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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе

В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе

За якобы содействие экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы арестовали двух человек. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еще два человека арестованы за сокрытие преступления, которое станет достоянием гласности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

арест (10455) граница (5269) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+4
В ящике из под ********, в обход таможни, это и называется нелегально. Хоть с паспортом, хоть ветеринарной книжкой.
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04.10.2021 13:35
+4
А когда в тюрьму сядет тот кто гражданина Украины из Украины с мешком на голове из Украины выбрасывал? А так же минера кто минировал КПВВ и поезд в котором ехал Саакашвили. Или Конституция Украины не для всех написана? Кстати и о пересечении границы Украины думаю никаких пометок нету. Тоесть официально Саакашвили не покидал Украину а значит и не мог незаконно в нее проникать.
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04.10.2021 13:44
+3
а у нас нормуль. все на свободе, кто михуила в Украину затаскивал.
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04.10.2021 13:36
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Михо никого не ботся
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04.10.2021 13:23 Ответить
Карлсону обламали пропейлер, бу-га-га-га
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04.10.2021 13:53 Ответить
Ну вообще все правильно, содействие незаконному пересечению границы это статья.
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04.10.2021 13:23 Ответить
Как Ленин в разливе

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04.10.2021 13:24 Ответить
А чем закусывали вожди?
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04.10.2021 13:34 Ответить
Плотью буржуев скорее всего.
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04.10.2021 13:40 Ответить
Разве что крайней. На газетке особого разгуляя на видно.
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04.10.2021 14:12 Ответить
Сейчас Наденька принесет чего-то пожевать борцам за светлое будущее трудового народа.
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04.10.2021 14:23 Ответить
Наденька сложнее яичницы ничего не умела. Не для того мама борчиню выращивала.
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04.10.2021 14:31 Ответить
Судя по пейзажу, дело происходит осенью. Даже Надя сумела бы принести пару яблок с огурцами. Либо порезать хлебушка с сальцом. Не надо о ней так плохо думать. Пускай не очень приятная внешне, но она же тоже живой человек.
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04.10.2021 14:39 Ответить
Пламенная, или длиннопламенная рэволюционерка. Просто поднадоела международному аферисту в свое время.
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04.10.2021 14:52 Ответить
Заказали известному художнику картину на тему «чЛЕНИН В ПОЛЬШЕ».
Через некоторое время приезжает комиссия,видит добротно исполненное полотно.На нем изображен шалаш,шашлыки на костре,вокруг куча пустых бутылок и окурков.Из шалаша торчат две пары ног.
Художник поясняет:
- Вот это ноги Надежды Константиновны,а это - Феликса Эдмундовича.
- Позвольте,а где же Ленин?
- А Ленин в Польше !!!
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04.10.2021 13:44 Ответить
А українська влада мала би цим двом дати по ордену.
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04.10.2021 13:24 Ответить
"Президент Украины в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство."

А якого ж ляда ти повернув йому громадянство? Тепер мороч собі голову з цим баламутом.
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04.10.2021 13:31 Ответить
Мабуть на підставі закону.
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04.10.2021 13:40 Ответить
А что Саакашвили не гражданин Грузии? Вы уже определитесь там. Ато дело завели как на гражданина Грузии а в страну видите ли вьехал нелегально. Хотя в Грузии уже мафиозные кланы полностью захватили власть, которых при Михо в клетках держали.
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04.10.2021 13:34 Ответить
В ящике из под ********, в обход таможни, это и называется нелегально. Хоть с паспортом, хоть ветеринарной книжкой.
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04.10.2021 13:35 Ответить
а у нас нормуль. все на свободе, кто михуила в Украину затаскивал.
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04.10.2021 13:36 Ответить
А когда в тюрьму сядет тот кто гражданина Украины из Украины с мешком на голове из Украины выбрасывал? А так же минера кто минировал КПВВ и поезд в котором ехал Саакашвили. Или Конституция Украины не для всех написана? Кстати и о пересечении границы Украины думаю никаких пометок нету. Тоесть официально Саакашвили не покидал Украину а значит и не мог незаконно в нее проникать.
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04.10.2021 13:44 Ответить
учите матчасть, а потом несите чушь.
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04.10.2021 14:00 Ответить
эээ... а Ваш ник переводится как "Зелене лайно"?
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04.10.2021 14:01 Ответить
Зелёный лист.
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04.10.2021 14:04 Ответить
я знал, что там орфографическая ошибка.
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04.10.2021 14:10 Ответить
Я думал им премию и награды государственные дадут за это. Абсурд какой то.
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04.10.2021 13:38 Ответить
Вдуматься только, все что инкриминируют Саакашвили ето то что он садил бандитов не по воровским законам и не по ихним понятиям.
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04.10.2021 13:39 Ответить
вот и вдумайся. иначе не писал бы такую чушь.
хотя... вижу, что вдумываться нечем.
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04.10.2021 14:27 Ответить
Мишико, тебя, что, в багаже везли?
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04.10.2021 13:57 Ответить
Операция "трест -2". Завершилась успехом.
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04.10.2021 14:45 Ответить
В Україні карається приховування тільки тяжких і особливо тяжких злочинів.
В Грузії, схоже, совок - карають за хотєлками осіб, які фальсифікували вибори.
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04.10.2021 15:26 Ответить
 
 