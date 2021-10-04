Сторонники Саакашвили вышли с протестом под здание тюрьмы в Рустави, требуя освободить экс-президента Грузии

Сторонники оппозиции в Грузии проводят в эти часы акцию у тюрьмы в городе Рустави с требованием освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Люди на акции держат в руках государственные флаги Грузии и скандируют: "Миша", "Миша". Число участников акции увеличивается, многие из них прибыли в Рустави на автомобилях.

"Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали в Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения", - сказал журналистам Петр Цискаришвили, участник акции, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой является Саакашвили.

Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном, инцидентов не было.

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Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Грузии из-за задержания Саакашвили.

Бывшего президента задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов. Саакашвили содержится под стражей, поскольку в отношении него вынесен приговор к тюремному заключению.

МИД Украины уже заявил о намерении защищать его, поскольку он является украинским гражданином.