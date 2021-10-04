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Киев (24763) ограбление (1300) прокуратура (4926)

В Киеве разоблачена группа "клофелинщиков", на их счету четыре нападения, одно - со смертельным исходом, - прокуратура

В Киеве разоблачена группа

В Киеве задержаны "клофелинщики", орудовавшие на столичном вокзале и автовокзале. Собраны доказательства о совершении указанными лицами 4 разбойных нападений, в том числе одно - со смертельным исходом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Установлено, что преступную деятельность организовал ранее судимый 38-летний киевлянин. К своей деятельности он привлек других лиц.

В частности, работника кафе на территории соседнего супермаркета, который позволил совершить преступление на его территории, свою знакомую, которая отвлекала потерпевших и других лиц.

Так, орудуя на территории автовокзала "Киев" и центрального железнодорожного вокзала, участники группы предлагали пострадавшим принять спиртное, после чего незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, преступники отбирали у них денежные средства, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

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В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами 4 разбойных нападений, в том числе одно - со смертельным исходом.

В ходе обысков у участников преступной группы изъято значительное количество вещей, которые могут свидетельствовать о совершении ими аналогичных преступлений. Сейчас два человека задержаны и сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Молодцы полиция! Аваков молодец!
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04.10.2021 13:21 Ответить
дуня, какой аваков? перенюхал в трускавце?
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04.10.2021 14:34 Ответить
Снова в кабмине грядут перестановки?..
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04.10.2021 13:21 Ответить
Никогда не пить с незнакомыми, - золотое правило.
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04.10.2021 13:34 Ответить
в 90-х клофелинщиков было особенно полно на ж/д и в вагонах особенно на крымских поездах ...
они пасли мотающихся колбасников, кормивших мацкву, любивших всё рассказывать и расслабляться до и после тяжкой поездки ...,
после угощений и возлияния - колбасники просыпались хрен знает где, ничего не находили и ничего не помнили ...
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04.10.2021 13:41 Ответить
С автовокзалов в Киеве каждый день в неизвестном направлении увозят людей. В рабство или ещё куда - нет ни кому дела.
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04.10.2021 13:50 Ответить
кольт 1911
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04.10.2021 15:47 Ответить
 
 