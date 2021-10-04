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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27371) отставка (3145) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков считает "объективно невозможным" рассмотрение вопроса о его отставке с поста спикера Рады на текущей неделе

Разумков считает

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера не может появиться на повестке дня текущей недели.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Объективно - нет (на текущей неделе этот вопрос не может появиться - ред.). Даже если сегодня поступят подписные, то физически провести аудит Счетной по смете, провести отчет председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно", - сказал Разумков.

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Вместе с тем он подчеркнул, что не будет затягивать с вынесением этого вопроса на рассмотрение в парламенте.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

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Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
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Топ комментарии
+7
Сериал "Закон урода" продолжает пополняться новыми сериями...
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04.10.2021 15:49
+4
Этот жабогадюкинг мне определённо нравится
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04.10.2021 15:41
+4
Используя законные средства просто заставь гнид следовать закону во всех сферах по всей стране - и фсё - ты войдёшь в историю.
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04.10.2021 15:53
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Дайте еще недельку приборохлиться, а то внукам не хватит)
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04.10.2021 15:38 Ответить
все у зеленых присуг фейковое
и законы,и санкции и отстаки..
иллюзия обмана
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04.10.2021 15:40 Ответить
Этот жабогадюкинг мне определённо нравится
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04.10.2021 15:41 Ответить
Давай Димон, иди с добром!)
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04.10.2021 15:41 Ответить
смотри, опять не промахнись, завтра и исключат
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04.10.2021 15:41 Ответить
Якось вже ВР відсторонювала Ткаченка О.М. Ото цирк був...
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04.10.2021 15:43 Ответить
Сериал "Закон урода" продолжает пополняться новыми сериями...
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04.10.2021 15:49 Ответить
Хоть и не люблю я Димона - но ща на его стороне.
Димон, ипи мозги гнидам-однопартейцам - пусть на гавно исходят. И твой авторитет будет расти.
Назло гандонам сиди и требуй соблюдения законов - всё что от тебя требуется.
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04.10.2021 15:52 Ответить
Используя законные средства просто заставь гнид следовать закону во всех сферах по всей стране - и фсё - ты войдёшь в историю.
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04.10.2021 15:53 Ответить
думаю его шаги по вхождению в историю еще впереди
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04.10.2021 19:03 Ответить
оце так, виδлядок, який допоміг іншому виδлядку стати президента щось там варнякає про регламент? Митянчик, а що там по турборежиму? Чи не ти, падло його придумав?
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04.10.2021 15:53 Ответить
Та не - то твои зе-гниды его придумали...
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04.10.2021 15:54 Ответить
мої? випий таблетку!
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04.10.2021 16:42 Ответить
ну так а чего ж ты на Димона гонишь? Димон ща требует соблюдения закона - этим мешает ускоренному узурпированию власти.
Ситуативный союзник. Враг моаго врага - мой друг.
А ты на чьи жернова льёшь? (риторический вопрос - еднаймося)
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04.10.2021 17:27 Ответить
спиратися на гнилу істоту? Це не той план який нам потрібен
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04.10.2021 17:35 Ответить
использовать в своих целях...
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04.10.2021 18:12 Ответить
у чому конкретно полягая твоя пропозиція? Діяти по Закону чи по ЗЕкону? Адже третього не дано
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04.10.2021 19:05 Ответить
От цікаво, які ж то виδлядки тих виδлядків у владу привели?
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04.10.2021 15:58 Ответить
Смішно, коли боти свиночолого захищають соратника зелешмарклі.
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04.10.2021 16:44 Ответить
Просте ж запитання, а тобі знову сивочолий в штани насрав. І коли ж то він то встигає? До речі, ти сам, придурку, їх тими виδлядками назвав. Ну тих, хто тим виδлядкам допоміг прийти у владу. Вже й не пам`ятаєш? А що так, проблеми? О тож...
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04.10.2021 16:48 Ответить
ага, бо тілько зеленорилі ще тримаються за офшорногоо зрадника- тупенько так, за темниками ,,, І так сойдьот - вони себе скро усі скопом потоплять... ОПУщені Подоляки їм у поміч
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04.10.2021 19:35 Ответить
ZE-свинорилим краще стулити пельку бо в них хто не шанує ЗЕлупу завжди порохобот.
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04.10.2021 20:48 Ответить
А для большевицького монозброду пофіг та об`єктівність. От захочуть і зроблять. Їм плювати на регламент, закон і, ваагалі, на ту ВР. Як з ОПи накажуть, так і буде.
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04.10.2021 15:57 Ответить
а там гульк - тоже й белингкет разродиться, й що, Разумков залишить Україну на зрадників ?
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04.10.2021 19:33 Ответить
Мені чхати на Разумкова, але Зеленський його відсторонить від посади бо є сраколизи з довшими та приємнішими для зеленої дупи язиками.
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04.10.2021 20:44 Ответить
 
 