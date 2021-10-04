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Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

В Офисе Президента уверяют, что президент Владимир Зеленский якобы безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а офшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова советника руководителя Офиса Президента, внештатного пиар-советника ОП Михаила Подоляка.

"На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "офшорном" материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями. Весьма показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства", - заявил он.

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Так Подоляк прокомментировал обнародованное накануне расследование об офшорных схемах.

По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала-95 содержит "массу предположений, допущений и конспирологических привязок".

По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

"Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", - отметил Подоляк.

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Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.

По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.

Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) офшор (511) Офис Президента (1797) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+22
"Бизнес защищался" воруя деньги с "Привата", которые потом покрыли за счёт бюджета. Сумма украденного- 5,5 млрд$. На каждого проголосовавшего за наркошу зебила почти по 500$. Потрудитесь вернуть.
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04.10.2021 14:04
+18
...петрович, тебе уже пора
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04.10.2021 14:03
+17
...верим каждому слову
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04.10.2021 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Президент Зеленский никогда не нарушал Закон и тем более сейчас не нарушает. Не нужно обращать внимание на козни оппонентов,нужно идти к намеченной цели
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04.10.2021 14:01 Ответить
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04.10.2021 14:02 Ответить
Виводити мільярди з Приватбанку це захищатися ?!
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04.10.2021 15:00 Ответить
Спитайте у Петровича.
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04.10.2021 15:01 Ответить
..почитайте Историю ваша оця Вавка все делает по лекалу ситуации Германия после Версальского позора....коглда своими действиями жадностью тупостью наглостью... еврейская ассоциация в Германии привела по сути к власти Гитлера.... а потом вкусила по полной то же будет и в Украине...
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04.10.2021 15:24 Ответить
...петрович, тебе уже пора
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04.10.2021 14:03 Ответить
в отделение открытых черепно-мозговых травм
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04.10.2021 14:07 Ответить
Надіюсь це сарказм?
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04.10.2021 14:03 Ответить
Петрович,чого мовчиш?
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04.10.2021 14:04 Ответить
А что говорить? И так всем понятно
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04.10.2021 14:08 Ответить
Оце відповідь. Типа- "чтобы да,так нет"?
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04.10.2021 14:16 Ответить
естественно что понятно - во всем мире это называется КОРРУПЦИЯ..
именно про эту коррупцию вислюк оманський постоянно кричит, верно?
сам совершая коррупционные действия
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04.10.2021 14:39 Ответить
Ви не праві. Зєлєнскій не здійснюж корупційних діянь. Він ці ціяння прикриває і очолює. СтаршОй він по корупції. СтаршОй, а не виконавець шістковий. 😊
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04.10.2021 15:07 Ответить
Нет он на полном серьёзе. Просто не обращайте внимания на сумасшедшего.
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04.10.2021 14:05 Ответить
А яка саме ціль хоч?
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04.10.2021 14:04 Ответить
Цель одна:
"Украсть ВСЁ, что можно!... и еще немного."
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04.10.2021 14:31 Ответить
"Президент Зеленский никогда не нарушал Закон и тем более сейчас не нарушает."

смишно....
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04.10.2021 14:06 Ответить
Так можно и про Гитлера сказать. Это не смешно ,это преступление еврея против Украины.
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04.10.2021 14:20 Ответить
Укол монтировкой получил?
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04.10.2021 14:08 Ответить
Побыдляк это ты? Узнали тя
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04.10.2021 14:11 Ответить
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04.10.2021 14:11 Ответить
советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский. - это тот человек словам которого ты доверяешь?Для тебя это авторитет? Знавес,зелюк, занавес...
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04.10.2021 14:11 Ответить
Он даже когда ворует, не нарушает Закон. Он же бубочка мамина.
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04.10.2021 14:14 Ответить
...верим каждому слову
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04.10.2021 14:02 Ответить
Так вроде 5 % в казну стоимость отбеливателя?
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04.10.2021 14:03 Ответить
"Отмазывал Овоща, отмазываю Зелю!", - Подоляк.
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04.10.2021 14:03 Ответить
Грабеж банков и отмывание награбленного через структуры зеленского - это не есть бизнес. Это есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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04.10.2021 14:03 Ответить
Пішли відмазки.
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04.10.2021 14:03 Ответить
Подоляк? Дальше можно не читать. И так уже третий год "космические корабли бороздят просторы Мирового океана..."))
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04.10.2021 14:03 Ответить
"Бизнес защищался" воруя деньги с "Привата", которые потом покрыли за счёт бюджета. Сумма украденного- 5,5 млрд$. На каждого проголосовавшего за наркошу зебила почти по 500$. Потрудитесь вернуть.
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04.10.2021 14:04 Ответить
У Порошенко небыло особенностей были только открыты щета для продажи Липецкой фабрики А у вас особенности появились на 40 000 000
млн $
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04.10.2021 14:04 Ответить
Что-что было открыто? Щета?
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04.10.2021 14:30 Ответить
Да уж верить автору про изнасилованную девушку в Доме Профсоюзов мелко плавает хер подоляк как его патрон по пенькам
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04.10.2021 14:04 Ответить
эта "защита" - недополученные налоги на зарплаты учителей, врачей, разваленная армия и милостыня вместо пенсии

Подоляк, ты смешон в оправданиях воровства ЗЕбени !
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04.10.2021 14:04 Ответить
Мда... по факту Зеля оказался замазан абсолютно во всём, в чём обвинял Пороха... но зелебобиков это не сильно смущает...
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04.10.2021 14:05 Ответить
За інформацією від подоляка - Коломойський просто робінгудив в Україні. Він не крав гроші з бюджету, він крав у багатих, які розміщували гроші в Приватбанку, і віддавав бідним, як оті зеленські, шефіри та інші слуги.
А Порошенко не дав йому такої можливості та покрив усе крадене з біджету України.
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04.10.2021 14:13 Ответить
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04.10.2021 14:05 Ответить
Скажите, ЗеДолбни, это какие то другие офшоры, правильные или нет?
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04.10.2021 14:06 Ответить
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04.10.2021 14:12 Ответить
Чего?ничего себе зекрысин бизнес защищается-приват ограбил,налоги до сих пор Украине не платит -ляпота)и да,с какого зегнида вопила на стадионе про офшоры?
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04.10.2021 14:06 Ответить
Стаду нравилось, вот и вопило.
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04.10.2021 14:16 Ответить
вопрос не в офшорах
вопрос в сотрудничестве с преступником беней по отмыванию денег
штаты этого не пропустят 100%
все западные газеты пишут не про офшоры а именно про то что через них выводилось и мылось бабло бени
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04.10.2021 14:06 Ответить
Ну вот, а вы разволновались.
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04.10.2021 14:07 Ответить
а в кино обещали по-другому

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04.10.2021 14:08 Ответить
...так по охотнику и трофей
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04.10.2021 14:11 Ответить
Офшорный барыга!
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04.10.2021 14:09 Ответить
Бла-бла-бала виноват Порошенко Скучно унылые морды жОПЫ... П"зда вам близиться
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04.10.2021 14:09 Ответить
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.

В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.

Что сказано о президенте Зеленском и Украине:

Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ (Баканов), Зеленский передал 25% своих акций в офшоре близкому другу (Шефир), который сейчас работает его советником, офшоры собственников компании "Квартал 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.

Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.

Оффшорные компании, которые перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого был Коломойский. Кроме того, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также были частью истории с отмыванием грязных денег.

Как по мне, эта история должна даже затмить предательство Зеленского в операции по задержанию "вагнеровцев" - так как безоговорочно доказывает, что всё его президентство построено на лжи, отмывании денег и финансовой зависимости от Коломойского. Также это реальный повод для начала процедуры импичмента. Но захочет ли начать такую процедуру зелёное моностадо? Риторический вопрос.

https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUBPyrSRoeKh3G4ancVPn8vsa4gf4dgVgY4MTv_YVF9-***************************************************************************************-MTjm76ca46IuY16gynH_Zb2itsjiR-qRFR8QdmAceSJ9QXiLQu47_3E8KlUfIp2HtDCW9A5H5IK7NoEGweR&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
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04.10.2021 14:12 Ответить
Друг мой,это надо постить везде, сильный комент!
Молодец,спасибо.
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04.10.2021 14:22 Ответить
Ауєть защіта. Скомуніздити 40 лярдів зелені...

По цій логіці можна і згвалтування неповнолітніх як самозахист кваліфікувати.
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04.10.2021 14:13 Ответить
А контрабандв та євробляхи це захист від сплати мита та податків, брехня в деклараціях - захист від розголошення приватної інформації щодо фінансового стану, втікання від поліції - захист від затримання.
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04.10.2021 15:12 Ответить
Лично для меня претензий по шоу к Зеленскому нет. Там украсть попросту нечего.
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04.10.2021 14:14 Ответить
По этому оно грабило приват банк и не платит налоги со своего "шоу"?а у нас претензии есть ,поэтому зекрысе пожизненное с конфискацией -хай вся его семейка поживет,как те кто платил за них налоги.
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04.10.2021 14:33 Ответить
Если не платил,то пусть отвечает. Но как это возможно сделать ? Малый бизнес изнывает от пристального внимания нологовиков. А там реально крупные суммы. О которых все знают. Ну и в цене билета уже заложен налог. Это легко проконтролировать.По условиям контрактов.
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04.10.2021 15:03 Ответить
Вот же гниды зеленые, до сих пор мочат человека, который стал путину поперек глотки в 2014-м. Впарили лохам из 73%, что этот человек - враг народа, а зеленый клоун - его слуга, и, судя по рейтингам, пипл продолжает радостно хавать все это зеленое дерьмо кремлевского разлива. Даже после победы дважды не сидевшего зэка я не был настолько разочарован в соотечественниках.
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04.10.2021 14:16 Ответить
Дебилов голосивших за писькограя необходимо пожизненно лишить права голосовать и принимать участие в управлении государством
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04.10.2021 14:25 Ответить
Якщо слідувати логіці позаштатного піар-радника преЗедента, то можна вибирати президентом гвалтівника, серійного вбивцю, контрабандиста... Головне, щоб на посту президента він не займався своєю чорною справою.
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04.10.2021 14:17 Ответить
понимаете ли, времена тогда тяжелые были, лютые были времена, поэтому то Зеленский и его компашка тупо не платили налоги в Украине, от слова "ваще"... налоги пусть платит народ, а "величайший лидор современности" он же не лох какой-то, он налоги в Украине не платит, а тупо все свои десятки миллионов баксов выводит в оффшоры, за рубеж, там покупает виллы в Италии, в Лондоне ... а теперь к малому и среднему бизнесу приходят налоговики и все, что недоплатил и украл ЗЕленый оффшорник, выбивают у ФОПов и предпринимателей ... ЗЕленый оффшорник должен ответить за все!!!
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04.10.2021 14:22 Ответить
Печерский холм:
Фильм "Офшор 95" заставляет иначе оценить покушение на Сергея Шефира. Представляете себе? Под автоматный огонь чуть не попал тайный держатель и официальный владелец всех бизнесов Владимира Зеленского. Вы представляете себя какая паника царила в тот день в окружении президента Украины?

Вот честно, мы не уверенны, что организаторы покушения знали об этой детали. Зато теперь об этом знает пол-мира.

Церковь Свидетелей Покращення:
Вчора трапилося масове прозріння: ті, кому роками не давали спати 3000$ на офшорі Порошенка, раптом зрозуміли, що офшори - це ЗАКОННО. Як тепер жити?

Але інфоволонтери Подоляка навмисно замовчують головний факт в історії з офшорами Зеленського: проблема не в тому, що у Зе є офшори, а в тому, що ці офшори приймали участь у схемі Коломойського по відмиванню вкрадених з Приват Банку грошей.

Volodymyr Omelyan:

Пригадаймо пафосний виступ Володимира Зеленського на трибуні Генасамблеї ООН про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра зі словами, що це було постріли в реформи і українську демократію.

Тепер вони звучать особливо цинічно, коли на всіх шпальтах світових ЗМІ Сергій Шефір фігурує як керівник офшорів Зеленського, партнер Зеленського у відмиванні грошей олігарха Коломойського і власник елітної нерухомості у Лондоні.

Або, як сказав Андрій Єрмак, «виступ Президента України на Генасамблеї ООН був одним з найочікуваніших і мав потужний ефект».

Фейкова боротьба з олігархами і корупцією президента Зеленського стає вже публічним світовим фактом.

Він вже більше не смішний недолугий блазень на найвищій державній посаді, а досвідчений корупціонер і аферист з мінімум 10-річним стажем.
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04.10.2021 14:36 Ответить
Украина должна стать самым выгодным офшором в мире!
Как видим, "социальное государство" не работает! Богатые налоги прячут в офшорах, защищаясь от соцпоппулизма))
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04.10.2021 14:40 Ответить
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04.10.2021 14:45 Ответить
Объективности ради,Зеля не воровал из бюджета,не монополизировал отрасли и не зарабатывал на политике,как это делают олигархи.Так,шо из Зели олигарх как из Промокашки балерина
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04.10.2021 14:48 Ответить
он не воровал - он недоплачивал налоги
он зарабатывал на политике и на политиках
он обычный мошенник - он фиктивно "продал" свой бизнес и продолжает получать с него дивиденды в свои же офшорки продавая свои поделки кацапам и сейчас
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04.10.2021 14:54 Ответить
Офшор это уклонение от налогов,

т .е. воровство из бюджета
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04.10.2021 14:58 Ответить
Эта нога, у того у кого надо нога....
" Берегись автомобиля".....
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04.10.2021 15:05 Ответить
Зеленский!

Не обращай внимания на всяких злопыхателей и продолжай дальше славное дело воровства из бюджета! Раньше воровал миллионами, теперь воруй миллиардами - статус уже позволяет.

И не забудь повысить налоги и коммуналку нищебродам - только ввергнув зебобиков в нищету, ты поможешь протрезвению их мозгов!

Посыпай лохторат дустом! Бгггггггггг )
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04.10.2021 15:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Як на око визначити, який офшор правильний, а який - зовсім неправильний? Чому глядачам "Сватів" і це, і все інше - фіолетово? Чим «вагнергейт» і «пандорагейт» будуть перебивати інформаційно? Про усе це й не тільки Роман Чайка говоритиме з народним депутатом VIII скликання, громадським діячем Андрієм Левусем, офіцером резерву ЗСУ, волонтером Мирославом Гаєм, головною редакторкою агенції "Слідство.Інфо" Анною Бабінець, міністром інфраструктури України (2016-2019) Володимиром Омеляном, народним депутатом від "Європейської солідарності" Володимиром Ар'євим, а також журналістом, засновником проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. Дивіться «ЧАС Ч» одразу після випуску "Часу новин" о 15:30.
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04.10.2021 15:25 Ответить
зеленский, продолжай грабить Украину. статус позволяет.
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04.10.2021 15:33 Ответить
Да, лохи сделали выбор, лохи должны страдать.
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04.10.2021 15:41 Ответить
Ну що, лохи 73% ось і це є офшори Порошенко? Ви за ці офшори три роки кричали? Виявилося, що це ваш Косоворотка туди виводив ваші грошенята. То що будете робити "сметуни"? Чи ви є прості тупі сцикуни?
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04.10.2021 15:52 Ответить
вот и славненько
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04.10.2021 16:11 Ответить
Два заядливі офшорники вирішили фуями помірятись.… У кого офшор довший.
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04.10.2021 16:53 Ответить
Маємо наувазі Пе і Зе
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04.10.2021 16:54 Ответить
Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным"...
А мы считаем странным - это наличие Буратино в кресле Короля...
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04.10.2021 17:16 Ответить
Півник розкукурікався зеДебіла образили.
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04.10.2021 18:08 Ответить
https://www.5.ua/polityka/try-misiatsi-ihnoruvannia-anna-babinets-pro-reaktsiiu-zelenskoho-na-zapytannia-zhurnalistiv-shchodo-ofshoriv-kvartalu-95-256630.html "Три місяці ігнорування": Анна Бабінець про реакцію Зеленського на запитання журналістів щодо офшорів "Кварталу 95"
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
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04.10.2021 19:17 Ответить
Розстріляти гандона разом з вовком татаровим та тупицьким
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04.10.2021 23:10 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
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05.10.2021 10:28 Ответить
 
 