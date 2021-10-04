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Новости Отставка Разумкова
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Корниенко о возможности занять пост первого вице-спикера ВР: Я человек командный, если предложат - рассмотрю

Корниенко о возможности занять пост первого вице-спикера ВР: Я человек командный, если предложат - рассмотрю

Председатель политической партии "Слуга народа" и первый заместитель главы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко готов занять должность первого вице-спикера Верховной Рады в случае поступления соответствующего предложения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Касательно меня, я человек командный: если мне коллеги предложат такие серьезные уровни ответственности, то конечно, буду рассматривать такую возможность. Единственное, что я очень волнуюсь о том, чтобы эту усилило нашу партийную работу, и тогда я буду принимать это решение, учитывая то, как это может повлиять на работу нашей партии, которая сейчас очень активно действует", - заявил он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем, комментируя информацию о том, что председателем Верховной Рады может стать нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, Корниенко назвал его наиболее подготовленным "с точки зрения будущего руководства будущего Верховной Рады".

"Кроме того, что он и юрист, и один из идеологов нашей партии, и заместителем главы политсовета нашей партии, он ещё и более двух лет занимает должность первого вице-спикера, неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования, как рынок земли и закон об олигархах, проводил именно Руслан Алексеевич", - отметил руководитель партии "Слуга народа".

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Но при этом Корниенко подчеркнул, что обсуждать кадровые назначения на какие-либо должности "логично и этично после того, как эти должности освобождаются".

"Поэтому, как только будет такая возможность и эти должности будут освобождены, тогда можно будет их предметно обсудить. Понятно, что и среди руководства нашей партии и фракции много профессиональных людей, которые могли бы занять те или иные должности", - добавил он.

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ВР (29245) отставка (3154) спикер (572) Разумков Дмитрий (1520) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+3
вы реально в оргазме или так приколоться????
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04.10.2021 13:41
+1
За професією він психопатлог- він просто знахідка для паніки у СН... А потім вони будуть його клієнтами у тюрмах
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04.10.2021 13:46
+1
если предложат - рассмотрю./Еще одна кокетка из кодлана Коломойского.
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04.10.2021 13:52
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Молодцы! Чувствуется командная работа партии
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04.10.2021 13:38 Ответить
вы реально в оргазме или так приколоться????
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04.10.2021 13:41 Ответить
А шо не так?
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04.10.2021 13:45 Ответить
Оно фригидное и этих шуток не понимает.
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04.10.2021 13:47 Ответить
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04.10.2021 13:47 Ответить
я человек без ума .....мой ум вернее гумус плещется где то в координатах "бабушки ***** и клованского придурка Вовы"..*(идиома) как они решат так я как собака Павлова команду и выполню...
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04.10.2021 13:40 Ответить
Яка різниця, хто там буде сидіти - одне тупидло чи два.
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04.10.2021 13:41 Ответить
Я человек командный- наливай и пей.
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04.10.2021 13:45 Ответить
ну не кожен же день буде трускавець
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04.10.2021 13:48 Ответить
За професією він психопатлог- він просто знахідка для паніки у СН... А потім вони будуть його клієнтами у тюрмах
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04.10.2021 13:46 Ответить
новые сосны , крутые айкосы...
тут без вопросов, все - судьбоносы...
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04.10.2021 13:48 Ответить
если предложат - рассмотрю./Еще одна кокетка из кодлана Коломойского.
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04.10.2021 13:52 Ответить
Командная сосна корабельная
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04.10.2021 13:54 Ответить
решил соснуть
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04.10.2021 13:57 Ответить
А как же "не выбирают, а делегируют"? Если "командный", то лопату к уху, "Есть! Так точно! Никак нет! Урра!". Со всей полнотой ответственности. Это ж как с "корабельной сосной".
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04.10.2021 14:28 Ответить
вот бы его - вместе с командой... к стеночке поставить.....
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04.10.2021 18:10 Ответить
 
 