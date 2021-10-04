Суд арестовал на 2 месяца первого подозреваемого в смертельном избиении полицейского в Чернигове, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 4 октября, Деснянский районный суд Чернигова избрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Также сегодня суд избирает меру пресечения еще трем подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который унес сумку одного из пострадавших.
Напомним, что 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
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30-річний капітан поліції Артур Єрохін з сім'єю
либо копьі бьіковали по своей привьічке, либо сделали крупную подлянку людям, ибо на моей памяти куча раз копьі убивали людей просто так- они думали что они боги...
вбивство -
https://radiotrek.rv.ua/news/u-chernigovi-pidlitki-do-smerti-zabili-policeyskogo-use-znimali-na-telefon-video-18_277036.html