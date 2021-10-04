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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Выборы в Грузии: ЦИК посчитал все голоса - правящая "Грузинская мечта" набирает более 46%, "Единое национальное движение" Саакашвили - 30%

Выборы в Грузии: ЦИК посчитал все голоса - правящая

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Грузии, которые прошли 2 октября. По результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,69%, а созданная Михеилом Саакашвили оппозиционная сила "Единое национальное движение" поддержали 30,7% избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Третье место на местных выборах занимает партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Его политсила "За Грузию" получила поддержку 7,8% избирателей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экстрадиция Саакашвили в Украину, - юридическая чушь, - власти Грузии

Как проголосовали за другие партии:

  • "Лело" - 2,71%;
  • "Европейская Грузия" - 1,66%;
  • "Альянс патриотов Грузии" - 1,46%;
  • "Гирчи - больше свободы" - 1,44%;
  • "Лейбористская партия Грузии" - 1,38%;
  • "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" - 1,34%;
  • "Анна Долидзе - Для народа" - 0,85%;
  • "Алеко Элисашвили - Граждане" - 0,83%;
  • "Елена Хоштария - Дроа" - 0,61%.

Грузинская оппозиция рассматривает данное голосование как референдум, который должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать более 43 процентов голосов. Именно такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной 2021 года было подписано представителями правящей партии и оппозиции при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Топ комментарии
+14
Миша, ты попал
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04.10.2021 16:11
+8
черновол вчера писал что ОПа через кого то из слуг внушила инфу что в грузии полный развал спецслужб и его там ждут сторонники. ситуация "предреволюционная"
когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
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04.10.2021 16:20
+7
приплыл сулугуни
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04.10.2021 16:12
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Миша, ты попал
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04.10.2021 16:11 Ответить
"Мишка в прольоті" - нові конхвети із цукерні "Бариги"
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04.10.2021 16:18 Ответить
а Бу-бу-бу найближчі 6 років, як мінімум, буде смоктати рідненьку чурчхелу
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04.10.2021 16:20 Ответить
после перехода Мишкой границы Грузии, в стране появился не свойственный ее культуре очень короткий тост:

"Хорошо сидим !"
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04.10.2021 16:29 Ответить
приплыл сулугуни
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04.10.2021 16:12 Ответить
Интересно кто вложил ему в уши что все будет Ок?
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04.10.2021 16:16 Ответить
черновол вчера писал что ОПа через кого то из слуг внушила инфу что в грузии полный развал спецслужб и его там ждут сторонники. ситуация "предреволюционная"
когда оно всплыло в тбилиси охренели даже его сторонники
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04.10.2021 16:20 Ответить
На границе тучи ходят хмуро
Край суровый тишиной объят
У высоких берегов Батума
Часовые Родины стоят
Часовые Родины стоят
Слушай! Да !!!

На траву легла роса густая
Полегли туманы у тайги
В эту ночь решила Мышка
Перейти границу у реки
Слушай! Да !!!

Но разведка доложила точно
И пошёл, командою взметён
По родной земле грузинской
Броневой ударный батальон
Броневой ударный батальон
Слушай! Да !!!
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04.10.2021 16:25 Ответить
Та да. Не даром же грузины поблагодарили украинские власти за содействие в аресте Саака. Судьба умеет учить с иронией. "Барыга" просто лишал гражданства и отсылал жить подальше в сытую Европу. Свои типа соратники сплавили в тюрьму. Надоело платить за закрытый рот. Опять-же в свете возможных досрочных выборов он здесь им совсем не нужон.
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04.10.2021 16:35 Ответить
да это была неуправляемая "бу-бу-бина" - могла и по своих "барыгах" шарахнуть
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04.10.2021 16:38 Ответить
Он же с клоунами работал,а там под айкосы все прекрасно.У нас лучше дороги чем в Нью-йорке, на первом месте в мире по строительству дорог,средняя зарплата 500 долларов ну и так далее,как у обкуренных.
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04.10.2021 16:21 Ответить
Ну кто-то же внушил этой чурчхеле,что она неприкасаемая.По приколу.Бе,бе,бе.
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04.10.2021 16:27 Ответить
И сколько ж теперь михо сидеть?
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04.10.2021 16:15 Ответить
6 лет по приговору.
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04.10.2021 16:17 Ответить
Ну это в случае если помилования не будет или ситуация иным образом не развернется.
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04.10.2021 16:18 Ответить
Ему еще по двум статьям светит,за незаконное пересечение границы Грузии ,ну и Украина если страна ,то то же обязана возбудить такое же дело,найдя тех кто организовал этому клоуну незаконный побег из Украины.
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04.10.2021 16:25 Ответить
Що за штука " незаконный побег из Украины", яка стаття?
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04.10.2021 16:27 Ответить
А ты сгоняй к нему с передачкой и поинтересуйся каким образом он границу Украины пересек и где?
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04.10.2021 16:30 Ответить
По любому з своїх паспортів, не пішки ж він йшов, просто цікаво яка різниця між "законним побігом" і "незаконним"?
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04.10.2021 16:32 Ответить
Законный это когда Ты быков проходишь паспортный контроль в установленных местах пропуска ,а потом бежишь в Грузию или Израиль.
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04.10.2021 16:36 Ответить
Козлов, коли проходиш паспортний контроль, це не побег.
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04.10.2021 16:37 Ответить
Бычара в том то и дело ,что он его не проходил и выехал из Украины в фуре с помидорами.Потому и побег,дошло?
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05.10.2021 08:50 Ответить
а еще побег от новой жены, неуплаченные алименты и прогулы в конторе "Сложные рога и простые копыта"
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04.10.2021 16:32 Ответить
"сложные рога и простые копыта" это пять!!!!!
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04.10.2021 16:33 Ответить
спасибо, но иначе эту контору и не назовешь !
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04.10.2021 16:34 Ответить
незаконное пересечение границы Украины
он не проходил ни таможенный ни пограничный контроль при выезде - выехал в грузовике в отделе где обычно стоит холодильник кузова
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04.10.2021 16:32 Ответить
Мишка ехал как крыс, нет как миш !
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04.10.2021 16:37 Ответить
на него еще незаконное пересечение границы повесили. и одно дело в стадии досудебного следствия. в сумме пятнашка корячится
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04.10.2021 16:21 Ответить
Два дела -- разгон и захват, растрата в особо крупных. Пересечение -- это уже три.
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04.10.2021 16:38 Ответить
А там суммируются сроки или поглощаются?
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04.10.2021 17:05 Ответить
могут и просуммировать. могут и через поглощение менее строгого более строгим. от суда зависит. и от того объединят эпизоды в одно дело или нет
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04.10.2021 17:16 Ответить
тепер можна включити пісню з олімпіади-80: до свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес
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04.10.2021 16:17 Ответить

пусть там и живет !
только чтобы нам не вернули !
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04.10.2021 16:27 Ответить
Сракашвили ,сейчас начнет просится обратно к своему дружку нелоху.Хотя нагадил тем кто дал этому аферисту убежище ,сбежал из Украины как крыса ,нелегально.
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04.10.2021 16:18 Ответить
причем здесь крыс ?

Мышка бежал как мыш
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04.10.2021 16:41 Ответить
результаты выборов показали что Михо будет сидеть минимум 6 лет, а также то что грузинов -совковых ватников в Грузии не меньше чем совковой малоросьни в Украине
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04.10.2021 16:19 Ответить
Результати підрахунку - це не зовсім те, що результати виборів.
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04.10.2021 16:54 Ответить
Миша не переживай, про Ясько есть кому позаботиться
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04.10.2021 16:20 Ответить
от ты завистник) Там большая любовь - дождется
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04.10.2021 16:23 Ответить
Мдя, 46 відсотків, Міхо програв, але через 6 років може ще раз спробувати.
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04.10.2021 16:23 Ответить
а може через 26, як Мандела
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04.10.2021 16:33 Ответить
это вообще были местные выборы. на парламентских ему ловить нечего
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04.10.2021 16:34 Ответить
Ті ж самі 30 відсотків.
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04.10.2021 16:37 Ответить
...с видом из тюрмы
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04.10.2021 16:40 Ответить
А шо с рабочим местом михиным, жирным? Кого туда теперь - Гнапа или Бигуса?
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04.10.2021 16:25 Ответить
Лещенка, как раз с поезда заедет в офис простых решений
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04.10.2021 16:27 Ответить
лещенко вроде насосал продолжение контракта в Укрзалізниці) Так шо он вряд ли.
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04.10.2021 16:39 Ответить
Леща и наемы. Могут еще сумасшедшую из Равы -русской. Там выбор недоразвитых очень большой.
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04.10.2021 16:28 Ответить
У тех уже все хорошо. Надо смотреть на голодных)
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04.10.2021 16:40 Ответить
по итогам выборов
- шоб вы понимали
- статья от 2014-го года, которая многое разъясняет

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml

Грузины и грузинцы

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04.10.2021 16:30 Ответить
Что-то пошло не так.
Где-то великий комбинатор-реформатор Михаил Ибрагимович Карслон просчитался.
Наверное, как всегда, ошибся с дозировкой кокса.
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04.10.2021 16:41 Ответить
кацапы и подкацапники в восторге.
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04.10.2021 16:42 Ответить
А підрахуй у Грузії такий само, як у нас у 2004-му і 2010-му?
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04.10.2021 16:55 Ответить
Мухувлоб прорахувався, прийдеться відсидіти срок за скоєні злочини. Така вона доля для хитрозбацаних. Не був покараний за прорив кордону в Україні і приниженню прикордонників- покараний за прорив кордону Грузії.
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04.10.2021 17:00 Ответить
волнуюсь за ясько. девка только жить начала и тут такое
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04.10.2021 17:17 Ответить
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу»
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04.10.2021 17:25 Ответить
Партія патріота і акціонера газпрома Іванішвілі перемогла партію агента кремля, ім'я якого навіть гидко згадувати.
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04.10.2021 17:47 Ответить
а все-таки 30% не мало. це не шарій і льочица
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04.10.2021 18:45 Ответить
Вот и усё. Карачун тебе, Церетели
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04.10.2021 23:21 Ответить
 
 