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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина должна открыть правовой фронт по документированию насильственной паспортизации в ОРДЛО, а не ограничиваться заявлением о недоверии к "выборам" в РФ, - Мамедов

Украина должна открыть правовой фронт по документированию насильственной паспортизации в ОРДЛО, а не ограничиваться заявлением о недоверии к

Украина не должна ограничиваться лишь заявлением о недоверии к "выборам" в Госдуму РФ или нотой протеста, а открыть новый правовой фронт борьбы или хотя бы активизировать уже запущенные процессы.

Об этом пишет в своем блоге на УП заместитель генпрокурора, кандидат юридических наук Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина, ЕС, США, Великобритания, Турция, Грузия не признали результаты "выборов" в госдуму РФ из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Поэтому политическая позиция цивилизованного мира зафиксирована: это грубое нарушение международного права и украинского законодательства. Однако такая политическая позиция должна быть подкреплена надлежащей правовой оценкой этих действий страны-агрессора, а для Украины сверхважно развернуть правовой фронт войны по направлению противодействия РФ в паспортизации наших граждан на Донбассе", - отмечает он.

По его словам, во-первых, украинская правоохранительная система должна наладить системное документирование фактов паспортизации на Донбассе с целью доведения ее принудительного характера со стороны оккупационных администраций.

Мамедов подчеркивает, если автоматическая и принудительная паспортизация жителей Крыма очевидна для мира, фактически закреплена в законодательстве РФ и уже сейчас является предметом рассмотрения в Международном суде ООН и ЕСПЧ, то факты угрожающе нарастающей якобы "добровольной" паспортизации наших граждан на Донбассе должны быть задокументированы и должны получить надлежащую правовую оценку.

"Такая политика паспортизации - не только вызов для безопасности нашей страны и дальнейшей реинтеграции наших граждан из данных оккупированных территорий, но и вызов в контексте правовой войны. Доказать в судах нарушения норм международного права в этом кейсе будет сложнее, чем в крымском. А значит это еще больше нуждается в качественной и профессиональной работе национальной системы правоохранительных органов, привлечении соответствующих экспертов",  - пишет он.

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Мамедов также выразил надежду, что начатая работа по действиям РФ на Донбассе будет доведена до логического финала и все факты будут переданы в Международный уголовный суд.

Во-вторых, по его словам, важно проанализировать факты насильственной паспортизации жителей ОРДЛО на предмет возможных нарушений Европейской конвенции о правах человека.

"Поэтому в случае качественно задокументированных Украиной доказательств такой системной политики РФ по навязыванию своего гражданства жителям Востока и оценки его последствий, это может также стать основанием для обращений в ЕСПЧ относительно данных нарушений. Для Украины важно в целом предоставить соответствующую правовую оценку тому, что произошло в сентябре 2021 года в виде "волеизъявления" на наших оккупированных территориях. Участников событий, свидетелей и жертв более чем достаточно, как и информации. Это важно как в контексте доказания в международных судах наличия у нас войны именно с РФ на Донбассе, так и в контексте оценки ущерба, к которому приводит такая фактически принудительная паспортизация", - продолжает он.

И, в-третьих, по словам Мамедова, граждане Украины на оккупированных территориях должны знать, что даже имея паспорт РФ, они не теряют гражданства и связи с государством Украина. Принудительная паспортизация, развернутая РФ на всех оккупированных территориях, и ее последствия в виде уничтожения украинской идентичности, депортаций и т.д. - это международное преступление и украинские органы прокуратуры уже квалифицировали его как нарушение законов и обычаев войны.

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"А, следовательно, жители оккупированных территорий, которые должны делать сложный выбор и получать паспорта страны-агрессора - не преступники, а пострадавшие и их не ждет уголовное преследование", - резюмировал он.

Автор: 

выборы (24728) Госдума (1261) оккупация (10137) паспорт (1180) Донбасс (26956) Мамедов Гюндуз (115) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+1
Да и вообще больше шума нужно делать. Кацапы из пальца высывают океаны дерьма при желании.
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04.10.2021 15:17
+1
там еще есть работа?
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04.10.2021 15:25
+1
Ну ,а как там выживать ? Глупости говорите. Побросать дома,нажитое и выехать ? Вы станете переселенцев устраивать,обеспечивать жильем ? Конечно же нет. Ну и как им быть ? Не все хотели бардака. Далеко не все.
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04.10.2021 15:27
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Да и вообще больше шума нужно делать. Кацапы из пальца высывают океаны дерьма при желании.
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04.10.2021 15:17 Ответить
А что такое "насильственная паспортизация"? Насильно приводят и приковывают паспорт наручниками?
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04.10.2021 15:17 Ответить
Представь себе - с работы увольняют. И не устроишься без аусвайса.
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04.10.2021 15:19 Ответить
Бедненькие, не дают им поработать на оккупантов с украинским паспортом.
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04.10.2021 15:22 Ответить
Ну ,а как там выживать ? Глупости говорите. Побросать дома,нажитое и выехать ? Вы станете переселенцев устраивать,обеспечивать жильем ? Конечно же нет. Ну и как им быть ? Не все хотели бардака. Далеко не все.
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04.10.2021 15:27 Ответить
Так в чём проблема? Оккупант разумеется выдаёт свои аусвайсы, на то он и оккупант. Не хочешь не бери, работай в своём огороде, где насилие?
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04.10.2021 15:30 Ответить
Как быть учителю,врачу,инженеру,живущим в квартирах ? Не смешите.
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04.10.2021 15:34 Ответить
По поводу огорода. - С шести соток за сезон можно выдавить максимум штуку евро )) И то,если будет качественный продукт без химии.
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04.10.2021 15:37 Ответить
там еще есть работа?
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04.10.2021 15:25 Ответить
Работа есть. Жизнь плохая. Но не критическая. Особой разницы с Украиной к сожалению нет. Учитывая коммуналку,газ,бензин и т.д. Кто приспособился добывать вторую пенсию ,вообще получается в лучшем положении от украинца.
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04.10.2021 15:30 Ответить
враньё
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04.10.2021 15:43 Ответить
Если вы про шахтеров,то да. Их вывозят на раху. Шахты закрываются. Заводы тоже полуживые. Но никто не возмущается. Запуганы.
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04.10.2021 15:54 Ответить
Поясніть, що мається на увазі під насильницькою паспортизацією. Чи вимагают відмови від українського паспорту при видачі російського?
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04.10.2021 15:31 Ответить
Бюджетників, вчителів, лікарів під погрозою звільнення примушують отримувати паспорти «ДНР» і Немитої Орди.
Українські паспорти не забирають.
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04.10.2021 16:01 Ответить
Пфф хто б відмовився від зайвого паспорту? Теж мені насилля. Ще й дві пенсії мабуть можна отримувати.
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04.10.2021 16:11 Ответить
Зеля сознательно замалчивал эту проблему, как ему Ермак и велел, в принципе, а то путя ещё расстроится, перемирие и так далее, ну знаете
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04.10.2021 16:31 Ответить
Наші гівнополітики самі до цього не можуть додуматись.Взяли моду у задньоприводних европейців жалісно скавчати.А треба діяти професійно і жорстко
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04.10.2021 16:47 Ответить
У генпрокурорши сейчас другая задача - как бы не слететь вслед за вице-президентом. Тот в Италии спрячется, а этой дорога в казённый дом может привести
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06.10.2021 10:02 Ответить
 
 