Отставки в Кабмине на этой неделе не планируются, - "слуга народа" Корниенко

На этой неделе парламент на планирует рассматривать кадровые изменения в Кабмине.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что правительство работает, мы видели их в Трускавце многих, кого-то не видели. Я думаю, что надо готовится к отопительному сезону, решать вопросы насущные. Кадровые вопросы, знаете, за ними вопрос не станет", - отметил парламентарий.

"На этой неделе не планируются (отставки в Кабмине. - Ред.", - добавил Корниенко.

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