РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости
3 071 20

Разумков о борьбе с олигархами: Мне больше импонирует используемый в США механизм. В Украине антикоррупционных органов достаточно

Разумков о борьбе с олигархами: Мне больше импонирует используемый в США механизм. В Украине антикоррупционных органов достаточно

В Украине создано достаточное количество государственных органов, которые должны бороться с коррупцией.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Угрызений совести из-за закона по олигархам у меня нет, так его принимал не я, а ВР. Если мы говорим о борьбе с олигархами, на самом деле в разных странах мира была своя технология. Мне больше всего импонирует и понятен тот механизм, который используется в США. Это серьезное антитрестовое антимонопольное законодательство и законодательство о лоббизме. Плюс, не забывайте, если мы говорим о коррупционном влиянии бизнеса на политику, то это мы уже говорим не об олигархах, а о коррупции. А для коррупции у нас создано достаточное количество органов, которые с ней должны бороться: и САП, и НАБУ, и НАПК, и ВАКС и ГБР. У нас хватает, это комплексный вопрос. Я максимально быстро готов этот законопроект направить, чтобы он вступил в силу", - отметил глава парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Направление в Аппарат ВР не того закона, за который голосовали - подлог. Как только получу корректный текст по олигархам, сразу подпишу, - Разумков. ВИДЕО

Автор: 

олигарх (1026) США (26637) борьба (135) Разумков Дмитрий (1520) Закон об олигархах (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Ага. Почти. И дружно проголосовали за закон.

Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
показать весь комментарий
04.10.2021 14:18
+9
Законов в Украине принято достаточно, только они не выполняются, и органов антикоррупционных выше крыши, но они не работают, и это при обильном финансировании за наш счет. Всем давно должно стать понятным, что власть устраивает теперешняя ситуация, она настроена на личное обогащение, на все остальное ей плевать...
показать весь комментарий
04.10.2021 14:13
+7
он не работает
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
показать весь комментарий
04.10.2021 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Задёргались олигархи . Значит страна на правильном пути
показать весь комментарий
04.10.2021 14:11 Ответить
Ага. Почти. И дружно проголосовали за закон.

Повторю еще раз. Идет речь не о борьбе с олигархами от слова совсем. Идет речь о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами? Под его властью есть ГПУ, ГБР, СБУ и АМКУ. Это все его ближайшие друзья. Кто мешает им сейчас бороться в условиях абсолютной власти в стране?
показать весь комментарий
04.10.2021 14:18 Ответить
налоги на свыше 20 млн. долларов США суммарно активы пассивы долги и налог 90% и на вывоз капитала 100% и все сразу закончится в смысле олигархов...и причем дабы не умыкивались налоги считать не одного а всех его жона любовница доча собачка хомячок водитель мама любит скорость прабабушка 250 лет и так далее..всех и со всех дать налоги даже если по документам пенсия у прабабушки 2000 гривен...
показать весь комментарий
04.10.2021 15:28 Ответить
НЕуважаемые люди о своих проблемах.
показать весь комментарий
04.10.2021 14:11 Ответить
... Они могут только коррупцию возглавить...тут надо что то другое, наверное электронное ,чтобы не подкупили
показать весь комментарий
04.10.2021 14:12 Ответить
Законов в Украине принято достаточно, только они не выполняются, и органов антикоррупционных выше крыши, но они не работают, и это при обильном финансировании за наш счет. Всем давно должно стать понятным, что власть устраивает теперешняя ситуация, она настроена на личное обогащение, на все остальное ей плевать...
показать весь комментарий
04.10.2021 14:13 Ответить
...вот в этой области как раз неплохо было бы перенимать опыт Китая
показать весь комментарий
04.10.2021 14:16 Ответить
Другая цивилизация, и при этом коррупции там не меньше, а намного больше.
показать весь комментарий
04.10.2021 14:18 Ответить
ты даже не представляешь сколько коррупции и олигархов в китае
показать весь комментарий
04.10.2021 14:21 Ответить
...зная способности коммунистов в этой области - могу догадываться Но разве метод плох?
показать весь комментарий
04.10.2021 14:23 Ответить
он не работает
под этим соусом там гнобят оппозицию и ставят бизнес на счетчик в пользу партии
показать весь комментарий
04.10.2021 14:29 Ответить
Конечно Разумков у нас создано много органов по борьбе со всем, чем угодно. Но различными ухищрениями, при их создании, создана ситуация, когда они не могут нормально работать. Органы есть, а результатов по топ-коррупции за 7 лет нет, одни рассказы о рассказах и 300-т долларовые взяточники, вместо миллиоников
показать весь комментарий
04.10.2021 14:18 Ответить
Миллиардники рулят...
показать весь комментарий
04.10.2021 14:19 Ответить
разумков, ты прекрасно понимаешь, что эти органы не борются , а назначаются олигархами, гнида ты продажная
показать весь комментарий
04.10.2021 14:18 Ответить
На совещании в Раде сегодня Порошенко сидел рядом с Бойко...Разумков говорил, что закон об олигархах не правильный...Ну ну.
показать весь комментарий
04.10.2021 14:20 Ответить
зебіл, місця на погоджувальній раді розподілені відповідно до Регламенту, який в цій частині приймався ще наприкінці дев'яностих. Вчи матчасть.
показать весь комментарий
04.10.2021 14:30 Ответить
тупее ничего придумать не смог, зебил?
или тебе про регламент у подоляка не рассказали?
Так напомню, что в ВР слуги урода и жопоблок постоянно вместе голосуют
показать весь комментарий
04.10.2021 14:41 Ответить
любой кореш, который попадает в немилость к Зе!другану, начинает нести правду и поступать по-закону. (с) народная примета.
показать весь комментарий
04.10.2021 14:32 Ответить
Все правильно сказал - антитрастовые, демонополизация и законы о лоббизме. Остальное это ппопулистский писдеж
показать весь комментарий
04.10.2021 15:26 Ответить
Коли орган - є , але він не працює ... називається імпотенція
Коли органів багато , і ні один з них не працює -
https://new-retail.ru/business/motivatsiya_kak_upravlencheskaya_impotentsiya1978/ Мотивация как управленческая импотенция
показать весь комментарий
04.10.2021 16:51 Ответить
 
 