Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался
В Офисе Президента уверяют, что президент Владимир Зеленский якобы безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а офшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова советника руководителя Офиса Президента, внештатного пиар-советника ОП Михаила Подоляка.
"На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В "офшорном" материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями. Весьма показательно, что журналисты не "накопали" вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства", - заявил он.
Так Подоляк прокомментировал обнародованное накануне расследование об офшорных схемах.
По мнению Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала-95 содержит "массу предположений, допущений и конспирологических привязок".
По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.
"Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", - отметил Подоляк.
Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики "Студии Квартал 95", мол, были и остаются прозрачными и "белыми". Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.
По словам Подоляка, попытки пристегнуть историю "Квартала" к истории "Приватбанка" также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.
Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с "Приватбанком" в махинациях, датируются временем от 2008 года, но "реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского".
Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакивеский.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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именно про эту коррупцию вислюк оманський постоянно кричит, верно?
сам совершая коррупционные действия
"Украсть ВСЁ, что можно!... и еще немного."
смишно....
млн $
Подоляк, ты смешон в оправданиях воровства ЗЕбени !
А Порошенко не дав йому такої можливості та покрив усе крадене з біджету України.
вопрос в сотрудничестве с преступником беней по отмыванию денег
штаты этого не пропустят 100%
все западные газеты пишут не про офшоры а именно про то что через них выводилось и мылось бабло бени
В тексте отмечается, что раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников.
Что сказано о президенте Зеленском и Украине:
Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ (Баканов), Зеленский передал 25% своих акций в офшоре близкому другу (Шефир), который сейчас работает его советником, офшоры собственников компании "Квартал 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.
Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее.
Оффшорные компании, которые перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого был Коломойский. Кроме того, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также были частью истории с отмыванием грязных денег.
Как по мне, эта история должна даже затмить предательство Зеленского в операции по задержанию "вагнеровцев" - так как безоговорочно доказывает, что всё его президентство построено на лжи, отмывании денег и финансовой зависимости от Коломойского. Также это реальный повод для начала процедуры импичмента. Но захочет ли начать такую процедуру зелёное моностадо? Риторический вопрос.
https://www.facebook.com/groups/530933064089225/user/100011830050778/?__cft__[0]=AZUBPyrSRoeKh3G4ancVPn8vsa4gf4dgVgY4MTv_YVF9-***************************************************************************************-MTjm76ca46IuY16gynH_Zb2itsjiR-qRFR8QdmAceSJ9QXiLQu47_3E8KlUfIp2HtDCW9A5H5IK7NoEGweR&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
Молодец,спасибо.
По цій логіці можна і згвалтування неповнолітніх як самозахист кваліфікувати.
Фильм "Офшор 95" заставляет иначе оценить покушение на Сергея Шефира. Представляете себе? Под автоматный огонь чуть не попал тайный держатель и официальный владелец всех бизнесов Владимира Зеленского. Вы представляете себя какая паника царила в тот день в окружении президента Украины?
Вот честно, мы не уверенны, что организаторы покушения знали об этой детали. Зато теперь об этом знает пол-мира.
Церковь Свидетелей Покращення:
Вчора трапилося масове прозріння: ті, кому роками не давали спати 3000$ на офшорі Порошенка, раптом зрозуміли, що офшори - це ЗАКОННО. Як тепер жити?
Але інфоволонтери Подоляка навмисно замовчують головний факт в історії з офшорами Зеленського: проблема не в тому, що у Зе є офшори, а в тому, що ці офшори приймали участь у схемі Коломойського по відмиванню вкрадених з Приват Банку грошей.
Volodymyr Omelyan:
Пригадаймо пафосний виступ Володимира Зеленського на трибуні Генасамблеї ООН про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра зі словами, що це було постріли в реформи і українську демократію.
Тепер вони звучать особливо цинічно, коли на всіх шпальтах світових ЗМІ Сергій Шефір фігурує як керівник офшорів Зеленського, партнер Зеленського у відмиванні грошей олігарха Коломойського і власник елітної нерухомості у Лондоні.
Або, як сказав Андрій Єрмак, «виступ Президента України на Генасамблеї ООН був одним з найочікуваніших і мав потужний ефект».
Фейкова боротьба з олігархами і корупцією президента Зеленського стає вже публічним світовим фактом.
Він вже більше не смішний недолугий блазень на найвищій державній посаді, а досвідчений корупціонер і аферист з мінімум 10-річним стажем.
Как видим, "социальное государство" не работает! Богатые налоги прячут в офшорах, защищаясь от соцпоппулизма))
он зарабатывал на политике и на политиках
он обычный мошенник - он фиктивно "продал" свой бизнес и продолжает получать с него дивиденды в свои же офшорки продавая свои поделки кацапам и сейчас
т .е. воровство из бюджета
" Берегись автомобиля".....
Не обращай внимания на всяких злопыхателей и продолжай дальше славное дело воровства из бюджета! Раньше воровал миллионами, теперь воруй миллиардами - статус уже позволяет.
И не забудь повысить налоги и коммуналку нищебродам - только ввергнув зебобиков в нищету, ты поможешь протрезвению их мозгов!
Посыпай лохторат дустом! Бгггггггггг )
А мы считаем странным - это наличие Буратино в кресле Короля...
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.