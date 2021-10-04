По делу танкера "Делфи" сообщено о подозрении экс-командиру корабля морской охраны, - прокуратура

По делу о расследовании инцидента с танкером "Делфи" в Одессе сообщено о подозрении бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в ноябре 2019 командир корабля, находясь в пункте постоянной дислокации на судне морской охраны, которое несло боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях в танкера "Delfi" и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

"При осмотре судна пограничниками было установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с менее необходимого количеством экипажа - командой из 3 вместо 5 человек. Также было зафиксировано неработоспособность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц", - отмечают в прокуратуре.

В результате, грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа "Дельфин", где произошла утечка нефтепродуктов.

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Экс-командиру корабля морской охраны сообщено о подозрении в небрежном отношении военной должностного лица к службе, причинившее существенный вред (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.