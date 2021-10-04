"Сливом" спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский подорвал доверие международных партнеров к Украине, - Порошенко
"Слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев" белорусскому диктатору Лукашенко, в котором признался Зеленский, подрывает доверие к Украине со стороні международных партнеров.
Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По словам лидера "ЕС", публикации мировых СМИ о финансовых преступлениях Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, а также "вагнергейт" делают власть Украины нерукопожатной.
"Было бы хорошо, если бы только Зеленский был бы нерукопожатным. Речь идет о вопросах национальной безопасности. Во время собрания в Трускавце Зеленский признался в еще одном преступлении, которое он лично передал Лукашенко, информацию относительно операции по "вагнеровцам". Которую он сначала отрицал, потом говорил, что это операция российских спецслужб, которую якобы россияне организовали сами против себя. А на сегодняшний день сливом этой операции совершил преступление и подорвал доверие наших международных партнеров, которое так трудно завоевывалось в течение последних пяти лет", - отметил Порошенко.
"Кто дальше вам будет передавать сенситивную разведывательную информацию, которая завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины?... На сегодняшний день Украина нуждается в защите от монобильшости", - подытожил пятый президент.
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- напьешься - будешь (с)
В 2019 році, на виборчому окрузі в Ізраїлі, переміг Порошенко.
Осталось узнать, кто из них слил первым, а кто вторым (т.е. кто паровозом пойдёт).
Хотя не удивлюсь, если они позвонили и одновременно.
И не потому,что что-то написали в сми,а получив доказательства слива этих данных на расею.
Інформація є нова
Тут бандьори жаждуть кари
Й ваших кинути на нари
Тих тут збили літаки
Й мають довгі язики..
Знають що летять до вас
Хочу щоб ти наших спас
Подзвони дяді Володі,
Десь злови в свому городі
- «Козирь» виконав месію.
Поверни хлопців в Росію».
Й «вагнерівців» пухлу здав?
Хто війська свої відвів
Й не стріляти наказ ввів?
А хто Чауса поцупив,
Сором взяв на свої дупи?
А хто новий шлях знайшов
І «Прозоро» обійшов?
Сто мільярдів вкрав з казни
Та залишивсь без вини?
Хто ковідні гроші взяв,
В бітум мокшинський вганяв?
Один злочин ще додав,
Як борги з казни списав,
Фірташу й дяді Валері
Ставив підпис на папері?
А лохам великі ціни,
«Відіб'ють» все в магазинах!
А хто винен усі знають
Досі Порошенка лають!!!