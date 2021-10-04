Сегодня новый посол Грузии даст Украине дополнительную информацию по делу Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сегодня может дать дополнительные разъяснения по делу Михеила Саакашвили украинской стороне. В Грузии подтверждают, что по этому делу уже были контакты с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi.

"Сегодня наш новый посол в Украине вручит копии верительных грамот в МИД Украины и, при необходимости, дополнительную информацию по делу Михеила Саакашвили", - ответил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани относительно выдачи его Украине.

По его словам, человека можно выдать, если он совершил уголовное преступление в этой стране.

"Что касается наших отношений с украинцами, то у нас очень хорошие, плодотворные контакты. На уровне премьер-министра, министра иностранных дел у нас тоже была коммуникация по этому вопросу", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что на днях Министерство иностранных дел Украины уже обращалось за разъяснением по инциденту с Саакашвили в грузинское посольство.

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Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания Саакашвили.

Бывшего президента задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов. Саакашвили содержится под стражей, поскольку в отношении него вынесен приговор к тюремному заключению.

МИД Украины уже заявил о намерении защищать его, поскольку он является украинским гражданином.