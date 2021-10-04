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таможня (1925) Острикова (44)

Импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м, - Острикова

Импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м, - Острикова

Таможенные органы не радуют сентябрьскими показателями. Тенденция роста импорта и уменьшение таможенных пошлин в отношении этого импорта остается.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"Перевыполнение плана в сентябре было аж на 0,1%, или на 60 млн грн. При плане в  40,4 млрд грн, в общий фонд Госбюджета собрано 40,5 млрд грн. Это на 50% больше чем в прошлом году (27,0 млрд грн). Но хорошо, что хоть есть такое минимальное перевыполнение плана.

Однако есть проблема: налогооблагаемый импорт с аналогичного периода прошлого года вырос на 56%.

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В сентябре 2020 года импорт был $4,36 млрд, таможенные сборы - $1,23 млрд, налоговая нагрузка - 0,282 доллара сборов на 1 доллар налогооблагаемого импорта.

В сентябре 2021 года он составил $6,82 млрд, при этом таможенных платежей было собрано на сумму $1,79 млрд (на 46% больше относительно 2020 года), что соответствует налоговой нагрузке в 0,262", - отметила Острикова.

По ее словам, если бы таможенные сборы выросли так же как импорт на 56%, то в сентябре 2021 года было бы дополнительно собрано в бюджет $130 млн, или 3,5 млрд грн.

Также смотрите: "Схемы" на Киевской таможне: Подакцизные товары под видом несопровождаемого багажа оформляли в "Борисполе". Задержаны двое человек, сумма взятки - $5 тыс. ФОТО

Эти "дополнительные" деньги, например могли бы позволить Пенсионному фонду не увеличивать долг перед Казначейством, который в сентябре снова вырос на 1,1 млрд грн.
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Топ комментарии
+6
Зате радують ларьки з контрабасом по всій Україні. У нас ларьок з контрабандними цигарками просто через дорогу від мусарки поряд з податковою. Хазяїн- батько одного зі ;Слуґ народа;.
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04.10.2021 15:31
+2
Какая таможня ,то малина воровская ... можно смело сажать ВСЕХ ,не ошибёшься ..
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04.10.2021 15:31
+2
Кого-то не радуют, а кого-то очень даже радуют.. налом!
Особенно офшорного уклониста....
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04.10.2021 15:33
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Зате радують ларьки з контрабасом по всій Україні. У нас ларьок з контрабандними цигарками просто через дорогу від мусарки поряд з податковою. Хазяїн- батько одного зі ;Слуґ народа;.
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04.10.2021 15:31 Ответить
какой город?
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04.10.2021 15:32 Ответить
Киев.
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04.10.2021 15:33 Ответить
Киев, возле Кишени на Декабристов 2А есть такой же ларек с сигаретами по 27-40грн.
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04.10.2021 15:39 Ответить
Українських митників всього-навсього до 10 тис. чол. Вони наповнюють 25-30% держбюджету. При цьому середня зарплата інспектора-митника трохи більше 10 тис. гривень. За ці гроші варто рвати попу? Якщо митний підрозділ перевиконує річний план по зборам/платежам, то на наступний рік план збільшують приблизно на таку ж суму, але не факт, що його знову вдасться виконати. За це варто рвати попу? Переатестації проводяться щороку, інколи двічі на рік. При цьому шансів у профі залишитися на роботі невеликі, адже місць мало, а блатних неуків дохріна. За таких умов варто рвати попу на роботі?
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04.10.2021 16:17 Ответить
будь-яке місто, пане майор.
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04.10.2021 16:08 Ответить
Тут надо выбирать, или борьба, или дешевые сигареты. В любом случае пострадает лох, который заплатит из своего кармана, и которому не достанется НХя при любых раскладах.
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04.10.2021 15:34 Ответить
Нужно было в 2019 не бить горшки с табачными корпорациями. И налоги бы были и проблем меньше.
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04.10.2021 15:36 Ответить
Возле каждого метро на раскладках... Это пздц, такого еще не было
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04.10.2021 15:39 Ответить
Какая таможня ,то малина воровская ... можно смело сажать ВСЕХ ,не ошибёшься ..
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04.10.2021 15:31 Ответить
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04.10.2021 15:31 Ответить
Остальное украдено. Диджитализация-что вы хотите?
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04.10.2021 15:33 Ответить
Кого-то не радуют, а кого-то очень даже радуют.. налом!
Особенно офшорного уклониста....
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04.10.2021 15:33 Ответить
Ну это они бюджет не радуют,а карманы зеленого ворья таки возрадовались.Слава Зе.
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04.10.2021 15:33 Ответить
Зато"цены" нарид радуют все больше больше. Надеюсь, что кто голосовал по-приколу сейчас бьются в падучей от смеха.
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04.10.2021 15:33 Ответить
так ведь поцЗедент санкции ввел против таможенников??
или ему ввели денег на Кипр таможенники??
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04.10.2021 15:36 Ответить
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04.10.2021 15:37 Ответить
Интересно, что по этому поводу думает господин ПУДРИК?
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04.10.2021 15:37 Ответить
У господина пудрика треснуло его свинячье рыло. Как раз зашивают.
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04.10.2021 15:46 Ответить
импорт вырос на 56% - сборы не увеличились. Таможня = Велике Будівництво.
Со всего, что попадает в их поле зрения зебилы стригут зеленую ставку в 40%.
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04.10.2021 15:37 Ответить
Ьор
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04.10.2021 15:54 Ответить
все iнше пiшло до каси Володимира Пандорського на боротьбу iз зубожiнням.
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04.10.2021 16:00 Ответить
Дєнь ото дня растьот процент жироов у маслі...
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04.10.2021 16:19 Ответить
То фсьо ФОПы без РРО "виноваты"! Это они не отчитываются за каждый проданный презерватив в налоговую и именно это толкает таможню брать взятки за контрабанду! Ох уж эти мне ФОП-овцы, вообще на них управы нет
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04.10.2021 16:58 Ответить
 
 