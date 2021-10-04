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Отставки в Кабмине на этой неделе не планируются, - "слуга народа" Корниенко

Отставки в Кабмине на этой неделе не планируются, -

На этой неделе парламент на планирует рассматривать кадровые изменения в Кабмине.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовится к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет", - отметил парламентарий.

"На этой неделе не планируются (отставки в Кабмине. - Ред.", - добавил Корниенко.

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Автор: 

Кабмин (14027) отставка (3154) Корниенко Александр (658)


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СР ка наближається для ЗЕлених так швидко, що вони ще не усєкають...
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04.10.2021 13:31 Ответить
Та идите вы уже все вместе, и идите, идите и идите! Достали вы уже всех!
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04.10.2021 13:37 Ответить
не планируются.-Успокоил. А то народ весь извелся -истомился: планируются? Не планируются?
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04.10.2021 13:39 Ответить
Гляньте на это фото-он уже поЗЕленел от пьянки в Трускавце
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04.10.2021 13:40 Ответить
 
 