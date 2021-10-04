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Новости Революция в Беларуси
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Гражданин Украины приговорен к трем годам тюрьмы за участие в протестах в Минске

Гражданин Украины приговорен к трем годам тюрьмы за участие в протестах в Минске

В Беларуси суд приговорил гражданина Украины к трем годам исправительной колонии общего режима за участие в акциях протеста в Минске после президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Прокуратура заявила, что гражданин Украины Ф. в августе-сентябре 2020 года "в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций".

Кроме того, его обвиняют в создании и ведении Telegram-чата, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

"Выступая в роли организатора, Ф. подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера. В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тыс. рублей ", - сообщили в прокуратуре.

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Суд приговорил украинца к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и с конфискацией мобильного телефона.

Приговор суда не вступил в законную силу, он еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, ранее белорусский сайт "Зеркало" сообщил, что подсудимого зовут Михаил Ференц. Он уроженец Донецка, с 2012 года живет в Беларуси. Украинца задержали 16 сентября прошлого года и сначала хотели выслать из Беларуси, но потом передумали.

На суде Михаил отказался давать показания, поэтому зачитали протоколы допроса, где было написано, что молодой человек решил создать чат и наносить изображения таракана, "Погони" и надписи "Дави режим по пути". Знакомым писал радикальные вещи, например: "Нужно громить авто правоохранителей, создавать макеты взрывных устройств". Был создателем чата "Смелые люди", администрировал еще несколько.

МИД Украины ранее требовал освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Ференц будет подавать аппеляцию.

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Автор: 

Беларусь (7891) тюрьма (823) украинцы (3863)


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Какие, всё-таки, мелочные эти белорусы.
Подумаешь, 2,5 тыс рублей - копейки.

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04.10.2021 14:20 Ответить
Кулєба, займайся цим нашим співвічизником! А не Карлсоном, в якого паспортів - що блох в суки!
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04.10.2021 14:25 Ответить
Беларусь под Россию легла еще очень давно. Пашу Гриба отдала и спросу с нее Гетьман никакого не взял. Бульбан уверовал в свою безнаказанность.
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04.10.2021 14:31 Ответить
Давайте по сути. Нечего ходить нам в Минск и революции делать. Это их личное дело, белорусы делают революцию молчаливым стоянием на коленях с цветами либо пляской вокруг ОМОНа. Их выбор.
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04.10.2021 14:33 Ответить
І от воно варте було того?!
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04.10.2021 14:42 Ответить
Упіймати в Україні якогось гебнюка або мусора лукашистського і обміняти на нашого громадянина.
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04.10.2021 15:15 Ответить
наприклад, боцмана
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04.10.2021 15:50 Ответить
посмотрим... чем наш мид ответит..... вангую - кулеба молча утрется.....
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04.10.2021 18:15 Ответить
 
 