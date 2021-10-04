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Новости Коронавирус и карантин
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Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: Хочешь путешествовать - вакцинируйся

Кулеба о возможном исключении Украины из

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власть работает над удержанием Украины в "зеленом списке" ЕС. Однако, если COVID-заболеваемость будет существенно расти, то исключения не избежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать", - сказал Кулеба.

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По его словам страна уже достигла существенных успехов в вопросе признания украинских COVID-сертификатов.

"Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина - это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из "зеленой зоны" на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Таковы правила: хочешь путешествовать - вакцинируйся", - добавил Кулеба.

Автор: 

карантин (16729) МИД (6949) туризм (1543) Евросоюз (17121) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
из-за вас дураков зеленожопых по любому исключат!
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04.10.2021 14:13
+3
Як на виборах голосують, так по світу і подорожують. Прямі причинно-наслідкові зв'язки.
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04.10.2021 14:35
+3
Ну вот пусть путешесвенники и колются, а тем, кто едет на работу, эти зеленые зоны до лампочки, да и зима скоро, конец сезона. И да, путешественники из крыма и ордло, уколотые спутником, вакцинированными считаются? Их же сотни тысяч с биометрическими паспортами.
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04.10.2021 15:00
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из-за вас дураков зеленожопых по любому исключат!
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04.10.2021 14:13 Ответить
Сча ущемлённые антиваксеры снова взвоют
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04.10.2021 14:14 Ответить
Всё верно .а то даже маску не надевают
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04.10.2021 14:15 Ответить
За масочки:

https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-rosii-z-za-nepravilno-odyagnutih-masok-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-z-vilnoi-borotbi-videdo.htm Збірну Росії під оплески пасажирів зняли з літака по дорозі на чемпіонат світу з вільної боротьби.
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04.10.2021 14:15 Ответить
Ой, а почему же небольшой слой путешествует-то? Почему венским кофе наслаждаются на все?))
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04.10.2021 14:16 Ответить
За какой х.................. путешествовать, за пенсию 2400? Никакая вакцина не поможет. Опустись на Землю.
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04.10.2021 14:18 Ответить
Як на виборах голосують, так по світу і подорожують. Прямі причинно-наслідкові зв'язки.
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04.10.2021 14:35 Ответить
Ну вот пусть путешесвенники и колются, а тем, кто едет на работу, эти зеленые зоны до лампочки, да и зима скоро, конец сезона. И да, путешественники из крыма и ордло, уколотые спутником, вакцинированными считаются? Их же сотни тысяч с биометрическими паспортами.
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04.10.2021 15:00 Ответить
А тем кто переболел и вакцинация не нужна?Сегодня в Украине вакцинировано по подсчёту Минздрава около 8 миллионов граждан.А кто нибудь ведёт статистику о переболевших и не требующих вакцинации?Берём самую малую цифру 10 миллионов переболевших,которые не только не обращались к врачу,а и переболели ещё в самом начале пандемии.Итого плюсуем к 8 учётным миллионам,10 переболевших и получаем цифру 18 миллионов тех,кто может свободно путешествовать
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04.10.2021 15:10 Ответить
Это им покуй.
Гланое шмурдяк колоть каждые полгода.)
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04.10.2021 15:13 Ответить
Так вот это и плохо,когда система поддающаяся паническому психозу,начинает клепать непродуманные и нелогичные решения.
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04.10.2021 15:19 Ответить
С их точки зрения все логично и продумано. Вопросы болели/не болели, заболеете/не заболеете их не интересуют. Их интересует вопрос вакцинировался/не вакцинировался. Все.
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04.10.2021 15:49 Ответить
Ну у меня знакомый с астмой,когда заболел,начал писать Завещание.Переболел нормально,жив здоров,Завещание сжёг.Зачем ему вакцинация?
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04.10.2021 15:56 Ответить
Вы не поняли. Вакцинация нужна не ему. Вакцинация нужна власти. Причем регулярная.
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04.10.2021 15:58 Ответить
Власть на закупку вакцин запланировала 8 лярдов.Зачем,когда она не всем нужна?Можно сэкономить,если грамотно подойти к вопросу
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04.10.2021 16:01 Ответить
Вооооот. В том то все и дело - зачем... Тем не менее у них данный вопрос не возникает. Они знают зачем.
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04.10.2021 16:15 Ответить
Мабуть на новую курточку как у Степанова
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04.10.2021 16:28 Ответить
Это Вы сказали - не я.
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05.10.2021 01:08 Ответить
Бигфарма и продажные чиновники и учёные теперь не признают природный иммунитет, который по факту во много раз лучше вакционного.
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04.10.2021 15:24 Ответить
Что ж,значит не будем путешествовать! Не велика беда,да и не за что,если честно. Но колоться неизвестным шмурдяком,после того как переболел,уж простите...
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04.10.2021 15:12 Ответить
Так и есть. Знакомый после болезни кольнулся, чтобы сэкономить на тесте для поездки и чуть не крякнул.
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04.10.2021 15:25 Ответить
У меня есть знакомый, который на пятый день после второй дозы заболел ковидом
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04.10.2021 16:20 Ответить
Колитесь на здоровье) отдайте им свои деньги, поверьте в их вранье. Пьяный проспится, драк никогда.
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04.10.2021 15:41 Ответить
Передайте этому зеленому ********, что вакцинированных китайским шмурдяком, который лично пиарил офшорный клоун, никуда в европе не пускают.
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04.10.2021 16:19 Ответить
 
 