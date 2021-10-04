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Харьковщина уже завтра может оказаться в "красной" зоне карантина: в области критические показатели по госпитализации, - облцентр по контролю болезней

Харьковщина уже завтра может оказаться в

В Харьковской области уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Поэтому уже завтра регион может перейти в "красную" зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Объектив".

По словам директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любви Махоти, в регионе превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.

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"Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд", - сказала она.

В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

Как отметила Махота, для перехода в "красную" зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.

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Так оно и не удивительно. Был недавно в Харькове. Транспорт битком набит, а в масках единицы. Логично всё.
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04.10.2021 15:54 Ответить
учебные заведения не закрывать, ещё не всю заразу разнесли дети, в аптеках плохие отчисления и маски плохо продаются.
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04.10.2021 16:01 Ответить
Робяты, вы озвучивайте, что критическая госпитализация в Харькове возникнет уже при числе заболевших порядка 700 человек на полутора миллионный город. Ибо всего койкомест Вы выделили 920. Но в процентах естественно это смотрится страшнее.
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04.10.2021 16:08 Ответить
В дитячій клінічній лікарні Львівської області "Охматдит" наразі лікуються 41 хвора на коронавірус дитина. Це рекордна кількість для закладу за увесь час пандемії.

Про це пише https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4160728070723525 пресслужбу лікарні.

"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.
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04.10.2021 22:02 Ответить
tZE inform


@tZEinform



Сообщаем Зеленскому\Ляшко\Кузину В одессе закончились места в реанимационных отделениях больниц по COVId-19 Нет кислорода.



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04.10.2021 18:21 Ответить
Проблема,как и по всей Украине! Закрыли,все,что можно,оставив несколько больниц в областных центрах,и по логике вещей,диспетчер должен направлять скорые с больными в свободные отделения,но почему то направляют именно туда,где уже больницы физически не могут оказать услуги, а другие отделения полупустые.Все для красивой картинки о переполненных больницах.Есть изменившийся вирус,есть пневмонии,но если бы остались в райцентрах отделения,и там бы спокойно оказывали помощь,то никто бы и не заметил,что какая то эпидемия.А так,Капец!!! Больницы переполнены!!!
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05.10.2021 06:46 Ответить
В течении последних двух_трех месяцев в харьковской области,полная вакханалия на газовом рынке,неизвестные суммы оплаты за газ взятые с потолка,на сайте 104ua несколько месяцев обслуживание,никакой информации по показаниям,что передавал,очереди,жалобы...Я грешным делом подумал! Что скоро Харьковщина станет красной зоной.Похоже,что так. Следует ограничить свободу передвижения,пусть сидят дома,не бегают и не выясняют.
Газ-это бизнес серьезных людей.Короновирус вам в помощь.
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05.10.2021 06:18 Ответить
 
 