Импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м, - Острикова

Таможенные органы не радуют сентябрьскими показателями. Тенденция роста импорта и уменьшение таможенных пошлин в отношении этого импорта остается.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"Перевыполнение плана в сентябре было аж на 0,1%, или на 60 млн грн. При плане в 40,4 млрд грн, в общий фонд Госбюджета собрано 40,5 млрд грн. Это на 50% больше чем в прошлом году (27,0 млрд грн). Но хорошо, что хоть есть такое минимальное перевыполнение плана.

Однако есть проблема: налогооблагаемый импорт с аналогичного периода прошлого года вырос на 56%.

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В сентябре 2020 года импорт был $4,36 млрд, таможенные сборы - $1,23 млрд, налоговая нагрузка - 0,282 доллара сборов на 1 доллар налогооблагаемого импорта.

В сентябре 2021 года он составил $6,82 млрд, при этом таможенных платежей было собрано на сумму $1,79 млрд (на 46% больше относительно 2020 года), что соответствует налоговой нагрузке в 0,262", - отметила Острикова.

По ее словам, если бы таможенные сборы выросли так же как импорт на 56%, то в сентябре 2021 года было бы дополнительно собрано в бюджет $130 млн, или 3,5 млрд грн.

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Эти "дополнительные" деньги, например могли бы позволить Пенсионному фонду не увеличивать долг перед Казначейством, который в сентябре снова вырос на 1,1 млрд грн.