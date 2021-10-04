Отставки в Кабмине на этой неделе не планируются, - "слуга народа" Корниенко
На этой неделе парламент на планирует рассматривать кадровые изменения в Кабмине.
Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовится к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет", - отметил парламентарий.
"На этой неделе не планируются (отставки в Кабмине. - Ред.", - добавил Корниенко.
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Nataliia Radchenko
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Alexey Chernyavsky
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Иван Петрович Сидоров
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Eugen Konovalenko #487671
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