Разумков считает "объективно невозможным" рассмотрение вопроса о его отставке с поста спикера Рады на текущей неделе
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что объективно вопрос об отзыве его с поста спикера не может появиться на повестке дня текущей недели.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Объективно - нет (на текущей неделе этот вопрос не может появиться - ред.). Даже если сегодня поступят подписные, то физически провести аудит Счетной по смете, провести отчет председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно", - сказал Разумков.
Вместе с тем он подчеркнул, что не будет затягивать с вынесением этого вопроса на рассмотрение в парламенте.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.
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