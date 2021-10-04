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Песков о возможности встречи Зеленского и Путина до конца года: Никаких предпосылок для этого нет

Песков о возможности встречи Зеленского и Путина до конца года: Никаких предпосылок для этого нет

В Кремле не видят предпосылок для проведения до конца года встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина и Зеленского до конца года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что президент РФ якобы никогда не отвергал возможность проведения такой встречи.

"Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: Из-за позиции Киева контакты Зеленского и Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны

Напомним, в минувшие выходные Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, отметив, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она якобы может принести неожиданный результат.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) переговоры (4936) Песков Дмитрий (1869) путин владимир (31260) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+3
Зеля, шанс встретиться с }{уйлом у тебя остался только в Гааге.
Если вы оба до неё доживёте.
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04.10.2021 13:48
+2
Но если Зеля попросит на коленях то мы подумаем.))
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04.10.2021 13:34
+2
Неожиданный результат у бубочки всегда- в памперсе этот результат!
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04.10.2021 13:41
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Но если Зеля попросит на коленях то мы подумаем.))
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04.10.2021 13:34 Ответить
Ішо? Ніяких гарантій ,шо вову чекає кремлівська сцена разом з шайкою95?
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04.10.2021 13:35 Ответить
До кінця року звісно немає, але десь в квітні цілком можливо, на рубльовці..
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04.10.2021 13:35 Ответить
кремлёвские военные преступники боятся Президента Зеленского,потому что знают, что Президент Зеленский отстаивает интересы Украины
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04.10.2021 13:36 Ответить
Сідай, знов двійка.
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04.10.2021 13:37 Ответить
Зебуин иди в спам, метит каждую статью
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04.10.2021 13:40 Ответить
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04.10.2021 13:46 Ответить
зеле опять депиляцию делать, все уже заросло
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04.10.2021 13:40 Ответить
Ну да, на пианини недипилированность играть мешает, можно октавы попутать.
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04.10.2021 13:54 Ответить
Неожиданный результат у бубочки всегда- в памперсе этот результат!
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04.10.2021 13:41 Ответить
Может сдохнет пыня до конца года.
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04.10.2021 13:45 Ответить
клонують
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04.10.2021 14:10 Ответить
Зеля, шанс встретиться с }{уйлом у тебя остался только в Гааге.
Если вы оба до неё доживёте.
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04.10.2021 13:48 Ответить
а ради чего извините нужна встреча с убийцей?
чтобы снова унизиться?
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04.10.2021 13:56 Ответить
нехай припіздент на коліна стане і попросе аудієнцію. як рабсіянє роблять.
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04.10.2021 14:09 Ответить
Пока нету смысла встречи.После Омана всё идёт по плану. пУтина плану.
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04.10.2021 14:14 Ответить
Ну і Слава Богу!
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04.10.2021 14:30 Ответить
занят фуйло, ой занят- не вздохнуть , ни пукнуть
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04.10.2021 15:00 Ответить
ну дайте!!!! дайте сопле - заглянуть в жо*у ху*лу!!!!! что ж вы гады делаете???????
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04.10.2021 18:09 Ответить
 
 