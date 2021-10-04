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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) протест (5834) Саакашвили (3210)

Сторонники Саакашвили вышли с протестом под здание тюрьмы в Рустави, требуя освободить экс-президента Грузии

Сторонники Саакашвили вышли с протестом под здание тюрьмы в Рустави, требуя освободить экс-президента Грузии

Сторонники оппозиции в Грузии проводят в эти часы акцию у тюрьмы в городе Рустави с требованием освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Люди на акции держат в руках государственные флаги Грузии и скандируют: "Миша", "Миша". Число участников акции увеличивается, многие из них прибыли в Рустави на автомобилях.

"Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали в Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения", - сказал журналистам Петр Цискаришвили, участник акции, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является Саакашвили.

Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном, инцидентов не было.

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Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания Саакашвили.

Бывшего президента задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов. Саакашвили содержится под стражей, поскольку в отношении него вынесен приговор к тюремному заключению.

МИД Украины уже заявил о намерении защищать его, поскольку он является украинским гражданином.

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Топ комментарии
+6
Плювати на істеричку.
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04.10.2021 15:37
+5
Подивимось на реальну підтримку, якщо за нього вийде 300 000, буде дивно, де вони були на виборах?
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04.10.2021 15:53
+4
может он давно тю тю, улетел
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04.10.2021 15:38
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04.10.2021 15:37 Ответить
наверна мышка посидит
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04.10.2021 15:38 Ответить
может он давно тю тю, улетел
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04.10.2021 15:38 Ответить
Свободу опозиции ! ))
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04.10.2021 15:40 Ответить
он видимо понял что Украина обречена. а в Грузии есть шансы. и как здравомыслящий человек выбрал дорогу, где будет результат.
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04.10.2021 15:42 Ответить
Ну да, у них з Навальним буде один результат.
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04.10.2021 15:48 Ответить
время покажет. грузия не россия. там ворота тюрьмы быстро выломают. вот выйдет тысяч 300 людей и что? кто и как их остановит? грузины не росияне и не мыши. они долго жевать сопли не будут...
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04.10.2021 15:51 Ответить
Подивимось на реальну підтримку, якщо за нього вийде 300 000, буде дивно, де вони були на виборах?
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04.10.2021 15:53 Ответить
Speshu otmetit, chto v realnosti, seichas v podderzhku Mishiko vishlo okolo 150 chelovek
Mishka-Podkidysh uzhe ne tot.
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04.10.2021 16:29 Ответить


шах и мат
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15.10.2021 14:42 Ответить
Парасюки з Семенченками підтягнулись.
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04.10.2021 15:44 Ответить
Зачем? Вечный борец должен иногда отдыхать на нарах.
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04.10.2021 15:46 Ответить
И сколько там собралось? Сотня хоть есть?
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04.10.2021 15:51 Ответить
Та це вже "збитий льотчик", при цьому ще й парашут не розкрився.
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04.10.2021 15:53 Ответить
Про мишу уже можно начать забывать...
Ну еще максимум месяц о нем будут писать...и на этом все закончится...
Мишка сам..по дурости своей ...попал по полной...
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04.10.2021 16:02 Ответить
правильно. молодцы.
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04.10.2021 16:35 Ответить
главное их не трогать
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04.10.2021 17:09 Ответить
Вор должен сидеть в тюрме 😆👍🏼
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04.10.2021 17:24 Ответить
 
 