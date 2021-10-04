Харьковщина уже завтра может оказаться в "красной" зоне карантина: в области критические показатели по госпитализации, - облцентр по контролю болезней
В Харьковской области уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Поэтому уже завтра регион может перейти в "красную" зону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Объектив".
По словам директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любви Махоти, в регионе превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.
"Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд", - сказала она.
В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.
Как отметила Махота, для перехода в "красную" зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.
Пожалуйста, подождите...
Про це пише https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4160728070723525 пресслужбу лікарні.
"41 дитина з підтвердженим COVID-19 - це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років", - пише пресслужба.
@tZEinform
Сообщаем Зеленскому\Ляшко\Кузину В одессе закончились места в реанимационных отделениях больниц по COVId-19 Нет кислорода.
Газ-это бизнес серьезных людей.Короновирус вам в помощь.