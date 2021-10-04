Корниенко о возможности занять пост первого вице-спикера ВР: Я человек командный, если предложат - рассмотрю

Председатель политической партии "Слуга народа" и первый заместитель главы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко готов занять должность первого вице-спикера Верховной Рады в случае поступления соответствующего предложения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Касательно меня, я человек командный: если мне коллеги предложат такие серьезные уровни ответственности, то конечно, буду рассматривать такую возможность. Единственное, что я очень волнуюсь о том, чтобы эту усилило нашу партийную работу, и тогда я буду принимать это решение, учитывая то, как это может повлиять на работу нашей партии, которая сейчас очень активно действует", - заявил он на брифинге в понедельник.

Вместе с тем, комментируя информацию о том, что председателем Верховной Рады может стать нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, Корниенко назвал его наиболее подготовленным "с точки зрения будущего руководства будущего Верховной Рады".

"Кроме того, что он и юрист, и один из идеологов нашей партии, и заместителем главы политсовета нашей партии, он ещё и более двух лет занимает должность первого вице-спикера, неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования, как рынок земли и закон об олигархах, проводил именно Руслан Алексеевич", - отметил руководитель партии "Слуга народа".

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Но при этом Корниенко подчеркнул, что обсуждать кадровые назначения на какие-либо должности "логично и этично после того, как эти должности освобождаются".

"Поэтому, как только будет такая возможность и эти должности будут освобождены, тогда можно будет их предметно обсудить. Понятно, что и среди руководства нашей партии и фракции много профессиональных людей, которые могли бы занять те или иные должности", - добавил он.

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