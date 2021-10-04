Разумков о борьбе с олигархами: Мне больше импонирует используемый в США механизм. В Украине антикоррупционных органов достаточно
В Украине создано достаточное количество государственных органов, которые должны бороться с коррупцией.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Угрызений совести из-за закона по олигархам у меня нет, так его принимал не я, а ВР. Если мы говорим о борьбе с олигархами, на самом деле в разных странах мира была своя технология. Мне больше всего импонирует и понятен тот механизм, который используется в США. Это серьезное антитрестовое антимонопольное законодательство и законодательство о лоббизме. Плюс, не забывайте, если мы говорим о коррупционном влиянии бизнеса на политику, то это мы уже говорим не об олигархах, а о коррупции. А для коррупции у нас создано достаточное количество органов, которые с ней должны бороться: и САП, и НАБУ, и НАПК, и ВАКС и ГБР. У нас хватает, это комплексный вопрос. Я максимально быстро готов этот законопроект направить, чтобы он вступил в силу", - отметил глава парламента.
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Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
или тебе про регламент у подоляка не рассказали?
Так напомню, что в ВР слуги урода и жопоблок постоянно вместе голосуют
Коли органів багато , і ні один з них не працює -
https://new-retail.ru/business/motivatsiya_kak_upravlencheskaya_impotentsiya1978/ Мотивация как управленческая импотенция