі заправляють не його друзі; а ті, хто купив в друзів ОлександраРазумкова фірму разом з його іменем.
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04.10.2021 13:32 Ответить
теж інтрига... Хоча, їхні усі "соци" відрізнялися від рез-тів Рейтингу в трішки правдивіші рез-ти
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04.10.2021 13:45 Ответить
Стопудово: якщо і відхилився від лінії партії, то разом з партією.
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04.10.2021 13:27 Ответить
Я самого начала понимал что он жопу свою быстро продаст. У него на морде написало продаюсь за деньги.
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04.10.2021 13:28 Ответить
Передайте тов. Сталину. Произошла трагическая ошибка!
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04.10.2021 13:29 Ответить
Чудовищная ошибка была в оригинале.
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04.10.2021 13:58 Ответить
Верно. По памяти.
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04.10.2021 14:10 Ответить
не такий вже ти і розумний, розумков, якщо тебе зелені дурні змогли на ланцюжок посадити
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04.10.2021 14:01 Ответить
Так в тому то і справа, що НЕ змогли.
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04.10.2021 14:25 Ответить
а по новині виглядає так, що він замотиляв хвостиком
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04.10.2021 14:29 Ответить
Т.е. нищета + олигархи по мнению Димы есть добро?
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04.10.2021 14:26 Ответить
 
 