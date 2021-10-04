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поджог (1025) Польша (8140) украинцы (3784)

Трех граждан Украины задержали в Польше за поджог птицефермы и проникновение в магазин: Им грозит до 10 лет тюрьмы

Трех граждан Украины задержали в Польше за поджог птицефермы и проникновение в магазин: Им грозит до 10 лет тюрьмы

Трем мужчинам, один из которых является бывшим работником птицефермы, где бы совершен поджог, грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Полиция в Мазовецкого воеводства в Польше задержала украинца, бывшего работника птицефермы, который совместно с двумя другими лицами поджег сарай на территории хозяйства. Все они являются гражданами Украины, которых тоже подозревают в проникновении в местный магазин.

По словам полиции в Жирардуве, в воскресенье дежурный полиции получил сообщение о пожаре в хозяйственных зданиях на территории куриной фермы в селе Камион.

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Установлено, что возможной причиной пожара мог стать поджог. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них поджигает дом. После установления личности были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описаниям злоумышленников соответствовали двое из задержанных.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были выпившими. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Мужчинам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Нет слов...
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04.10.2021 16:22 Ответить
Обычно такое происходит,когда хозяин замутил зарплату. Радует другое - в Польше пробуждается чувство справедливости и достоинства у рабочего. А в Украине и за большие кидняки олигархов,будут молчать. У нас не судят. У нас убивают по тихому.
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04.10.2021 16:25 Ответить
Ахаха) Пьяные неадекваты борцы за справедливость. Хоть хфильм снимай) У меня за двором сегодня ночью алкашня футбольную коробку покромсала на сдачу метлома, но я уверен что они боролись с коррупцией в спорте или на худой конец с экспортом лома за границу.
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04.10.2021 16:31 Ответить
гвоздь в гроб безвиза....
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04.10.2021 16:25 Ответить
Польща дає робочі візи.
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04.10.2021 16:30 Ответить
Для тех кому дома не сидится
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04.10.2021 16:50 Ответить
 
 