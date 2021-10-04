В Грузии арестовали двух человек за то, что привезли Саакашвили в страну, - прокурор Вепхвадзе
За якобы содействие экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы арестовали двух человек. Их обвиняют в сокрытии преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Еще два человека арестованы за сокрытие преступления, которое станет достоянием гласности в ближайшее время. Маршрут въезда Михаила Саакашвили известен следствию, ведется расследование", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Через некоторое время приезжает комиссия,видит добротно исполненное полотно.На нем изображен шалаш,шашлыки на костре,вокруг куча пустых бутылок и окурков.Из шалаша торчат две пары ног.
Художник поясняет:
- Вот это ноги Надежды Константиновны,а это - Феликса Эдмундовича.
- Позвольте,а где же Ленин?
- А Ленин в Польше !!!
А якого ж ляда ти повернув йому громадянство? Тепер мороч собі голову з цим баламутом.
хотя... вижу, что вдумываться нечем.
В Грузії, схоже, совок - карають за хотєлками осіб, які фальсифікували вибори.