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экспорт (872) металлолом (190) Каленков Александр (98)

Запрет на экспорт металлолома нужно вводить немедленно, промедление оставляет бюджет без денег, – эксперт

Запрет на экспорт металлолома нужно вводить немедленно, промедление оставляет бюджет без денег, – эксперт

Практически все страны с развитой металлургией оперативно ограничивают экспорт лома из-за роста спроса на это сырье.

  Очень хорошо, что украинские чиновники также инициировали запрет на экспорт лома. Теперь же важно, чтобы этот запрет как можно быстрее заработал.

Об этом заявил президент ОП Александр Каленков. "Европейский союз также рассматривает полный запрет лома со своей территории. Каждый день вывоза лома из Украины забирает деньги у украинских граждан – потому что в итоге в бюджет поступает гораздо меньше налоговых поступлений. Ведь тонна металла, экспортированная из Украины, приносит в пять раз больше поступлений, чем тонна лома, увезенного из страны", - пояснил Каленков в эфире телеканала "Украина 24". Он также подчеркнул, что срок до декабря 2022 года, на который инициируется ограничение, выбран неслучайно. "За это время мы разработаем некие долгострочные механизмы, чтобы решить проблему обеспечения стратегическим сырьем украинской металлургии", - резюмировал он.

Напомним, Министерство экономики инициировало запрет на экспорт лома до 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, этот запрет обеспечит увеличение объемов валового выпуска продукции в Украине на 2,49% (в денежном выражении - 65 млрд грн), валовой добавленной стоимости – на 1,6%, общего экспорта – на 5,7%. Также запрет поможет увеличить количество рабочих мест приблизительно на 194 тыс., в частности, в промышленности – на 115,9 тысяч. Металлургические ассоциации Украины приветствовали это решение Минэкономики и призвали принять его как можно скорее. В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на офшорных счетах они оставили не менее $8 млн. Всего за год сумма может достичь $100 миллионов.
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Топ комментарии
+6
Нехай ахмєтов закупить у васадзе запорожці..
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04.10.2021 16:34
+5
опять ахметкины "иксперды" вылезли из щелей - не желает барин платить реальную цену, желает все себе в карман. а про бюджет - так он с него больше берет, чем туда платит.
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04.10.2021 16:43
+3
платите за металлолом как те же турки к примеру и никто метал не будет вывозить с Украины
- или для гречкосеятелей это будет слишком жирно, да?
- нех баловать украинских сограждан деньгами, да?
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04.10.2021 16:36
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Ахметов не в состоянии покупать металлолом по мировым ценам?
Нищеброд!
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04.10.2021 16:33 Ответить
Вас хлебом не корми только дай на Ахметова по3,14здеть. Ахметову металлолома своего хватает и для его производств он особо-то и не нужен, не в тех количествах, как для электрометаллургии. Люди вам для сравнения другие страны приводят, намекают на распродажу в государственных масштабах, а вы как бараны на Ахметова пялитесь.)))
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05.10.2021 19:55 Ответить
Дайте ж зеленському продати металу по максимуму.
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04.10.2021 16:33 Ответить
Металлолом нужен Ахметову.
И нужен он ему дешевый.
Для получения прибыли.
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04.10.2021 16:36 Ответить
а це не партнер зеленського ?
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04.10.2021 16:37 Ответить
Для Ахметова партнёры все, кто при власти.
Ахметова политика не интересует, ему нужно бабло!
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04.10.2021 16:39 Ответить
Ну и что? Он платит налоги и зарплаты. Да, плохо, когда он лезет в политику, но если у него перестанут работать предприятия, он бедным не станет, а вот люди без работы останутся. Потому когда он хочет поставить своего премьера - ему надо давать по рукам. А когда ун ас за бесценок вывозят металлолом - по рукам уже другим надо давать. А то по этой логике пусть и лес вывозят
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06.10.2021 01:32 Ответить
Нет, ну не может быть партнером работодатель (работодатели, точнее их содружество)
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04.10.2021 16:59 Ответить
он нужен нашим предприятиям, которые работают и платят налоги в бюджет в чем смысл продавать его, чтобы в стране был дефицит!?
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05.10.2021 13:39 Ответить
Металлолом, лес-кругляк, янтарь, что там ещё по мелочи осталось? Лишь бы ничего с добавленной стоимостью
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06.10.2021 01:30 Ответить
Нехай ахмєтов закупить у васадзе запорожці..
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04.10.2021 16:34 Ответить
А откуда у Васадзе Запорожцы? Он уже давно забыл как они выглядят. Да и про АвтоЗАЗ он уже забыл, судя по состоянию завода и тому, как там идут дела, что громко сказано. Одна возня и попытки собрать пенсионеров на работу. )))
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05.10.2021 19:59 Ответить
платите за металлолом как те же турки к примеру и никто метал не будет вывозить с Украины
- или для гречкосеятелей это будет слишком жирно, да?
- нех баловать украинских сограждан деньгами, да?
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04.10.2021 16:36 Ответить
Касаемо вашего примера. Проданный туркам металлолом из Украины не вывозится. Просто переоформляются документы и он тут-же продается по турецким ценам, прямо на складах лома. Тут даже этикетки менять не нужно, как скажем на продуктах или других товарах.))) Еще при Порохе эти схемы раскрывались, когда из Херсона, прямо с поля везли польские помидоры в маркеты.))) И уголь белорусский везли из шахт Северодонецка и Лисичанска. А вы ведетесь на глупую пропаганду.)))
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05.10.2021 20:08 Ответить
****** как немедленно!!! 30 лет ******...и и ничего, а тут раз и все!!! Надо срочно вводит потому шо будит беда!!! Поздно вы господа всрались, уже все что могли баржами в турляндию отправили 20 лет назад!!!
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04.10.2021 16:39 Ответить
Притом сам же Ахметов с Пинчуком весь металолом и вывезли да еще от государства тоесть с наших карманов ПДВ получили. Двойной навар.
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04.10.2021 16:50 Ответить
Что за бред? Последний десяток лет они говорят о необходимости запрета на вывоз металлолома, потому что самим не хватает. Нафига ж бы они это делали, если бы продавали лом налево?
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06.10.2021 01:36 Ответить
Они говорят. А вы им верите что они говорят? Ахметов хочет оставаться монополистом. Переплавляет лом в чурки используя ворованную у нас електроенергию и чурки вывозит за бугор под видом готовой продукции. Еще и ПДВ получает от государства. Даже были журналистские расследования. Ну как дети...
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06.10.2021 08:29 Ответить
Серега, всрался это ты и именно только что. Потому как тридцать лет об этом говорят и пишут, ежегодно по несколько раз, а ты вот только прозрел, когда сзади и внизу у тебя тепленькое потекло.))) Лом везли и в Приднестровье, и в Венгрию с Румынией, и во Вьетнам, который свою металлургию еще в 90-х начал развивать, когда мы свою промышленность убивать стали. Так что иди подмойся и смени исподнее.)))
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05.10.2021 20:12 Ответить
опять ахметкины "иксперды" вылезли из щелей - не желает барин платить реальную цену, желает все себе в карман. а про бюджет - так он с него больше берет, чем туда платит.
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04.10.2021 16:43 Ответить
А сколько реальная цена и сколько он платит? Почему ЕАЭС собирается запретить вывоз лома? Казахстан, ЮАР, Россия и т.д.?
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06.10.2021 01:38 Ответить
Ежедневный эксперт от олигархов... Спасать надо Ахмет-хана...
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04.10.2021 16:44 Ответить
Ахала а у нас есть независимые эксперты или СМИ? Назовите хоть одног
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05.10.2021 13:47 Ответить
А разве я это сказал?
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05.10.2021 14:05 Ответить
Ага. Как етот ахметовский *експерд* беспокоится за бюджет Украины. Прям на слезу пробивает
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04.10.2021 16:45 Ответить
Біля прізвищ цих експертів треба писати історію їх експертних оцінок.
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04.10.2021 16:47 Ответить
А разве *експерт от Ахметова* не говорит само за себя о чьих интересах он беспокоится?
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04.10.2021 16:48 Ответить
То він експерт чи президент оп , головка Ахметова .
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04.10.2021 16:48 Ответить
Тоесть руда подорожала - получите +50% к изделиям из метала слету у нас. В чем трудность покупать лом по международным ценам?
ЕксПЕРД САМ утверждает работаем на экспорт!!! Тоесть ТАМ за бугром кому-то выгодно купить металолом, сделать изделия и там же продать, при этом расходы в эвро/баксах у них ВЫШЕ.
Что не так в условиях задачи?
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04.10.2021 16:57 Ответить
Сам-то понял условия задачи? Ты продаешь ресурс на сторону по дешевке, но при этом тебе этот ресурс самому необходим для развития. Ну чтоб как ребенку было уж совсем понятно, не беря сложности экономики во внимание. Тебе дали ботинки на зиму, чтоб ножки не мерзли, но ты ***** умный ребенок и решил судьбу наи...ать. Ты толкнул свои боты Васе за 100 гривен и гуляешь довольный, но тут наступили холода, ножки подмерзли и ты отправился на рынок и купил себе боты за 800. Теперь понятно? Но это уже не условия задачи, а ее решение.)))
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05.10.2021 20:20 Ответить
Ой Они не продают "по дешевке". Это раз.
Смотри есть любая фирма из ЕС. Есть фирма из Украины (хотя кипр больше).
Фирма в ЕС платит зарплаты в как в ЕС, фирма из Украины платит украинские зарплаты.
ОБЕ фирмы продают товар на одном и том же рынке. Пусть вторая чуть дешевле. ОБЕ получают в эвро/баксах
Но фирме из ЕС почему-то выгодно купить, доставить, переработать и продать. Фирме из Украину НЕ выгодно купить ВНТУРИ Украины дороже, хотя фирма из Украины сразу экономит на доставке, платит в разы меньшие зарплаты (в эвро).
Так понятно? И почему экперды не приведут тупо цифры. В Эс металолом покупают по такой-то цене. Можно их топ-10 фирм. В Украине по ФАКТУ металолом у населения покупают по столько-то грн, что в эвро составляет столько-то за тонну.
Вот такая простая задача.
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06.10.2021 07:59 Ответить
Молочага, всем про все рассказал, прямо на пальцах!!! Ты ха кого топишь, за ахметку или еще за кого то, а то в чате повально одни глупые собрались, один ты ту Дартаньян нарисовался!!! И давай всем простые истины растолковывать!!!
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08.10.2021 10:45 Ответить
А ще треба ввести виїздні візи, щоб раби не тікали.
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04.10.2021 17:01 Ответить
ну кто кем себя считает. Я допустим, свободный человек и живу где хочу, еду куда хочу... и этому очень рад
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05.10.2021 13:46 Ответить
Пусть металлурги платят настоящую цену за металлолом. Никто не будет тогда его вывозить за границу. Или может ещё пионеров нам нагнать. чтобы металлолом тащили на ближайшую домну. Привык однако Ренат получать всё на шару. Шахты и заводы по гривне. Прощение долгов миллиардами гривен.
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04.10.2021 17:22 Ответить
Что-то не пойму. Уже не один год вещают поданные ахметки, что если не запретят экспорт металлолома, экономика развалится и все будут голодать. Но что-то экономика не разваливается и в бюджете, несмотря ни на что деньги есть.
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04.10.2021 19:37 Ответить
Так а откуда они там есть? Из-за траншей и пр. прошений...
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05.10.2021 13:44 Ответить
А не опухли наши хозяева метоллургии покупать лом по 7800 а продовать продукцию по 30тыс у нас в Запорожье в порту причал трескается от продукции Запорожсталь но кричат сук@ кризис . Закупаете по нормальной цене и будет всем хорошо .
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04.10.2021 21:24 Ответить
я надеюсь, что даже у этих правителей есть голова на плечах и они понимают или поймут, почему надо запретить эскпорт металлолома, если же нет, тогда тупо сливают экономику
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05.10.2021 13:41 Ответить
Охреневаю от комментариев наших диванных экспертов с экономическим уклоном. Но оно и понятно, ведь каждый своим задом думает и о нем-же приучен заботиться, а понятия государства уже нет у них, не привили, а потому и мыслят как иждивенцы. Пусть типа Турция и прочие развиваются. Да и про рынок-то 90% понятия не имеют, но пыжатся и что-то доказывают.)))
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05.10.2021 20:32 Ответить
Тю, чтоб навороваться и денег в бюджете хватит, а промышленность их не волнует. Вы слышали, чтоб зелебобы хоть раз предложили что-то по части промышленного производства. Спорим, они даже не знают, для чего нужен металлолом?
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06.10.2021 01:25 Ответить
Сначала для народа - запрет на экспорт подсолнечного масла и семян подсолнечника, а потом для Ахметова металлолом
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07.10.2021 13:03 Ответить
 
 