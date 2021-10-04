Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

В Офисе Президента уверяют, что президент Владимир Зеленский якобы безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а офшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова советника руководителя Офиса Президента, внештатного пиар-советника ОП Михаила Подоляка.

"На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "офшорном" материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями. Весьма показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства", - заявил он.

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Так Подоляк прокомментировал обнародованное накануне расследование об офшорных схемах.

По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала-95 содержит "массу предположений, допущений и конспирологических привязок".

По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

"Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", - отметил Подоляк.

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Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.

По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.

Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.