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"Сливом" спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский подорвал доверие международных партнеров к Украине, - Порошенко

"Слив" спецоперации по задержанию "вагнеровцев" белорусскому диктатору Лукашенко, в котором признался Зеленский, подрывает доверие к Украине со стороні международных партнеров.

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам лидера "ЕС", публикации мировых СМИ о финансовых преступлениях Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, а также "вагнергейт" делают власть Украины нерукопожатной.

"Было бы хорошо, если бы только Зеленский был бы нерукопожатным. Речь идет о вопросах национальной безопасности. Во время собрания в Трускавце Зеленский признался в еще одном преступлении, которое он лично передал Лукашенко, информацию относительно операции по "вагнеровцам". Которую он сначала отрицал, потом говорил, что это операция российских спецслужб, которую якобы россияне организовали сами против себя. А на сегодняшний день сливом этой операции совершил преступление и подорвал доверие наших международных партнеров, которое так трудно завоевывалось в течение последних пяти лет", - отметил Порошенко.

"Кто дальше вам будет передавать сенситивную разведывательную информацию, которая завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины?... На сегодняшний день Украина нуждается в защите от монобильшости", - подытожил пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко об офшорах Зеленского: Президент - не Голобородько, совместно с Коломойским были украдены $40 млн

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Порошенко Петр (19600) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+39
Всему свое время, но мудрый избиратель еще не наелся "зелененького".
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04.10.2021 14:06
+37
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04.10.2021 14:06
+36
Порох , повернись!
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04.10.2021 14:05
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Порох , повернись!
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04.10.2021 14:05 Ответить
Всему свое время, но мудрый избиратель еще не наелся "зелененького".
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04.10.2021 14:06 Ответить
- На его месте должен был быть я...
- напьешься - будешь (с)
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04.10.2021 14:09 Ответить
для прикладу, вже наївся.... А був таким зеботом...
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04.10.2021 14:14 Ответить
Проблема в том, что "президент Зеленский" - следствие президенства Порошенко за 5 лет его президенства И, если после похода на второй срок Порошенко мы имеем президента клоуна, то если он опять будет выдвигать свою кандидатуру, то можно получить президента Мертведчука. Если Порошенко так болит Украина, то ему лучше отказаться от президентских амбиций и выбрать альтернативу клоуну и мертвечукам.
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04.10.2021 14:20 Ответить
"Проблема в том, что "президент Зеленский" - следствие президенства Порошенко" - убогий бред. Если обделались, так сидите ровно и нечего обвинять непричастных.
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04.10.2021 14:32 Ответить
Обделаться это в 2014 году набрать голоса в один тур, а уже в 2019 разгромно проиграть клоуну.
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04.10.2021 14:35 Ответить
Тваво ***** вообще никто не выбирал, и шо?
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04.10.2021 14:40 Ответить
Мордва иди ***** пожалуйся, не бредь здесь
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04.10.2021 14:39 Ответить
Передом чи задом?
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04.10.2021 15:33 Ответить
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04.10.2021 14:06 Ответить
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04.10.2021 14:06 Ответить
Президент Израиля Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. А дальше -будем посмотреть.
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04.10.2021 14:28 Ответить
Мордва, не любите вы евреев
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04.10.2021 14:41 Ответить
Мордва, не любите вы евреев.-Вы, евреи, себя слишком любите. Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Карл Маркс был экономистом. Как наш дядя Изя? Нет, наш дядя Изя - старший экономист.
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04.10.2021 15:05 Ответить
ОУН(Б) абсолютно непричастна к тому что происходило в Киеве.
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04.10.2021 15:07 Ответить
Це ставлення корумпованого чиновника.
В 2019 році, на виборчому окрузі в Ізраїлі, переміг Порошенко.
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04.10.2021 15:44 Ответить
Це ставлення корумпованого чиновника. -И таких много. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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04.10.2021 15:56 Ответить
Ізраїльке видання Червень 2019 року
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04.10.2021 15:59 Ответить
Израильские флажки здесь проклинали Порошенко а теперь лягают Зеленского. На вопрос как же они терпят вора и путинскую проститутку по вызову Нетаньяху начинали верноподданно голосить какой Биби патриотичный, талантливый да гениальный . Правду сказать мигранты боятся. Свобода СМИ в Израиле. Хуже, чем в Габоне, Кении и Ливане.
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04.10.2021 17:29 Ответить
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04.10.2021 22:25 Ответить
Точно известно, что операцию слили сразу двое. Зеля- Луке, а Дерьмак- Козаку с }{уйлом.
Осталось узнать, кто из них слил первым, а кто вторым (т.е. кто паровозом пойдёт).
Хотя не удивлюсь, если они позвонили и одновременно.
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04.10.2021 14:07 Ответить
Доверия к членограю особо и не было, всем пришлось согласиться с выбором Украинского нарида. Вопрос в другом, дальше делать то что?
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04.10.2021 14:07 Ответить
Выливайте все на свет. От меня вам всем привет ! ))
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04.10.2021 14:10 Ответить
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04.10.2021 14:11 Ответить
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04.10.2021 14:16 Ответить
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04.10.2021 14:35 Ответить
ЗЕчмо для того і прийшло щоб розісратись з усім світом.
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04.10.2021 14:12 Ответить
Шо испугались олигархи Президента Зеленского? Это хорошо
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04.10.2021 14:13 Ответить
...петрович сегодня идет на рекорд - хочет навалить кучку в каждой ветке форума
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04.10.2021 14:27 Ответить
Та це вже відбулося ще після пресловутої телефонної розмови з Трампом.
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04.10.2021 14:16 Ответить
Так США и прекратили давать спутниковую развединформацию,которую онлайн предоставляли при Порошенко!
И не потому,что что-то написали в сми,а получив доказательства слива этих данных на расею.
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04.10.2021 14:23 Ответить
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04.10.2021 14:30 Ответить
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04.10.2021 14:34 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147686240905238&set=p.147686240905238&type=3&av=100069915886888&eav=AfZ1s51VTcLMtSqMrnMZkLu_HzMlvRVs7LjXKK18w5oU8fg8_XYs4VwoSg9US8SWI1M&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R При Порошенко спокойней жилось и коммунальные были меньше и украинские войска освобождали наши земли
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04.10.2021 14:43 Ответить
-Ало, Саша?, звонить Вова,

Інформація є нова

Тут бандьори жаждуть кари

Й ваших кинути на нари

Тих тут збили літаки

Й мають довгі язики..

Знають що летять до вас

Хочу щоб ти наших спас

Подзвони дяді Володі,

Десь злови в свому городі

- «Козирь» виконав месію.

Поверни хлопців в Росію».
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04.10.2021 14:49 Ответить
нафталіновий вождь )
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04.10.2021 15:17 Ответить
Неправильная формулировка. Оный человек в первую очередь занимает пост, хоть и временно верховного главнокомандующего, т.е. он отвечает за судьбы людей, открывая умышленно или неумышленно, публично ту или иную служебную информацию, которая идет под грифом секретно. А теперь представьте,что оный игрун на рояле, скажет то же самое тому же Пукину( а какая разница кому, **здеть не мешки ворочать) в преддверии реальной военной операции, где возможны множественные потери. Вы можете предсказать ход событий, если Лукобульбос быстро смекнул, то зеленая слизь аж бегом примет меры с фатальным исходом.
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04.10.2021 15:33 Ответить
Зеленский подорвал доверие международных партнеров к Украине? А ранее подрывал доверия к Украине № 5
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04.10.2021 15:35 Ответить
А хто Цемаха віддав

Й «вагнерівців» пухлу здав?

Хто війська свої відвів
Й не стріляти наказ ввів?

А хто Чауса поцупив,

Сором взяв на свої дупи?

А хто новий шлях знайшов

І «Прозоро» обійшов?

Сто мільярдів вкрав з казни

Та залишивсь без вини?

Хто ковідні гроші взяв,

В бітум мокшинський вганяв?

Один злочин ще додав,

Як борги з казни списав,

Фірташу й дяді Валері

Ставив підпис на папері?

А лохам великі ціни,

«Відіб'ють» все в магазинах!

А хто винен усі знають

Досі Порошенка лають!!!
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04.10.2021 15:38 Ответить
в подтвердждение с нетерпением ждём заяв международных партнеров с подорванным доверием.
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04.10.2021 16:10 Ответить
Вали уже на Мальдиву, сивочёлый...разберёмся.
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04.10.2021 16:15 Ответить
Звідти, з того зливу й ніжки стирчатимуть усього нгаступного компромату котрий накопичений на вову спецлужбами ...Цікаво ,а що сьогодні канал Пінчука своїм СвСЛ знову буде за БЄню ховатися й прикормелиних дебілів тіпу Милованова й Серьожі? ?
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04.10.2021 19:42 Ответить
 
 