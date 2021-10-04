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арест (10435) избиение (9754) Нацполиция (16189) суд (24814) Чернигов (862) мера пресечения (421)

Суд арестовал на 2 месяца первого подозреваемого в смертельном избиении полицейского в Чернигове, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 4 октября, Деснянский районный суд Чернигова избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Также сегодня суд избирает меру пресечения еще трем подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который унес сумку одного из пострадавших.

Суд арестовал на 2 месяца первого подозреваемого в смертельном избиении полицейского в Чернигове, - Нацполиция 01

Напомним, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Читайте также: Смертельное избиение полицейского в Чернигове: суд избирает меру пресечения подозреваемым. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+20
Вони більше не повинні жити серед людей,
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04.10.2021 16:07
+20
По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
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04.10.2021 16:46
+16
Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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04.10.2021 15:55
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Почему не ночной домашний арест? Тем мусорам которые расстреливали людей на Майдане им ночной домашний арест или подписку давали. То же самое касается чиновников убивавших людей.
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04.10.2021 15:47 Ответить
по качану
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04.10.2021 17:14 Ответить
Даже моя буйная фантазия сейчас не способна подсказать мне как именно я умертвлял бы это зверье, но я бы извратился на все 1000%.😬
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04.10.2021 15:55 Ответить
Хлопцям.. Треба ордени. Дати.. За знешкодження 2 представників особливо небезпечного ОЗУ,, поліціція'' на руках яких бвиства пасажирів автомотранспорту з бойової зброї, ізнасилування в віділку і кагарлику, розстріл дітей на дитячих площадках.. Та багато інших злочинів.. І повірте героїв ставатиме більше
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04.10.2021 16:24 Ответить
И все это совершили эти двое, да дебилушка?
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04.10.2021 16:39 Ответить
Родич цих малолітніх паскуд?
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04.10.2021 16:50 Ответить
На хлопчика чекають цікаві два місяці, менти не пробачать.
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04.10.2021 15:58 Ответить
А ти б пробачив?
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04.10.2021 16:09 Ответить
Та ні напевне.
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04.10.2021 16:15 Ответить
То тоді коли убють наступних мусорів, не треба дивуватися
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04.10.2021 16:26 Ответить
Вони більше не повинні жити серед людей,
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04.10.2021 16:07 Ответить
На зону этот урод "заедет" на белом коне, к сожалению... Там такая статья (убийство полицейского) в почёте.
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04.10.2021 16:12 Ответить
Дожити ще треба до зони.
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04.10.2021 16:16 Ответить
Дожити дадуть, але опустять. І вже 15 років в статусі "опущеного" оце і буде "настоящая жізнь і смєрть Хоакіно Мурієти".
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04.10.2021 19:39 Ответить
Якщо отримають довічне,то нема ніякої різниці кого вбили,а в перспективі що так воно і буде,бо судді за мусорів карають більше.До великого жалю у нас життя коштує по різному.
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04.10.2021 16:22 Ответить
Зараз вже цих всіх панятій майже немає.
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04.10.2021 16:40 Ответить
не факт
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04.10.2021 17:22 Ответить
Такі молоді і такі жорстокі і знають, як убивати.
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04.10.2021 16:23 Ответить
Просто мусора дуже наглі... Чомусь до цього часу вони кікого не убивали..
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04.10.2021 16:27 Ответить
Тобі потрібно негайно пройти психічну перевірку, у тебе явно з головою проблеми.
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04.10.2021 16:58 Ответить
А що там знати? Це ж не математика - удар з ноги 20 разів в голову і отримаєш труп.
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04.10.2021 19:41 Ответить
Очень хотел на его рожу посмотреть …
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04.10.2021 16:27 Ответить
шестеро п'яних малоліток, шестеро зкацапленого непотребу побили до смерті поліцейських, які зробили їм зауваження поводитися тихіше в супермаркеті

30-річний капітан поліції Артур Єрохін з сім'єю
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04.10.2021 16:30 Ответить
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04.10.2021 16:32 Ответить
полосочка у пацанів змістилась з уголока на очі.
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04.10.2021 17:17 Ответить
вот не знаю сути, но просто так как побили НЕ бьют.

либо копьі бьіковали по своей привьічке, либо сделали крупную подлянку людям, ибо на моей памяти куча раз копьі убивали людей просто так- они думали что они боги...
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04.10.2021 16:39 Ответить
По перше вони були у цивільному ,і тут ніхто не захищає поліцаїв,а питання в тому що так по звірячому не можна і таке не можна пробачати а карати довічним позбавленням волі не залежно від того кого вони вбили. Вони вже ніколи не стануть людьми.
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04.10.2021 16:46 Ответить
А чи були вони людьми? Ці шакалята любого затопчуть,хто їм не сподобається.А тим,хто почне співати про те,що "Это же дети или 4 парней" я їм бажаю зустріти таких"детей-виродків"в нічний або вечірній час ...Тоді вони на собі відчують що таке ці "дети"...Думаю,що думка в цих "захисників" радикально зміниться...
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04.10.2021 19:56 Ответить
У тебя какой-то неконтролируемый поток сознания: "быковали, подляны, убивали просто так". Явно ищешь повод оправдать звериное убийство лежачего человека, "правильной" дорогой идешь.
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04.10.2021 17:04 Ответить
ми так і далі думаємо
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04.10.2021 17:20 Ответить
ти *******. БАЖАЮ ТОБІ ВІДЧУТИ ТЕ САМЕ, ЩО ВІДЧУЛИ ТІ ''БИКОВАВШИЕ МУСОРА'', *******.
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04.10.2021 19:10 Ответить
Увага, на відео є жорстокі кадри!

вбивство -


https://radiotrek.rv.ua/news/u-chernigovi-pidlitki-do-smerti-zabili-policeyskogo-use-znimali-na-telefon-video-18_277036.html
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04.10.2021 18:37 Ответить
Судить нужно всех шестерых! А не только тех кто бил. Если вы хоть раз были в драке против большего количества людей, то знаете что даже так называемые свидетели обычно помогают в драке тем кто непосредственно бьет+подначивают+потом еще могут помочь добить когда все сделано другими
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04.10.2021 18:44 Ответить
Цей біомусор повинен бути утілізований як сміття!!! І не важливо над ким вони глумилися, били, вбивали...
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04.10.2021 19:02 Ответить
ПОДОНКИ УБЛЮДОШНЫЕ!!!
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04.10.2021 19:06 Ответить
Сколько же дебилов отмороженных в нашей стране...
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04.10.2021 19:15 Ответить
Якщо поліцейські (всі) залишать в живих винних то вони самі собі підписують вирок. В усьому світі не вбивають поліцейських не тому що їх ******* або поважають а тому що смерть за це завжди невідворотна. Так що батьки мають останні шанси попрощатись з тими мудаками яких виростили.
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04.10.2021 19:48 Ответить
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04.10.2021 20:38 Ответить
Цікаво. А що сталось? Нещодавно було, що вкрали 100 міліонів і застава смішна. А буває що і вбили когось і домашній арешт. А якщо стане відомо, що хтось з хлопців тих вболівальник Динамо? Прийдеться ж відпускати. Тобто тут ще нічого не зрозуміло. Звертався нещодавно в поліцію з заявою про злочин, так реєструють все, як звернення громадянина і щоб справу порушити треба в суд писати місяць заяви. А потім все одно нічого не роблять. Податки деруть гігантські. Зарплати в мєнтов не маленькі. Результат їх діяльності нульовий. І ще. В 01.00 ночі 17 ти річні хлопці не мають бути вдома? Якщо їм можна бухати до першої ночі, то чому дивуватись, що вони когось вбивають, час від часу. Якось все не так в Україні. Неправильне життя .
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04.10.2021 20:46 Ответить
Пацан к успеху шел. Теперь походу вся жизнь по тюрьмам пройдет.
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04.10.2021 22:34 Ответить
Надеюсь малописькам вкатают по полной.
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04.10.2021 22:39 Ответить
 
 